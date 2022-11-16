Петербургский завод Toyota начал увольнять сотрудников по соглашению сторон. Им заплатят за год

Петербургский завод Toyota (ООО «Тойота Мотор») с 14 ноября приступил к увольнению сотрудников. Об этом 16 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения.



О процедуре сокращения штата компания не сообщала. По информации комитета, рабочим выплатят по 12 зарплат. Ранее предприятие уведомило о простое 1923 работников, добавили там.



Минпромторг в конце сентября сообщил, что Toyota прекратит производство автомобилей на своем заводе в Петербурге. Автопроизводитель обязался сохранить послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. Сообщалось, что сотрудникам компания намерена выплатить от 12 месячных окладов. Но точное количество будет определять квалификация и стаж работника.

