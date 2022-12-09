Мантуров: Запустить производство на заводе Nissan в Петербурге планируется в 2023 году. Его отдадут «АвтоВАЗу»

Начать производство на бывшем автозаводе Nissan в Петербурге планируется в следующем году. Им будет управлять «АвтоВАЗ». Об этом, как передаёт 9 декабря РИА Новости, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться «АвтоВАЗом», — сказал он, отвечая на вопрос об авторынке 2023 года.
«Активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться «АвтоВАЗом», — уточнил Мантуров.
Уставный капитал ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перешел в собственность федерального предприятия «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт». Сделку по продаже автозавода Nissan одобрил 11 октября. «АвтоВАЗ» получил право поставлять запчасти для автомобилей Nissan и осуществлять их послепродажное обслуживание.
В конце октября президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказывал, что компания ведёт переговоры о крупноузловой сборке автомобилей иностранных брендов.