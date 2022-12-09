На заводе Nissan в Петербурге будут собирать китайские машины под маркой Lada

На петербургском заводе Nissan, который передан в управление «АвтоВАЗу», будут собирать китайские машины под маркой Lada. Об этом «Фонтанке» сообщили два информированных источника 9 декабря.
По словам одного из них, переговоры с потенциальным партнером идут, однако окончательных решений по модельному ряду нет. Другой собеседник сообщил, что машины будут выпускаться под маркой Lada и модельный ряд не будет совпадать с тем, что производится на предприятии в Тольятти.
Собеседник, близкий к экономическому блоку Смольного, подтвердил: «Да, кроме китайцев, особо вариантов сейчас и нет. А вот среди них есть выбор, так что пока окончательного соглашения не подписано».
В «АвтоВАЗе» от комментария отказались. Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик сообщил, что Смольный и Минпромторг обсуждают с «АвтоВАЗом» потенциальный модельный ряд, но более детальную информацию не предоставил.
Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что начать производство на бывшем автозаводе Nissan в Петербурге планируется в следующем году. Им будет управлять «АвтоВАЗ». «Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться «АвтоВАЗом», — сказал он, отвечая на вопрос об авторынке 2023 года.
Уставный капитал ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перешел в собственность федерального предприятия «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт». Сделку по продаже автозавода Nissan одобрил 11 октября. «АвтоВАЗ» получил право поставлять запчасти для автомобилей Nissan и осуществлять их послепродажное обслуживание.