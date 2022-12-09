На заводе Nissan в Петербурге будут собирать китайские машины под маркой Lada

На петербургском заводе Nissan, который передан в управление «АвтоВАЗу», будут собирать китайские машины под маркой Lada. Об этом «Фонтанке» сообщили два информированных источника 9 декабря.



По словам одного из них, переговоры с потенциальным партнером идут, однако окончательных решений по модельному ряду нет. Другой собеседник сообщил, что машины будут выпускаться под маркой Lada и модельный ряд не будет совпадать с тем, что производится на предприятии в Тольятти.

Собеседник, близкий к экономическому блоку Смольного, подтвердил: «Да, кроме китайцев, особо вариантов сейчас и нет. А вот среди них есть выбор, так что пока окончательного соглашения не подписано».