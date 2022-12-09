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    Мантуров: Запустить производство на заводе Nissan в Петербурге планируется в 2023 году. Его отдадут «АвтоВАЗу»

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    15 комментариев

    Начать производство на бывшем автозаводе Nissan в Петербурге планируется в следующем году. Им будет управлять «АвтоВАЗ». Об этом, как передаёт 9 декабря РИА Новости, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

    «Появится производство в том числе на площадке Nissan, которое также, как мы ожидаем, будет осваиваться «АвтоВАЗом», — сказал он, отвечая на вопрос об авторынке 2023 года.

    «Активы Nissan принадлежат сегодня НАМИ, управление будет осуществляться «АвтоВАЗом», — уточнил Мантуров.

    Уставный капитал ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перешел в собственность федерального предприятия «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт». Сделку по продаже автозавода Nissan одобрил 11 октября. «АвтоВАЗ» получил право поставлять запчасти для автомобилей Nissan и осуществлять их послепродажное обслуживание.

    В конце октября президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказывал, что компания ведёт переговоры о крупноузловой сборке автомобилей иностранных брендов.

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    Комментарии 15

    28015107509 Дек 2022 в 10:29
    Новость, как всегда, ни о чём. Можно конкретно: запустить производство чего? Какого изделия? Из чего? Второе: запчасти какие? К чему? К Ниссану? Где их возьмут?
    Слова, слова...
    +0−0
    Кулунжу09 Дек 2022 в 10:29
    Производство чего именно?
    +0−0
    ***_12309 Дек 2022 в 10:29
    Иностранные - Иран или Мозамбик?
    +0−0
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