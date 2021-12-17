Hyundai вложит 36 млрд рублей в перезапуск завода GM в Петербурге. Туда перенесут выпуск трех моделей из Калининграда

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по промышленной политике Петербурга, «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» намерена расширить линейку автомобилей, выпускаемых в рамках СПИК. Модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Kia Sportage будут выпускаться на площадке в Шушарах, которую корейская компания выкупила у General Motors в 2020 году.



Точный объем выпуска пока не определен. По экспертным оценкам, на начальном этапе он может составить 50 тысяч машин в год.



В пресс-службе «ХММР» сообщили, что будут готовы предоставить детали уже в следующем году. Ранее директор по внешним связям «ХММР» Виктор Васильев говорил, что выпуск может начаться к 2023 году.

