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    На заводе Nissan в Петербурге будут собирать китайские машины под маркой Lada

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    11 комментариев

    На петербургском заводе Nissan, который передан в управление «АвтоВАЗу», будут собирать китайские машины под маркой Lada. Об этом «Фонтанке» сообщили два информированных источника 9 декабря.

    По словам одного из них, переговоры с потенциальным партнером идут, однако окончательных решений по модельному ряду нет. Другой собеседник сообщил, что машины будут выпускаться под маркой Lada и модельный ряд не будет совпадать с тем, что производится на предприятии в Тольятти.

    Собеседник, близкий к экономическому блоку Смольного, подтвердил: «Да, кроме китайцев, особо вариантов сейчас и нет. А вот среди них есть выбор, так что пока окончательного соглашения не подписано».

    В «АвтоВАЗе» от комментария отказались. Глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик сообщил, что Смольный и Минпромторг обсуждают с «АвтоВАЗом» потенциальный модельный ряд, но более детальную информацию не предоставил.

    Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что начать производство на бывшем автозаводе Nissan в Петербурге планируется в следующем году. Им будет управлять «АвтоВАЗ». «Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться «АвтоВАЗом», — сказал он, отвечая на вопрос об авторынке 2023 года.

    Уставный капитал ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перешел в собственность федерального предприятия «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт». Сделку по продаже автозавода Nissan одобрил 11 октября. «АвтоВАЗ» получил право поставлять запчасти для автомобилей Nissan и осуществлять их послепродажное обслуживание.

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    Комментарии 11

    hal900009 Дек 2022 в 13:52
    Эт конеЧно на безрыбье и рак рыба..)..завозить будут частями из китая китайские машины..а здесь сборка крупноузловая и шильдик лады..уход от пошлины и налогов там незнаю еще чего..но здесь затраты на персонал и прочие сопутствующие все возвращают на исходную..ИТОГО 2 ляма за китайца?!..ну незнаю..китайца можно торговать где то до ляма..спрос будет рынок завалят..правда китайцам это тоже особо не наруку..им чем дольше тянуть рязину с завышенным ценником тем лучше..правда тоже не ахти стратегия..короч эт как на москвиче ..а нам то надо чтоб подешевле да покачественне..а подешевле и покачественнее эт сможет тока Форд
    +0−0
    MinimumLaw09 Дек 2022 в 13:47
    Еще пять лет назад такой заголовок был бы возможен только 1-ого апреля.
    +1−0
    27458621709 Дек 2022 в 13:42
    А Вы думаете,что товарищ Соколов директор ВАЗа великий менеджер типа Каданникова?
    Три ха ха два раза.
    Ну не могут быть выпускники кафедры политэкономии ЛГУ хорошими специалистами на производстве и в НИИ.
    Они увы типа политруков в армии.
    Вот Жигули как были отстойной тачкой,так и остались.
    +1−0
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