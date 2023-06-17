«Мы не врем». В Петербурге начали собирать Lada X-Cross 5 из деталей «восточного партнера»

В Петербурге после 1,5-годичного простоя запустили конвейер бывшего завода Nissan. 17 июня запустили производство нового автомобиля семейства LADA С-сегмента – Lada X-Cross 5. Ждать чудес не стоит – пока что автомобиль собирают целиком из машинокомплектов «восточного партнера» «АвтоВАЗа».

Меркнет свет, грохочет туш В цеху гаснет свет, из-за экрана на площадке, где в окружении журналистов выстроились министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Петербурга Александр Беглов, президент АвтоВАЗа Максим Соколов, дымогенераторы нагоняют клубами дым. Торжественным голосом диктор объявляет: «Новый автомобиль Lada X-cross 5, первый в Питере!»

Гремит бодрая музыка, под аплодисменты зрителей, вспышки прожекторов и фотокамер на сцену выезжает белый кроссовер. В том, что он «первый в Питере», нет никаких сомнений – достаточно взглянуть на одноименную наклейку на его боку. Водитель распахивает дверцу и растворяется в дыму, и в этот момент на сцену выходят вип-персоны. Они поздравляют собравшихся со знаменательным событием – через полтора года простоя автозавода на Комендантском проспекте с конвейера вышел первый автомобиль. Но есть нюанс – производственные мощности, некогда принадлежавшие концерну Nissan, перешли под крыло АвтоВАЗа, и в Петербурге Lada X-Cross 5 – действительно его первое детище.



Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру»

Что за машина Lada X-Cross 5 Lada X-Cross 5 – это переднеприводный городской кроссовер С-класса с 160-сильным турбированным двигателем, оснащенный 7-ступенчатой автоматической коробкой передач и цифровой приборной панелью. К конструктивным особенностям добавляется панорамная крыша и богатый внутренний мир интеллектуальной системы безопасности ADAS, которая контролирует утомляемость водителя, предупреждает о выезде из полосы, адаптивно переключает дальний свет. Из вспомогательных систем безопасности – круговой обзор и экстренное торможение.

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Интерьер, выполненный в спортивном стиле, сочетает отделку из мягкого пластика и вставками под дерево, сиденья обтянуты эко-кожей контрастирующих с кузовом цветов – в черной машине отделка цвета слоновой кости, в красной – бордовые с черными вставками.



«Наш восточный партнер» Модель запустили на серийной сборочной линии, весь цикл сборки составляет всего три часа, поскольку пока что Lada X-Cross 5 собирают как конструктор – полностью из машинокомплектов. Поставщика на «АвтоВАЗе» называют «наш восточный партнер», однако не такой уж это и секрет – по данным «Фонтанки», это китайский концерн FAW.



«Меморандум о партнерстве был подписан 20 декабря 2022 года, сразу мы начали подготовку производства вместе с нашим партнером. Подготовка производства была проведена в течение трех месяцев, это довольно быстро», – говорит заместитель директора по производству Сергей Захарченко.

Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру»

Машинокомплекты везут железнодорожным транспортом и морским, причем в порту Петербурга задействованы те же контейнерные площадки, которые были раньше у Nissan. В одном контейнере приходят 4 кузова и в среднем 3,2 машинокомплекта. Поставка занимает от 30 до 45 дней в зависимости от маршрута. Прямо сейчас на линии готовы к сборке порядка 100 кузовов.



«Мы не скрываем, что полностью все, что делается здесь сейчас, мы получаем от нашего восточного партнера. Здесь только сборка. Мы не врем, что здесь у нас локализация – она начнется со следующего года с привлечением поставщиков из Петербурга и Ленобласти, часть запчастей мы сможем производить здесь. Первый результат локализации появится к 2025 году. У нас здесь есть производство пластика, это те же бамперы, передние панели, штамповочное производство, к 2025-му мы планируем запустить и сварку», – говорит директор по связям с общественностью «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.



Для российского рынка автомобиль «восточного партнера» адаптировали – мультимедиа перевели на русский язык, добавили обогрев заднего стекла, зеркал и переднего сидения.

Наследие Nissan Собирают Lada X-cross 5 на том же оборудовании, которое работало на заводе Nissan, но многие линии пришлось подстраивать под стандарты LADA. От ответа на вопрос: «Какую сумму пришлось вложить в обновление производственных мощностей?», в «АвтоВАЗе» деликатно уходят.



«Мы провели модернизацию основного конвейера, линии сборки двигателей, линии сборки шасси и подвесок. Сама линия осталась та же. Стандарты по качеству остались те же. Сегодня в производстве и оценке автомобилей присутствуют те стандарты, которые были на Nissan. Это позволит нам выпускать автомобили по качеству не хуже, чем это было в предыдущие годы», – отмечает Сергей Захарченко.

Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Из тех же рабочих экс-Nissan набрали и персонал на новое производство LADA, правда, от 2,2 тысячи человек осталось только 1,5 тысячи – многие не выдержали полуторагодичного простоя производства и ушли. Зато те, кто остались, проверенный и опытный «костяк». Такой же, как на Nissan, осталась и зарплата, «мы ничего не меняли», говорят на «АвтоВАЗе». Даже кепочки у охранников, и те с наименованием ушедшего бренда.



«Нам этот завод выгоден» Планы на будущее у «АвтоВАЗа» в Петербурге более чем амбициозные.

«Мощности завода 115-120 тысяч автомобилей в год. До конца этого года с конвейера выйдут до 10 тысяч автомобилей, в следующем году мы планируем выпустить до 30 тысяч, в 2025-м году планируется около 50 тысяч», – рассказывает Сергей Ильинский.

В том, что петербургская LADA избежит печальной судьбы концерна Nissan, который так и не смог выбраться из убытков, в «АвтоВАЗе» говорят уверенно.

«Объема производимых машин будет достаточно для выхода на чистую прибыль? Если я это объявляю, значит, что огромная финансовая служба в Тольятти этот бизнес-кейс просчитала, и нам этот завод выгоден», – говорит Сергей Илинский.



О том, когда питерская LADA выйдет на чистую прибыль, говорить пока рано. Более того, это информация коммерческого характера, и распространять ее завод не намерен в принципе.



«Подобные стоят 2,2 миллиона» Цена новинки пока не разглашается.

«Подобные машины сегодня на рынке стоят в пределах 2,2 миллиона рублей. Сколько будет стоить наша машина, мы объявим в момент старта продаж, в 3-м квартале», – говорят в «АвтоВАЗе».

Люфт в несколько месяцев от старта производства до начала продаж – корпоративная этика LADA: за это время завод должен насытить Lada X-Cross 5 все 300 дилерских центров, чтобы запустить продажи одновременно по всей стране.



Гарантийный срок обслуживания на новинку закладывают стандартный – 100 километров пробега или три года, в зависимости от того, что наступит раньше. Сервисным обслуживанием займется дочка автогиганта «Лада-Имидж». К моменту начала продаж на складе ожидают всю необходимую номенклатуру запчастей, к тому же остались запчасти, которые произвели на Nissan, сейчас они на центральном складе.

