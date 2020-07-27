Перетягивание GM. Зачем Hyundai «покупает» завод в Шушарах

Корейский автоконцерн может перенести в Петербург производство из Калининграда. Но на пути стоит белорусский «Юнисон», который не намерен отказываться от актива.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

О том, что компания «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», «дочка» корейского концерна Hyundai, обратилась в Федеральную антимонопольную службу с ходатайством о приобретении 94,83% основных производственных средств «Дженерал Моторз Авто», 27 июля сообщил ТАСС со ссылкой на материалы службы.

По информации «Фонтанки», заявка подана еще 24 июля. Речь идет о заводе в Шушарах, который американская General Motors законсервировала еще в 2015 году и с тех пор пыталась продать. Стороны не стали отрицать своих намерений. «Ведем переговоры», — сообщил представитель компании «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», но от более подробных комментариев отказался.



«GM и Hyundai Motor Company обсуждают вопрос о продаже производственной площадки GM в Санкт-Петербурге. Производство General Motors на этом объекте прекратилось в 2015 году. В настоящее время обе стороны работают над получением необходимых разрешений правительства», - отметили в пресс-службе General Motors, добавив, что пока компания «продолжит фокусироваться на продаже роскошных автомобилей Cadillac и премиальных автомобилей Chevrolet на рынках России и стран СНГ и поддержке клиентов».

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик не ответил на запрос «Фонтанки». Курирующий ведомство вице-губернатор Евгений Елин сообщил, что пока не осведомлен о планах корейского концерна. Однако ранее называл автоконцерн Hyundai в числе претендентов на покупку завода GM.

В Петербурге «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» владеет площадкой в Каменке, где выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio. Рядом сейчас строится завод по выпуску двигателей другой дочки корейского концерна - Hyundai Wia. Остальные модели Hyundai и Kia, которые продаются в России, собираются на заводе «Автотор» в Калининграде.



По словам собеседника «Фонтанки», близкого к промышленному блоку Смольного, речь может как раз идти о переносе сборки с «Автотора». Ранее Hyundai проявлял интерес к другому американскому наследию - заводу Ford во Всеволожске, но не договорился.

«Переезд» считают логичным и эксперты. «Возможно с «Автотора» переведут сюда. Удобно, когда одна логистическя площадка», - рассуждает управляющий партнер Университета продаж Виталий Новиков. По его мнению, в частности было бы логично собирать в Петербурге премиальный Genesis, Kia Seltos, а также коммерческую линейку. Уровень локализация сборки при этом может увеличиться. «Сейчас подходящий момент, многие бренды сокращают модельные ряды. Hyundai может этим воспользоваться, чтобы увеличить долю рынка», - считает он.

Опрошенные «Фонтанкой» дилеры Hyundai не слышали о планах концерна организовать в Петербурге новое производство. Другие участники рынка не исключают, что корейцы всерьез думают разорвать отношения с Калининградом, так как условия становятся менее выгодными. Правда, Минпромторг вряд ли подержит инициативу, уверены они. «Уход Hyundai будет автоматически означать смерть «Автотора», а это будет большим ударом по экономике региона», - говорит собеседник издания. Но, в любом случае, такая перспектива может помочь компании получить какие-то дополнительные льготы от российских властей — или в Калиниграде, или в Петербурге.



Другой участник рынка сомневается, что Hyundai реально готов пойти на разрыв отношений с калининградским партнером, но не исключает, что концерн использует заявку в ФАС о покупке площадки GM, как и до этого Ford, для усиления позиции в переговорах о более выгодных условиях — с самим «Автотором» или же с Минпромторгом.

Ранее в интервью «Коммерсанту» основатель «Автотора» Владимир Щербаков рассказывал об угрозе прекращения производства из-за условий специнвестконтрактов. «Получается, что, если эти правила вступят в силу, мы вынуждены будем выйти из СПИК и прекратить производство», - говорил он. По его словам, партнеры по производству «ясно дали понять, что прямой импорт станет выгоднее производства в Калининграде».

Но на завод GM есть еще один претендент — белорусский «Юнисон». Российско-британская «дочка» компании «Юнисон Авто Рус» еще в январе 2019 получила одобрение от ФАС на покупку актива. Но разрешение выдается на один год, и в настоящий момент его срок истек. Глава предприятия Алексей Ваганов сообщил «Фонтанке», что его намерения купить завод в Шушарах остаются в силе. «Хоть завтра готовы подписать и заплатить и начать через шесть месяцев производство», - заявил он. В планах выпускать машины с бензиновыми и электрическими двигателями, уточнил он, но подробностей не сообщил.



В General Motors ход переговоров с «Юнисон Авто Рус» не прокомментировали. Но, по информации «Фонтанки», сделка планировалась к закрытию этим летом. В частности, инвестор достиг договоренности с Минпромторгом и пришел к соглашению с крупным петербургским банком о финансировании покупки, рассказали два источника, знакомых с ходом переговоров. Однако финализацию тормозила американская сторона «по политическим соображениям».

Петербургские власти также лишили белорусского инвестора поддержки. «Юнисон» так и не сообщил Смольному, что собирается выпускать и в каких объемах. Но без глубокой локализации новый игрок на рынке не нужен, говорил вице-губернатор Евгений Елин.

Не исключено, что Hyundai в данном случае тоже играет именно против белоруссов, предлагая себя GM как более интересного инвестора. По данным «Фонтанки», «Юнисон» планировал выпускать на площадке GM бюджетные китайские автомобили, что вряд ли радует корейцев с точки зрения конкуренции.

Справка: Американский концерн General Motors законсервировал автопроизводство в Шушарах в 2015 году. Вероятной причиной стали антироссийские санкции, хотя само руководство объясняло решение экономическими мотивами. В запуск площадки General Motors вложил 300 млн долларов. До прекращения работы на ней выпускались модели Chevrolet Cruze и Opel Astra, а также осуществлялась крупноузловая сборка Chevrolet Trailblazer, Chevrolet Tahoe, Chevrolet Captiva и нескольких моделей Cadillac. На предприятии работало около 1000 человек. В следующие годы компания пыталась найти покупателя на свой актив. Но за это время сохранить его в целости не удалось. Ущерб от похищенного оборудования и материалов компания оценила в 40 млн рублей.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»