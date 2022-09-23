Теперь официально: в Петербурге больше нет завода Toyota

Минпромторг РФ подтвердил решение японской корпорации Toyota о закрытии её предприятия в Петербурге. Строительство завода в далеком 2005 году началось с закладки первого камня президентов Владимиром Путиным и экс-премьером Японии Иосиро Мори. Тогда много говорилось о росте доверия иностранных инвесторов к российской экономике . Кроме того,
В минувшем году петербургский завод выпустил 80,8 тысячи машин, причем производство сдерживалось глобальным дефицитом комплектующих. Всего за время его работы с конвейера сошло около полумиллиона автомобилей. В масштабах страны он не был самым крупным предприятием, однако — одним из первых и знаковых. Технологии взаимодействия городских и федеральных властей с иностранным инвестором, выработанные в этом проекте, в дальнейшем использовались в привлечении других автогигантов в Россию. Кстати, курировавший от Смольного этот проект Максим Соколов (в ту пору глава комитета по инвестициям и стратегическим проектам) сейчас возглавляет «АвтоВАЗ».
Производственная площадка завода Toyota занимает 139 тыс. м2 на участке в 224 га — почти прямо напротив станции метро «Шушары». В 2013 году петербургское юрлицо ООО «ТОЙОТА МОТОР МАНУФЭКЧУРИНГ РОССИЯ» было присоединено к московскому — ООО «Тойота Мотор». Согласно последней отчетности, ТММР показало тогда выручку в 29 млрд рублей. С тех пор доходы от дистрибуции и производства публиковались совместно. В 2021 году вышло 332 млрд рублей при чистой прибыли в
Расставаться с сотрудниками завода Toyota собирается полюбовно, пообещав им повышенную компенсацию до 12 окладов.