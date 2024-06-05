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    ПМЭФ 2024

    Кампус Педиатрического университета появится в городе-спутнике Южный. Соглашение подписали на ПМЭФ

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    3 комментария

    ООО «Город-спутник Южный» и Санкт-Петербургский педиатрический университет заключили соглашение на строительство кампуса в Пушкинском районе. Контракт подписали в стартовый день ПМЭФ-2024 — 5 июня. На церемонии присутствовали вице-губернаторы Олег Эргашев и Николай Линченко.

    ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов (слева) и гендиректор ООО «Город-спутник Южный» Сергей Хромов
    ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов (слева) и гендиректор ООО «Город-спутник Южный» Сергей ХромовФото: Анна Мотовилова
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    «Мы выбрали Южный, потому что это развивающаяся территория, где хорошая транспортная доступность, удобная инфраструктура. В городе уже спроектированы технологическая долина и кампус ИТМО, мы решили присоединиться. Нам предоставят достаточно большой участок», — рассказал «Фонтанке» ректор Педиатрического университета (СПбГПМУ) Дмитрий Иванов.

    Будущий кампус Педиатрического университета станет частью образовательного и научного кластера в городе-спутнике «Южный». «Сердце» градостроительного проекта в целом — «ИТМО Хайпарк». Вокруг предполагается построить жилой район на 135 тысяч человек с домами высотой от пяти до десяти этажей.

    Фото: Анна Мотовилова
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    Для СПбГПМУ Минздрава России планируют построить учебный, клинический корпус, общежития для студентов и преподавателей, социальную инфраструктуру. Для этих целей будет выделен участок в 40 гектар. Университет сам разработает детальную концепцию будущего кампуса, которая ляжет в основу архитектурного проекта.

    Город-спутник Южный планируют построить вдоль Киевского шоссе на территории Пушкинского района, в 17 километрах от Гатчины. Планируемая численность населения Южного больше, чем в каждом из уже существующих населённых пунктов в округе. Так, по данным Федеральной службы государственной статистики, в Пушкине проживают 112 700 человек, в Гатчине — 87 600, в Красном Селе — 60 000. Население Пушкинского района без Южного — 233 800 человек, то есть новый жилой район обеспечит прирост на более чем 50%.

    ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов (слева) и гендиректор ООО «Город-спутник Южный» Сергей Хромов
    ректор СПбГПМУ Дмитрий Иванов (слева) и гендиректор ООО «Город-спутник Южный» Сергей ХромовФото: Анна Мотовилова
    Фото: Анна Мотовилова

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    Комментарии 3

    VKuser13319418705 Июн 2024 в 14:14
    Интересно, откуда будут прибывать в Южный будущие его жители?
    +0−0
    Bassbit05 Июн 2024 в 13:20
    а можно открытие форума начать с отчёта по соглашениям, заключённым на прошлых форумах. Что реализовано, а что нет.
    А то создаётся впечатление, что это форум фикция и приезжают на него, чтобы потусоваться, Путина послушать, да девок эскортных потискать
    +0−0
    vasili.lavrovsky05 Июн 2024 в 13:13
    Не успели позаседать, а соглашение уже готово!
    +0−0
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