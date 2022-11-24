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    Автозавод Nissan в Петербурге стал собственностью НАМИ

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    Уставный капитал автомобильного завода в Петербурге ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» перешел в собственность федерального предприятия «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт». По данным реестра регистрации юрлиц, изменения в учредительные документы внесены 23 ноября.

    Сделку по продаже автозавода Nissan одобрил 11 октября. Она предполагала передачу 100 % активов Nissan в России НАМИ. При этом Nissan получал опцион на обратный выкуп своей доли «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в течение последующих шести лет.

    Выпуск автомобилей Nissan на площадке в Петербурге запустили в 2009 году. В течение 2021 года предприятие выпустило порядка 45 тысяч Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai, чистая прибыль составила 2,9 миллиарда рублей. Завод встал весной 2022 года после начала спецоперации на Украине, до конца года был объявлен простой.

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