«Это не пройдет совсем безболезненно». В «АвтоВАЗе» рассказали о перебоях в работе из-за санкций США

«АвтоВАЗ» столкнулся с перебоями в работе из-за попадания в санкционный список США. Об этом рассказал 7 ноября первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО «АвтоВАЗ» Евгений Шмелев на «Баркемп-2023. Национальная технологическая инициатива 20.35».



«Здесь не надо лакировать действительность. Это не пройдет совсем безболезненно. Да, будут перебои, они уже начались в оплате валютных контрактов. Из-за этого в том числе мы ушли на производство «Весты» в одну смену. На непродолжительное время, но мы ушли. А это потери относительно наших планов», — сказал он.