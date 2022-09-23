Теперь официально: в Петербурге больше нет завода Toyota

Минпромторг РФ подтвердил решение японской корпорации Toyota о закрытии её предприятия в Петербурге. Строительство завода в далеком 2005 году началось с закладки первого камня президентов Владимиром Путиным и экс-премьером Японии Иосиро Мори. Тогда много говорилось о росте доверия иностранных инвесторов к российской экономике . Кроме того, 20 % средств на строительство завода давал ЕБРР.

В минувшем году петербургский завод выпустил 80,8 тысячи машин, причем производство сдерживалось глобальным дефицитом комплектующих. Всего за время его работы с конвейера сошло около полумиллиона автомобилей. В масштабах страны он не был самым крупным предприятием, однако — одним из первых и знаковых. Технологии взаимодействия городских и федеральных властей с иностранным инвестором, выработанные в этом проекте, в дальнейшем использовались в привлечении других автогигантов в Россию. Кстати, курировавший от Смольного этот проект Максим Соколов (в ту пору глава комитета по инвестициям и стратегическим проектам) сейчас возглавляет «АвтоВАЗ».