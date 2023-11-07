«Это не пройдет совсем безболезненно». В «АвтоВАЗе» рассказали о перебоях в работе из-за санкций США

«АвтоВАЗ» столкнулся с перебоями в работе из-за попадания в санкционный список США. Об этом рассказал 7 ноября первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО «АвтоВАЗ» Евгений Шмелев на «Баркемп-2023. Национальная технологическая инициатива 20.35».
«Здесь не надо лакировать действительность. Это не пройдет совсем безболезненно. Да, будут перебои, они уже начались в оплате валютных контрактов. Из-за этого в том числе мы ушли на производство «Весты» в одну смену. На непродолжительное время, но мы ушли. А это потери относительно наших планов», — сказал он.
По его словам, западные поставщики после введения санкций просто прервали поставки. Например, Renault до этого в соответствии с договоренностями продолжал поставлять некоторые компоненты, пояснил вице-президент «АвтоВАЗа».
По мнению Евгения Шмелева, формальных оснований на введение санкций против «АвтоВАЗа» не было. «Просто есть предприятие, которое начало работать, обеспечивать людей работой, восстановило пул поставщиков в регионе, является центром восстановления некоей части промышленности, это не могли не заметить и ударили», — отметил он.
Компания понимала неизбежность санкций, но не ожидала, что они будут наложены так скоро. «Мы понимали, что произойдет, и мы к этому готовились, но рассчитывали на то, что это произойдет чуть позже», — добавил Шмелев.