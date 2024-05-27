В Петербурге стартуют продажи автомобилей XCITE, собранных на бывшем заводе Nissan. «Фонтанка» узнала, сколько они будут стоить

27 мая в Петербурге начнутся продажи автомобилей XCITE, собранных на «Автозаводе Санкт-Петербург» (экс-Nissan). Об этом «Фонтанке» рассказал директор предприятия Иван Миронов. По его словам, цены стартуют от 2 499 000 рублей .



На официальном сайте XCITE и сайтах автодилеров цены пока не появились.