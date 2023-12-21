Стройка, генплан, контракты. Как в Петербурге прорастают два новых Лахта центра

Два будущих самых высоких здания Петербурга пока словно зреют где-то под землей, чтобы потом резко начать расти вверх. Второй и третий небоскребы постепенно выходят из стадии «просто документы».

Визуализация Газпром в течение 2021 года проанонсировал видеороликами появление сначала второго небоскреба (703 метра), а после и третьего (555 метров). Рендеры уже все по несколько раз отсмотрели, как и монолог архитектора. Успели и прикинуть, насколько визуально массивнее (или нет благодаря иной архитектуре) они будут смотреться рядом с первым Лахта центром.



Позже на тематических форумах обратили внимание на картинку, размещенную на сайте архитектурного бюро Kettle, а очертания будущего Лахта центра — 2 в доминирующем стиле проскочили на общем плане в видеопрезентации компании.



Фото: kepple.co Поделиться Поделиться





Но, пожалуй, самое ясное высказывание — это видеоролик, показанный на канале НТВ. Если кто-то хочет прикинуть, как оно будет, — вот так.



Фото: НТВ Фото: НТВ Фото: НТВ Поделиться Поделиться





Генплан Где появится второй Лахта центр, понятно по соглашению, которое город и Газпром подписали год назад на ПМЭФ-2022: по данным «Фонтанки», там прямо указаны три земельных участка, вот они на карте.



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Насчет третьего небоскреба четкого указания нет, но по рендерам понятно, что его подселяют чуть севернее второго. Сейчас удобное время, чтобы отслеживать градостроительные перспективы города: прошел три чтения генплан, к проекту которого подавали массу предложений, часть комиссия отклоняла, часть принимала в той или иной редакции.



Если смотреть на первоначальный проект, территорию севернее яхт-клуба «Геркулес», куда и прочили второй небоскреб, должны были отнести к категории Р1 (зона отдыха) и И (инженерной инфраструктуры), а западнее все сплошь — Ж1 (индивидуальное жилое строительство) и Р2 непосредственно вдоль берега (озелененные территории общего пользования).



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Однако комитет по инвестициям решил несколько унифицировать эту историю и предложил перевести 74 участка на Приморском шоссе общей площадью более 20 гектаров в две зоны: Д (общественно-деловая застройка) и ТИ (транспортная инфраструктура). Объяснил так: «В целях повышения эффективности использования территории, прилегающей к общественно-деловому комплексу «Лахта центр», путем создания единого общественно-делового пространства и в целях реализации масштабного инвестиционного проекта, а также с учетом обращения АО "Синергия"» (об этом позже).



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Комиссия по внесению изменений в генплан учла эту просьбу в собственной редакции: почти вся территория непосредственно над бухтой — деловая зона (и инженерная с понятными задачами), западнее — транспортная.



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Прямо сейчас высотные регламенты на территории между заливом и Лахтинским проспектом позволяют строиться от 15 метров до максимум 43 метров, но пример первого небоскреба показывает, что возможны исключения.

Кроме того, с начала года строителю первого Лахта центра «Ренейссанс Констракшн» выдали как минимум четыре порубочных билета на территорию западнее небоскреба. Во всех случаях речь идет про «снос/пересадку зеленых насаждений» при строительстве комплексов «Лахта-2» и «Лахта-3».

Изыскания На тематических форумах публикуют видео из-за забора, которым окружили заветную территорию. На них видно, что в грунт погружают сваи, однако, судя по написанному, не на такую глубину, как в случае с первым небоскребом. Параллельно задаются вопросом: это уже началось или еще нет?



Что можно точно сказать — на земле проводят изыскания, результаты историко-культурной экспертизы опубликовал КГИОП. В титуле четко указано, что территорию обследовали в связи с планами по строительству четырех объектов: это сооружение для хранения инвентаря базы водных видов спорта, энергетический центр и два многофункциональных современных центра — «Лахта центр — 2» и «Лахта центр — 3».



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Проводил экспертизу ИИМК РАН: начал от первых поселенцев 10 тысяч лет назад и дальше через неолит и «благоприятные для жизни человека условия» перешел к железному веку. А потом и к тревожному для газпромовских небоскребов Средневековью — когда прибалтийско-финские племена «попали в зависимость от своих могущественных соседей», то есть от шведов и новгородцев. Не все знают, но кому-то наверняка приятно будет почувствовать, что до Петра территория будущего Петербурга входила в Ореховский уезд Корельской половины Водской пятины, а в 15-м веке здесь произошла массовая замена местного населения московским (переезжающий сюда Газпром таким образом соблюдает некоторую преемственность). Потом шведы, Северная война и Санкт-Петербург.



