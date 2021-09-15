Новый завод двигателей Hyundai WIA не смог получить федеральную поддержку, но Смольный «подставил плечо»

«Минпромторг не поддержал, они не вошли в перечень технологий по СПИК 2.0», — сказал он, отвечая на вопрос «Фонтанки». Однако производитель получил поддержку на уровне региона в виде статуса регионального инвестиционного проекта (РИП). «Мы как город подставили своё плечо», — отметил Соловейчик.



Ранее «Фонтанка» сообщала о переговорах корейского концерна с Минпромторгом по поводу заключения СПИК 2.0. Это дало бы предприятию возможность вернуть миллиарды вложений в новый проект.



Общие инвестиции в запуск завода Hyundai WIA составили 15,8 млрд рублей. В 2021 году на заводе будут выпускаться двигатели внутреннего сгорания Gamma объёмом 1,6 литра, а с конца 2022 года ещё и двигатели Nu объёмом 2 литра. Они будут устанавливаться на автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X. В течение первого года работы ООО «Хендэ Виа Рус» планирует выпустить 240 000 двигателей и в дальнейшем увеличить производство до 330 000 двигателей.

