Hyundai вложит 36 млрд рублей в перезапуск завода GM в Петербурге. Туда перенесут выпуск трех моделей из Калининграда

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по промышленной политике Петербурга, «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» намерена расширить линейку автомобилей, выпускаемых в рамках СПИК. Модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Kia Sportage будут выпускаться на площадке в Шушарах, которую корейская компания выкупила у General Motors в 2020 году.
Точный объем выпуска пока не определен. По экспертным оценкам, на начальном этапе он может составить 50 тысяч машин в год.
В пресс-службе «ХММР» сообщили, что будут готовы предоставить детали уже в следующем году. Ранее директор по внешним связям «ХММР» Виктор Васильев говорил, что выпуск может начаться к 2023 году.
В Петербурге «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» владеет площадкой в Каменке, где выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. В 2020 году завод выпустил более 219 000 автомобилей. Остальные модели Hyundai и Kia сейчас собираются на заводе «Автотор» в Калининграде.
Завод в Шушарах был законсервирован с момента ухода GM из России в 2015 году. До прекращения работы там выпускались модели Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также осуществлялась крупноузловая сборка Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac.
Подробнее о том, как Hyundai возрождает петербургский автопром, читайте в материале «Фонтанки».