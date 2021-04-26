Hyundai подкатывает к льготам. Корейский автоконцерн нацелился на новый СПИК

Фото: Огнев Михаил / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Корейский автоконцерн Hyundai, получивший в 2020 году поддержку от российских властей почти на 30 миллиардов рублей, претендует на новые преференции. Его «дочка» Hyundai WIA, которая к концу 2021 года должна достроить завод двигателей, может стать первой петербургской компанией, которая заключит так называемый «специнвестконтракт 2.0». Это даст предприятию возможность вернуть миллиарды вложений в новый проект. Шанс улучшить финансовые показатели получит и основное производство.

О том, что Hyundai WIA начала переговоры с Минпромторгом о заключении СПИК 2.0, «Фонтанке» сообщили в пресс-службе «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус». Параллельно готовятся обращения в правительство Петербурга и муниципалитет Сестрорецка, которые также выступят сторонами соглашения, уточнили в региональной штаб-квартире «Хендэ Мотор» (Россия и страны СНГ).



Сейчас у Hyundai в Петербурге есть завод по производству автомобилей, которым управляет ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». На нем выпускают модели Solaris и Creta, а также KIA Rio. Планы по созданию завода двигателей корейский концерн анонсировал еще в 2017 году. В 2019 году стало известно, что площадку будет создавать другое дочернее предприятие концерна — ООО «Хёндэ ВИА Рус».

Завод двигателей Hyundai — самый масштабный инвестпроект в сфере промышленности, который сейчас реализуется на территории Петербурга. Вложения сначала оценивались в 12,7 миллиарда рублей. На встрече губернатора Александра Беглова с генеральным консулом Республики Корея Квон Донг Соком в марте 2021 года прозвучала цифра 13,1 миллиарда рублей. На заседании правительства Петербурга 20 апреля глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик сообщил, что стоимость проекта составит 16,7 миллиарда рублей. Но позднее в ведомстве уточнили, что «без налогов» сумма инвестиций по-прежнему оценивается в 13,1 миллиарда рублей.

На заводе будет создано более 500 новых рабочих мест. Массовое производство начнётся в октябре 2021 года. На начальном этапе предприятие будет выпускать 233 тысячи двигателей, затем — 330 тысяч моторов ежегодно. 20 % продукции будет экспортироваться на другие автозаводы в Европе и Азии. Локализовать планируется такие компоненты, как блоки цилиндров и их головки, коленвал, поршни и т. д.

Но Hyundai рассчитывает и на ответную поддержку государства. Размер инвестиций позволяет претендовать на заключение СПИК 2.0 на 15 лет. При этом общий размер господдержки не должен превышать 50 % от объема капитальных вложений. Таким образом, корейская компания может рассчитывать на возмещение порядка 6,5 миллиарда рублей. Согласно условиям СПИК 2.0, инвестор может претендовать на обнуление федеральной части налога на прибыль (с 2017 по 2024 год включительно 3 % ), а также на льготы по региональной части. Согласно закону Петербурга, инвесторы освобождаются от этого налога, пока не окупят половину сделанных вложений, если новый проект принесет компании 90 % выручки и бизнес окажется в списке приоритетных видов деятельности, утвержденном Смольным (предприятие Hyundai удовлетворяет этим критериям). На тех же условиях инвестор, заключивший СПИК, не платит налог на имущество в течение пяти лет.



Среди дополнительных федеральных льгот — ускоренная и упрощенная процедура получения статуса продукции «Сделано в России» (дает право на отраслевые субсидии и преимущества при госзакупках), а также возможность получения статуса «единственного поставщика».

Автозавод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» также сможет улучшить свои финансовые показатели за счет специнвестконтракта «Хёндэ ВИА Рус». По его условиям, инвестор имеет право выдавать свидетельства покупателям своей продукции для применения ими ускоренной амортизации. Это позволит предприятию, которое будет приобретать двигатели у сестринской компании, снизить платежи по налогу на прибыль.

По информации «Фонтанки», власти Петербурга обсудят с Hyundai подписание СПИК по заводу двигателей на Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет 2–5 июня 2021. Но успеет ли компания пройти все процедуры, пока неизвестно.

Механизм СПИК 2.0, который пришел на смену обычному специнвестконтракту, был утвержден летом 2020 года, но фактически заработал в конце года: тогда власти утвердили перечень современных технологий, за право локализации которых должны побороться инвесторы. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что подписание первых соглашений нового типа планируется летом 2021 года.



«Хёндэ ВИА Рус» соответствует требованиям реестра технологий, сообщили в штаб-квартире концерна. Но, по новым правилам, специнвестконтракт заключается по итогам конкурса, который проводит Минпромторг. Причем заявка должна быть предварительно согласована губернатором региона и главой муниципального образования, в котором располагается предприятие, — в случае с Hyundai WIA это МО «Сестрорецк».

Источники «Фонтанки», близкие к инвестиционно-промышленному блоку Смольного, отмечают, что в случае с Hyundai этот этап будет довольно формальным. «Правила утверждались для всей страны, и по ним муниципальные власти выступают стороной четырехстороннего соглашения», — говорит собеседник издания. В комитете по промышленной политике, в свою очередь, выразили готовность «по всем линиям помогать реализации и согласованию». Но заявка от Hyundai WIA всё еще не поступила — компания пока находится в стадии предварительных обсуждений своей заявки с Минпромторгом.

Основное предприятие корейского концерна — автозавод «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус» — чемпион по госдотациям. Согласно СПАРК, в 2020 году он получил от государства почти 30 миллиардов рублей. Несмотря на сокращение выручки на 4,6 % , компания закончила пандемийный год в плюсе: чистая прибыль составила 5,7 миллиарда рублей, хотя и сократилась на 40 % .

В пресс-службе ХММР подробности госпомощи раскрывать не стали, отметив, что это «различные промышленные субсидии, которые выплачиваются в рамках законодательства». В 2018 году предприятие подписало собственный специнвестконтракт со Смольным и Минпромторгом, пообещав вложить 16,6 миллиарда рублей в R&D-центр, который будет заниматься адаптацией зарубежных моделей под российский рынок. Впрочем, в Hyundai считают, что размер госпомощи соразмерен масштабам бизнеса. В 2020 году компания выпустила 219 тысяч машин. Это 70 % всего автопрома в Петербурге. В 2021 году предприятие намерено произвести 230 тысяч машин. В будущем у Hyundai может появиться еще одна площадка: в конце 2020 года компания приобрела завод General Motors в Шушарах. С производственными планами концерн обещал определиться летом 2021 года.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

