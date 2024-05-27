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    В Петербурге стартуют продажи автомобилей XCITE, собранных на бывшем заводе Nissan. «Фонтанка» узнала, сколько они будут стоить

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    27 мая в Петербурге начнутся продажи автомобилей XCITE, собранных на «Автозаводе Санкт-Петербург» (экс-Nissan). Об этом «Фонтанке» рассказал директор предприятия Иван Миронов. По его словам, цены стартуют от 2 499 000 рублей.

    На официальном сайте XCITE и сайтах автодилеров цены пока не появились.

    Для сравнения, цены на автомобиль Сhery tiggo pro 7, который называют китайским прототипом XCITE, начинаются от 1 920 000 рублей в версии Elite с полуторалитровым бензиновым мотором.

    Автозавод Nissan ушел в простой в марте 2022 года из-за сложностей с поставками компонентов. В июне 2023 года предприятие возобновило работу как «Lada Санкт-Петербург» под управлением АВТОВАЗа и стало выпускать в партнерстве с китайской FAW автомобили Lada X-cross 5, но после попадания российского автопроизводителя под санкции концерн из Поднебесной прекратил сотрудничество.

    После этого АВТОВАЗ вернул петербургское предприятие государству в лице НАМИ — сейчас оно работает под вывеской «Автозавод Санкт-Петербург» и выпускает кроссоверы XCITE. Ожидалось, что в 2024 году с конвейера завода сойдут 25 тыс. кроссоверов.

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    Комментарии 3

    Alex00027 Мая 2024 в 11:55
    Хэ-Сито
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