Петербургский завод Hyundai может сменить владельцев. Его покупкой заинтересовалась казахстанская «Астана Моторс»

Казахстанская компания «Астана Моторс» обсуждает с властями Петербурга покупку завода Hyundai. Об этом «Фонтанке» рассказал источник, близкий к переговорам, 27 февраля. По его словам, в этом случае на предприятии могут возобновить выпуск тех же автомобилей, которые выпускались на предприятии до весны 2022 года, — то есть Hyundai Creta, Hyundai Solaris и KIA Rio. Но вот будут ли они сходить с конвейера под тем же наименованием — пока вопрос. В пресс-службе Hyundai на момент публикации на запрос не ответили.