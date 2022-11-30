Toyota рассказала, зачем на ее завод в Петербурге приходили силовики

Автоконцерн Toyota рассказал, почему вход на его завод был перекрыт с полудня 30 ноября.
«На заводе ООО «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге проходит внеплановая проверка соблюдения требований налогового, трудового законодательства, а также законодательства об импортозамещении, акционерных обществах, техническом регулировании, промышленной безопасности», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе.
Для проведения проверки на завод прибыли представители прокуратуры, Ростехнадзора, ФГУП НАМИ, Налоговой и Трудовой инспекций. Безопасность проведения проверки обеспечивается силами Росгвардии и ОМОНа.
Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры, полицейские и спецназ Росгвардии 30 ноября около полудня прибыли на Автозаводскую улицу, где расположен завод «Тойота». Однако каков был повод для визита — не называлось.
Петербургский завод Toyota (ООО «Тойота Мотор») объявил об уходе из России и консервации предприятия. Компания приступила к увольнению сотрудников 14 ноября. Им обещали выплату в размере годовой зарплаты.