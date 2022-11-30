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    Прокуратура, полиция и спецназ работают на территории завода «Тойота» в Петербурге. Причина приезда покрыта тайной

    1984
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    На территорию завода «Тойота» в Пушкинском районе утром стояла очередь из машин силовиков.

    Сотрудники сразу трех ведомств в районе полудня прибыли на Автозаводскую улицу, где расположен завод «Тойота», стало известно «Фонтанке» 30 ноября.

    По предварительной информации, основными в этой связке были сотрудники прокуратуры, а полицейские и спецназ Росгвардии должны были обеспечивать их безопасность и общественный порядок. Часть из них, кстати, потом отпустили с объекта за ненадобностью.

    По одной из версий, приезд связан с проверкой исполнения трудового законодательства в отношении сотрудников при прекращении работы предприятия. По другой, что проверка связана именно с самим закрытием предприятия.

    Петербургский завод Toyota (ООО «Тойота Мотор») приступил к увольнению сотрудников 14 ноября. Им обещали выплату в размере годовой зарплаты.

    Сам завод простаивает уже длительное время. А в сентябре этого года Минпромторг сообщил о закрытии предприятии владельцами.

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