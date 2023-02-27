    Сейчас

    -3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -6

    2 м/с, ю-з

    766мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd75.43eur79.62
    ТЕМА ДНЯ

    ЧВК «Рёдан»: глядите, как всё начиналось

    Петербургский завод Hyundai может сменить владельцев. Его покупкой заинтересовалась казахстанская «Астана Моторс»

    2134
    5 комментариев

    Казахстанская компания «Астана Моторс» обсуждает с властями Петербурга покупку завода Hyundai. Об этом «Фонтанке» рассказал источник, близкий к переговорам, 27 февраля. По его словам, в этом случае на предприятии могут возобновить выпуск тех же автомобилей, которые выпускались на предприятии до весны 2022 года, — то есть Hyundai Creta, Hyundai Solaris и KIA Rio. Но вот будут ли они сходить с конвейера под тем же наименованием — пока вопрос. В пресс-службе Hyundai на момент публикации на запрос не ответили.

    О том, что петербургский завод Hyundai могут продать компании из Казахстана, также 27 февраля заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, сообщает Autonews.ru. «По заводу Hyundai ведутся переговоры с Казахстаном. При этом площадку General Motors так и не запустили коллеги из Hyundai, и мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы один из корпусов использовать для обучения промышленных рабочих», — цитирует чиновника издание.

    Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) приостановил свою работу 1 марта 2022 года. В конце 2022 года предприятие вновь начало производить кузова седанов Solaris для экспорта на площадку Hyundai Trans Kazakhstan в Алма-Ате. Это предприятие является «дочкой» «Астана Моторс».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close