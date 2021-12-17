Корейское возрождение петербургского автопрома. Новую жизнь заводам GM и Ford подарит Hyundai

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Как стало известно «Фонтанке», корейская компания Hyundai намерена запустить новое производство в Петербурге. Дополнительные инвестиции в размере 36 млрд рублей были одобрены на заседании Межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам 17 декабря.

Как пояснили «Фонтанке» в комитете по промышленной политике Петербурга, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» намерена расширить линейку автомобилей, выпускаемых в рамках СПИК. Модели Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Kia Sportage будут выпускаться на площадке в Шушарах, которую корейская компания выкупила у General Motors в 2020 году. «Будут созданы новые рабочие места. Планируется, что часть автомобилей будет поставляться на экспорт», — отметили в ведомстве.



Точный объем выпуска пока не определен. В пресс-службе «ХММР» сообщили, что будут готовы предоставить детали уже в следующем году. Ранее директор по внешним связям «ХММР» Виктор Васильев говорил, что выпуск может начаться к 2023 году. В рамках изменений в СПИК компания также обозначила свои намерения на развитие научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, добавили в КППИТ.

В Петербурге «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» владеет площадкой в Каменке, где выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Это крупнейшее автопредприятие Северной столицы. В 2020 году завод выпустил более 219 000 автомобилей. С января по сентябрь 2021 года — 178 300 автомобилей. Выручка компании в 2020 году составила 174 млрд рублей, чистая прибыль — 5,7 млрд рублей. Остальные модели Hyundai и Kia, которые продаются в России (включая те, что будут выпускаться в Шушарах), сейчас собираются на заводе «Автотор» в Калининграде.

Запуск производства новых моделей Hyundai в Шушарах должен положить конец многолетнему простою завода. Напомним, после ухода GM из России в 2015 году компания законсервировала площадку. До прекращения работы на заводе выпускались модели Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также осуществлялась крупноузловая сборка Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. На предприятии работало около 1 000 человек.



В 2018 году о желании вернуть завод в Шушарах к жизни заявлял белорусский «Юнисон», который собирался выпускать там китайские машины, но инвестора не поддержал Смольный. О том, что корейский концерн претендует на площадку, стало известно летом 2020 года.

Hyundai также дал новую жизнь еще одному остановленному производству — заводу Ford во Всеволожске, который был закрыт в марте 2019 года. Вчера стало известно, что новым собственником площадки стало ООО «СВ Рус» («Сангву Хайтек Рус») — 100%-я «дочка» Sangwoo Hitech Co. Компания производит и поставляет комплектующие для автозавода Hyundai в Петербурге. Производство во Всеволожске заработает в 2023 году. В реанимацию площадки корейцы планируют вложить 6,8 миллиарда рублей и трудоустроить на ней 520 человек.

Это не единственные инвестиции Hyundai и его партнеров. Осенью 2021 года в Каменке заработал завод по выпуску двигателей другой «дочки» корейского концерна — Hyundai Wia («Хёндэ ВИА Рус»). Инвестиции составили 15,8 млрд рублей. На начальном этапе предприятие выпускает 233 тысячи двигателей, затем планируется производить 330 тысяч моторов ежегодно. Локализовать планируется такие компоненты, как блоки цилиндров и их головки, коленвал, поршни и т.д.



Ранее о планах по расширению также объявило ООО «Питерформ» (структура Magna International Inc.). Компания инвестирует 5 млрд рублей в расширение завода автокомпонентов в промзоне «Каменка». В новых цехах будут размещены сварочные линии для производства кузовов для Hyundai Solaris и Kia Rio. Планируемый объем производства составит до 180 тыс. машинокомплектов ежегодно. Новые производственные мощности собираются ввести в строй в 2023 году.

В обмен на солидные вложения корейские инвесторы вправе рассчитывать на государственную поддержку. Еще в 2018 году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» заключила трехсторонний специнвестконтракт с Минпромторгом и правительством Петербурга. Соглашение дает право на льготы по налогу на прибыль и на имущество, а также гарантию «неухудшения инвестиционных условий», что можно трактовать как продление субсидий на импорт комплектующих.

У Hyundai Wia заключить федеральный СПИК не получилось, но город «подставил плечо», предоставив компании статус регионального инвестпроекта. Это позволяет сократить размер налога на прибыль в два раза — региональная ставка налога на прибыль снизится до 10%, платёж в федеральный бюджет обнулится. Инвестор также будет освобождён от налога на имущество, которое будет задействовано в производстве.



Сейчас марки Hyundai и Kia входят в ТОП-3 самых продаваемых в России, уступая только Lada (в общей сложности на них приходится 23% от всех реализованных отечественными дилерами авто). Так, по данным Автостата, за три квартала 2021 года в России было продано 159,7 тыс. автомобилей Kia и 132,2 тыс. Hyundai.

Машины, которые сейчас выпускает завод в Петербурге (Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio), входят в пятерку самых продаваемых моделей. В ТОП-20 также находится Kia Sportage. Но можно предположить, что запуск сборки в Шушарах этой модели, а также Hyundai Tucson и Hyundai Palisade увеличат спрос на данные модели. Усиление локализации и полученные от государства льготы позволяют рассчитывать если не на снижение цен, то на более плавное повышение, чем у импортных машин и продукции отверточной сборки.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

