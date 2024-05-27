В Петербурге стартуют продажи автомобилей XCITE, собранных на бывшем заводе Nissan. «Фонтанка» узнала, сколько они будут стоить

27 мая в Петербурге начнутся продажи автомобилей XCITE, собранных на «Автозаводе Санкт-Петербург» (экс-Nissan). Об этом «Фонтанке» рассказал директор предприятия Иван Миронов. По его словам, цены стартуют от
На официальном сайте XCITE и сайтах автодилеров цены пока не появились.
Для сравнения, цены на автомобиль
Автозавод Nissan ушел в простой в марте 2022 года из-за сложностей с поставками компонентов. В июне 2023 года предприятие возобновило работу как «Lada Санкт-Петербург» под управлением АВТОВАЗа и стало выпускать в партнерстве с китайской FAW автомобили
После этого АВТОВАЗ вернул петербургское предприятие государству в лице НАМИ — сейчас оно работает под вывеской «Автозавод Санкт-Петербург» и выпускает кроссоверы XCITE. Ожидалось, что в 2024 году с конвейера завода сойдут