Прокуратура, полиция и спецназ работают на территории завода «Тойота» в Петербурге. Причина приезда покрыта тайной

По предварительной информации, основными в этой связке были сотрудники прокуратуры, а полицейские и спецназ Росгвардии должны были обеспечивать их безопасность и общественный порядок. Часть из них, кстати, потом отпустили с объекта за ненадобностью.

Сотрудники сразу трех ведомств в районе полудня прибыли на Автозаводскую улицу, где расположен завод «Тойота», стало известно «Фонтанке» 30 ноября.

На территорию завода «Тойота» в Пушкинском районе утром стояла очередь из машин силовиков.

По одной из версий, приезд связан с проверкой исполнения трудового законодательства в отношении сотрудников при прекращении работы предприятия. По другой, что проверка связана именно с самим закрытием предприятия.

Петербургский завод Toyota (ООО «Тойота Мотор») приступил к увольнению сотрудников 14 ноября. Им обещали выплату в размере годовой зарплаты.