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Новый завод двигателей Hyundai WIA не смог получить федеральную поддержку, но Смольный «подставил плечо»

Завод двигателей Hyundai WIA, торжественный запуск которого состоялся на прошлой неделе в Петербурге, не смог заключить специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом и получить предусмотренные им льготы. Об этом 15 сентября сообщил глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик.

«Минпромторг не поддержал, они не вошли в перечень технологий по СПИК 2.0», — сказал он, отвечая на вопрос «Фонтанки». Однако производитель получил поддержку на уровне региона в виде статуса регионального инвестиционного проекта (РИП). «Мы как город подставили своё плечо», — отметил Соловейчик.

Ранее «Фонтанка» сообщала о переговорах корейского концерна с Минпромторгом по поводу заключения СПИК 2.0. Это дало бы предприятию возможность вернуть миллиарды вложений в новый проект.

Общие инвестиции в запуск завода Hyundai WIA составили 15,8 млрд рублей. В 2021 году на заводе будут выпускаться двигатели внутреннего сгорания Gamma объёмом 1,6 литра, а с конца 2022 года ещё и двигатели Nu объёмом 2 литра. Они будут устанавливаться на автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X. В течение первого года работы ООО «Хендэ Виа Рус» планирует выпустить 240 000 двигателей и в дальнейшем увеличить производство до 330 000 двигателей.

Статус РИП поможет Hyundai WIA сократить размер налога на прибыль в два раза — региональная ставка налога на прибыль снизится до 10%, платёж в федеральный бюджет обнулится. Инвестор также будет освобождён от налога на имущество, которое будет задействовано в производстве.

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Комментарии (2)

Romul1960
А зачем в Москве начальство не ездит на хундай им это неинтересно.
Piter Russo
Гибриды бы хоть начали выпускать...
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