Сама деревня Лахта впервые упоминается в 1500 году, она была расположена чуть западнее двух будущих небоскребов. После изгнания шведов, уже в 1766 году, Екатерина II даровала землю и 208 душ графу Орлову, который вскоре ее перепродал. 19-й век — это дачи, появление железной дороги, особняки. 20-й век — наводнение 1924-го, от которого этот берег сильно пострадал, разработки торфа, блокада.

Наверное, это тоже интересно заказчику, но главным был вопрос — нет ли тут каких важных костей, черепков, оружия или, чем судьба не шутит, шведской крепости. Судя по акту экспертизы, участок прошли шурфами и сделали вывод: культурный слой не зафиксирован, как и скрытые архитектурные конструкции. На земляные, строительные и мелиоративные работы выдано положительное заключение.

Непосредственным заказчиком исследований выступало ООО «Центр инженерных изысканий в строительстве» (ЦИИВС) семьи Макеевых и Евгения Саленко (эта же компания выиграла контракт на изыскания под газопровод, который пройдет через залив от Ольгино до василеостровского намыва). Но к акту приложены предшествующие документы, в частности — допсоглашение к контракту на проведение археологической разведки. В верней части цепочки заказчиком является «Ренейссанс Констракшен», а генеральным проектировщиком — статусное московское ООО «Метрополис» Александра Ворожбитова, Олега Баранова и Мухамеда Нассера. У компании в портфолио — участие во многих известных проектах, включая стадион «Лужники», но также — ряд высотных адресов в Москве и не только. Корневым подрядчиком по изысканиям названо петербургское ООО «ЛенТИСИЗ».



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Следующим за изысканиями этапом должно стать утверждение проекта планировки территории. При этом задание на его подготовку КГА опубликовал еще весной, времени дали до февраля 2024 года.



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Предполагаемое строительство здесь — «объекты делового квартала Лахта центр», заказчик опять — АО «Синергия».



Контракты АО «Синергия» — само по себе название нередкое, но так, чтобы петербургская компания с точно таким же наименованием, да еще строительная, да еще и с необычно большими ресурсами, — только одна. Создана в 2020 году, уставный капитал — за 1,3 млрд, директор — Виктория Ненадышина, собственники скрыты. «Синергия» видна и в немногих контрактах, связанных с Лахта центрами 2 и 3, которые можно найти в системе госзакупок.

В деньгах это все очень умеренно, но и основная закупочная деятельность Газпрома в открытый доступ и не вываливается. Например, полмиллиона платил НИЦ «Строительство» за консультационные услуги «в рамках научно-технического сопровождения на объекте строительства Многофункциональных современных комплексов "Лахта центр — 2" и "Лахта центр — 3"». В ТЗ указывается, что исходить надо «из опыта проведения изысканий на объекте-аналоге: Многофункциональный высотный комплекс "Лахта центр"».



Этот же институт заключал контракт на проведение «теоретических исследований деформируемости основания проектируемых высотных корпусов объекта: «Многофункциональный современный комплекс «Лахта центр 2, 3». Посчитать надо было к концу ноября.



Несколько контрактов подписаны по заказу «Россетей Ленэнерго», это проектно-изыскательские работы. К примеру, надо спланировать линии передачи протяженностью в километр «для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО "Синергия"». Указано и место сетевого сооружения, а именно — того самого «энергоцентра многофункциональных комплексов "Лахта-2" и "Лахта-3"».



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Этот энергоцентр уже вовсю светится в других документах — буквально недавно КГА, к примеру, уже согласовал его облик.



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Еще за 41 млн необходимо спроектировать вынос кабельных линий для строительства этих же комплексов «в целях оказания ПАО «Россети Ленэнерго» дополнительных (нетарифных) услуг». Около 4 млн платили за изыскания для «переустройства объектов электросетевого хозяйства», попадающих в зону стройки пресловутых «Лахта-2» и «Лахта-3» (так их называют в техзадании). Здесь наиболее наглядное — это перечень крупных участков, которые «попадают в зону». Заявителем вновь названо АО «Синергия».



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