    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -4

    2 м/с, с-з

    765мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd60.31eur62.63

    Петербургский завод Toyota начал увольнять сотрудников по соглашению сторон. Им заплатят за год

    4331
    16 комментариев

    Петербургский завод Toyota (ООО «Тойота Мотор») с 14 ноября приступил к увольнению сотрудников. Об этом 16 ноября «Фонтанке» сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения.

    О процедуре сокращения штата компания не сообщала. По информации комитета, рабочим выплатят по 12 зарплат. Ранее предприятие уведомило о простое 1923 работников, добавили там.

    Минпромторг в конце сентября сообщил, что Toyota прекратит производство автомобилей на своем заводе в Петербурге. Автопроизводитель обязался сохранить послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. Сообщалось, что сотрудникам компания намерена выплатить от 12 месячных окладов. Но точное количество будет определять квалификация и стаж работника.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ11

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close