Петербургский завод Hyundai может сменить владельцев. Его покупкой заинтересовалась казахстанская «Астана Моторс»

Казахстанская компания «Астана Моторс» обсуждает с властями Петербурга покупку завода Hyundai. Об этом «Фонтанке» рассказал источник, близкий к переговорам, 27 февраля. По его словам, в этом случае на предприятии могут возобновить выпуск тех же автомобилей, которые выпускались на предприятии до весны 2022 года, — то есть Hyundai Creta, Hyundai Solaris и KIA Rio. Но вот будут ли они сходить с конвейера под тем же наименованием — пока вопрос. В пресс-службе Hyundai на момент публикации на запрос не ответили.
О том, что петербургский завод Hyundai могут продать компании из Казахстана, также 27 февраля заявил председатель городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик, сообщает Autonews.ru. «По заводу Hyundai ведутся переговоры с Казахстаном. При этом площадку General Motors так и не запустили коллеги из Hyundai, и мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы один из корпусов использовать для обучения промышленных рабочих», — цитирует чиновника издание.
Завод Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) приостановил свою работу 1 марта 2022 года. В конце 2022 года предприятие вновь начало производить кузова седанов Solaris для экспорта на площадку Hyundai Trans Kazakhstan в Алма-Ате. Это предприятие является «дочкой» «Астана Моторс».