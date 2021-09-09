Hyundai завела мотор. Корейский концерн запустил в Петербурге завод двигателей за 15,8 млрд рублей

Массовое производство начнется в октябре. В 2021 году на заводе будут выпускаться двигатели внутреннего сгорания Gamma объемом 1,6 литра, а с конца 2022 года еще и двигатели Nu объемом 2 литра. Они будут устанавливаться на автомобили Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X. В течение первого года работы ООО «Хендэ Виа Рус» планирует выпустить 240 000 двигателей и в дальнейшем увеличить производство до 330 000 двигателей в год при трехсменном рабочем графике.

Компания Hyundai WIA (входит в корейский автоконцерн Hyundai) 9 сентября открыла завод по производству автомобильных двигателей в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Александра Беглова.

Завод в Петербурге — пятый подобный проект для Hyundai WIA Corporation в мире. На сегодняшний день компания владеет заводами по производству двигателей в Корее, Китае и Мексике.

Объем инвестиций в предприятие составил 15,8 млрд рублей. 1 сентября 2021 года ООО «Хендэ Виа Рус» включено в реестр участников региональных инвестиционных проектов Петербурга, отмечается в сообщении.

Сейчас у Hyundai в Петербурге есть завод по производству автомобилей, которым управляет ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». На нем выпускают модели Solaris и Creta, а также KIA Rio. Планы по созданию завода двигателей корейский концерн анонсировал еще в 2017 году. Вложения сначала оценивались в 12,7 млрд рублей, затем в 13,1 млрд рублей. Компания планировала заключить специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом, который позволил бы ей претендовать на налоговые льготы.