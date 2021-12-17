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Hyundai вложит 36 млрд рублей в перезапуск завода GM в Петербурге. Туда перенесут выпуск трех моделей из Калининграда

Корейская компания Hyundai намерена запустить новое производство в Петербурге. Как стало известно «Фонтанке», дополнительные инвестиции в размере 36 млрд рублей были одобрены на заседании Межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам 17 декабря.

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Как пояснили «Фонтанке» в комитете по промышленной политике Петербурга, «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» намерена расширить линейку автомобилей, выпускаемых в рамках СПИК. Модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Kia Sportage будут выпускаться на площадке в Шушарах, которую корейская компания выкупила у General Motors в 2020 году.

Точный объем выпуска пока не определен. По экспертным оценкам, на начальном этапе он может составить 50 тысяч машин в год.

В пресс-службе «ХММР» сообщили, что будут готовы предоставить детали уже в следующем году. Ранее директор по внешним связям «ХММР» Виктор Васильев говорил, что выпуск может начаться к 2023 году.

В Петербурге «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» владеет площадкой в Каменке, где выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. В 2020 году завод выпустил более 219 000 автомобилей. Остальные модели Hyundai и Kia сейчас собираются на заводе «Автотор» в Калининграде.

Завод в Шушарах был законсервирован с момента ухода GM из России в 2015 году. До прекращения работы там выпускались модели Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также осуществлялась крупноузловая сборка Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac.

Подробнее о том, как Hyundai возрождает петербургский автопром, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (11)

ZavtraBudetLuchshe
Не, Джи Эм на голову круче этих проныр корейских. Тот же Опель астра за свои деньги бомба, не говоря о рамных внедорожниках. Жаль, что ушли из России.
Suricat
так уже пол года модернизируют завод они. Ездил к ним по работе.
Hans-Christian
Не очень понятен посыл Фонтанки о том, как Хэнде "возрождает петербургский автопром", т. к. автопром в данном случае корейский, и ничего отечественного там нет. Прибыль после уплаты всех налогов идёт в корпорацию Хэнде.
Корейцы молодцы. Был на площадке в Сестрорецке в районе Горской-Левашово (не знаю, почему в статья указана Каменка) ещё когда там был лес и когда уже начали строить предприятие. Атмосфера очень рабочая, все заняты своим делом, включая уборщиков на улице. Чувствуется системный подход и желание в принципе работать. Единственное, что корейцы за лишние десять тысяч Евро скидки на оборудование готовы сказать потенциальному поставщику всё, что угодно, и выпрашивать скидку до последнего вздоха, даже когда их уведомили о невозможности доп. скидок, но это, видимо, у них в крови 🥴🥴🥴.
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