Автозак и все-все-все. Что силовики всю среду искали на законсервированном заводе Toyota

Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На завод «Тойота Мотор» в Шушарах утром 30 ноября нагрянули проверяющие из пяти ведомств в компании Росгвардии и ОМОНа. Интригу создает тот факт, что японский концерн, недавно объявивший об окончательном уходе из России, в последние две недели приступил к увольнению сотрудников. Но, по информации «Фонтанки», визитеров интересовали в первую очередь отнюдь не трудовые ресурсы.



Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

О том, что сотрудники сразу нескольких ведомств прибыли на Автозаводскую улицу, где расположен завод Toyota, стало известно днем 30 ноября. На то, что повод для визита был серьезным, намекала поддержка полицейских и спецназа Росгвардии. Как оказалось позже, там разве что СК и Рыбнадзор не приехал, а все остальные основные силовые и проверяющие ведомства были в наличии.

Часть из них, по информации «Фонтанки», позднее отпустили с объекта за ненадобностью. Но и четыре часа спустя автозаки Росгвардии все еще стояли у выездов с завода, на КПП за ограждением стояли полицейские автомобили. Правда, особого оживления не наблюдалось. Мужчина на КПП на вопрос о происходящем уточнил, не увольняться ли пришел журналист (с 14 ноября предприятие начало расставаться с работниками. — Прим. ред.). Но за шлагбаум поговорить с сотрудниками полиции не пустил. А заодно напомнил, что safety first (безопасность прежде всего), и попросил отойти с проезжей части.



Сотрудники ОМОНа, дежурившие у входа, признались, что и сами не знают, в чем дело. И добавили, что телекамеры на месте уже побывали, правда, потоптались и уехали ни с чем. Один из сотрудников завода на вопрос, какие тут ведомства съехались, сообщил, что кроме Росгвардии на предприятии присутствует также прокуратура.



Ирина Корбат/«Фонтанка.ру»

Вышедшая с территории «Тойоты» женщина подтвердила эту версию: на предприятие нагрянула прокуратура. «Завод же закрыт. [Приехали] проверять документы», — сказала она, явно не впечатленная собравшейся компанией и торопящаяся по своим делам. О каких именно документах идет речь, дама не уточнила.

ОМОН караулил у всех видимых выходов с «Тойоты» со стороны Автозаводской улицы, бойцы в бронежилетах и балаклавах по трое прогуливались вдоль забора, будто патрулировали периметр объекта. На вопрос журналиста мужчины признались, что их коллеги заехали на завод еще в шесть утра.



Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Фото: Ирина Корбат/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 16:30 с предприятия на корпоративную развозку начали выходить люди, правда, особой разговорчивостью не порадовали и пролить свет на причины оживления не смогли. Также не информирован оказался и молодой человек, который сообщил, что сегодня был его первый рабочий день — и вот каким запоминающимся он получился. Чуть позже с завода начали группками выезжать сотрудники на автомобилях — рабочий день окончился.



Сама «Тойота Мотор» вначале хранила загадочное молчание, но ближе к вечеру в пресс-службе сообщили, что на предприятии проходит «внеплановая проверка соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности».



Для выполнения таких разнообразных задач на завод прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, Налоговой и Трудовой инспекций, а также подведомственного Минпромторгу ФГУП НАМИ. Росгвардия и ОМОН обеспечивали безопасность.

Чем кончилась проверка, на предприятии не уточнили. Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик сообщил, что ничего не знает о причинах такого пристального внимания к заводу. Другие информированные собеседники «Фонтанки» о сегодняшних мероприятиях тоже говорили с недоумением. Причем, по их словам, схожую интонацию приходилось слышать и от силовиков, вынужденных отправлять личный состав в Шушары.



По данным источников, вероятным поводом для рейда мог стать поступивший сигнал о вывозе оборудования с площадки. Казалось бы, предприятие находится в частной собственности и вольно распоряжаться своим имуществом. Однако, по данным «Фонтанки», ранее руководство компании достигло с Минпромторгом и правительством Петербурга соглашения о том, что, уходя с российского рынка, законсервирует завод вместе со всем оборудованием и будет искать на него покупателя. Именно на этих условиях компания и согласовала свой уход из России.

Косвенно на правдоподобие этой версии указывает присутствие среди проверяющих сотрудников ФГУП НАМИ. Именно это подведомственное учреждение Минпромторга отвечает, в том числе, за «национализацию» иностранного автопрома. Ранее к нему перешли активы завода Nissan, который также принял решение покинуть Россию. Впрочем, по информации «Фонтанки», скорый перезапуск предприятия не ожидается. Что с ним делать, власти еще не решили — если не удастся кооперация с китайскими производителями, возможно размещение на площадях оборонной промышленности. Но машины Nissan там не будут собирать точно.



Toyota выбрала иной сценарий. Она не стала передавать активы российскому правительству или городской администрации, как поступил Renault, но начала консервировать завод. С 14 ноября с предприятия начали увольнять сотрудников. Японский концерн проявил щедрость: рабочим обещали расставание по соглашению сторон и выплату в размере годовой зарплаты.



Автопроизводитель также обязался сохранить послепродажное обслуживание машин Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. Власти Петербурга пообещали помочь бывшим сотрудникам предприятия с поиском новой работы.

К слову, такой же сценарий ранее выбрал сосед Toyota по промзоне «Шушары» — General Motors. Законсервировав площадку в 2015 году, компания нашла покупателя лишь в 2020-м. Причем выяснилось, что за время, пока предприятие пустовало, с него исчезло оборудование на 54 млн рублей. Новый покупатель — концерн Hyundai — так и не успел начать производство на площадке, поскольку сам приостановил работу в России на фоне спецоперации на Украине.



Завод Toyota в Петербурге был открыт в 2007 году, на предприятии производили седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. В 2021 году петербургский завод выпустил 80,8 тысячи машин. В 2013 году юрлицо предприятия ООО «Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия» было присоединено к московскому — ООО «Тойота Мотор». С тех пор доходы от дистрибуции и производства публиковались совместно. В 2021 году вышло 332 млрд рублей при чистой прибыли в 22,3 млрд.

Ирина Корбат, Николай Кудин, Галина Бояркова, Татьяна Востроилова,

«Фонтанка.ру»

