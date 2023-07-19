У парка 300-летия начали строить базу водных видов спорта. Что здесь будет и при чем тут флагштоки

Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





База водных видов спорта, которую должны открыть у парка 300-летия, получила согласование Главгосэкспертизы. Ее построят у основания 179,5-метровых флагштоков, которые в июне удивили многих горожан своими масштабами.



И флагштоки, и база водных видов спорта — часть единого проекта, реализуемого АО «Зенит-Арена» по заказу города в районе береговой линии парка 300-летия. Компания также обещала благоустроить пляж и построить площадку ГТО в прибрежной части у Яхтенного моста. «Фонтанка» подробно рассказывает, как будут работать флагштоки, чего еще ждать на территории у пляжа и когда его полностью откроют.



Что сейчас строят на пляже парка 300-летия? По сведениям «Фонтанки», там строится база водных видов спорта и площадка для сдачи ГТО. Результат выполненных работ компания безвозмездно передаст городу. А вот гидротехнические сооружения (ГТС), в основании которых будет расположена база водных видов спорта, уже готовы — и на них стоит ансамбль-рекордсмен из трех флагштоков, новая достопримечательность Петербурга. Нужно отметить, что весь проект — это социальный заказ города. «Зенит-Арена» выполняет его за свой счет, но под контролем Смольного.



Как работают флагштоки? Работу с флагштоками ведёт служба эксплуатации АО «Зенит-Арена». Команда имеет многолетний опыт эксплуатации 105-метрового флагштока «Зенит» на Крестовском острове. Пункт управления оснащен специальным оборудованием — собственная метеостанция, система мониторинга конструкций флагштоков, система видеонаблюдения. В состав службы входит более 150 высококвалифицированных специалистов — монтажники, элекротехники, ремонтники и другие. Все они имеют сертификацию промышленного альпиниста, поскольку ведут работы на высотных конструкциях флагштоков.



Флаги очень большие — 40х60 метров, весят более полтонны каждый. И поэтому по регламенту их опускают каждые 48 часов, чтобы провести специальные работы, которые предохраняют полотна от чрезмерного износа.

Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Флаги не поднимаются при определенных метеоусловиях — скорости ветра менее 3 м/с и более 12 м/с, а также при сильном дожде, тумане, снегопаде, граде и ледяном дожде. Такие ограничения соответствуют общемировой практике и действуют для всех аналогичных высотных объектов, — подчеркнул в комментариях для «Фонтанки» генеральный директор АО «Зенит-Арена» Игорь Краснов. — Служба эксплуатации проводит круглосуточный мониторинг метеоусловий в акватории парка 300-летия Санкт-Петербурга. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию с трудно прогнозируемой петербургской погодой и держать флаги поднятыми максимально возможное количество времени».



Как будет выглядеть база водных видов спорта? «Фонтанка» изучила проект строительства павильонов базы водных видов спорта на ГТС, одобренный на днях Главгосэкспертизой. Каждый павильон будет разделен на две части. В первой будут работать те, кто отвечает за эксплуатацию флагштоков. Вторую откроют для горожан. Там можно будет взять напрокат оборудование для занятий серфингом, переодеться и оставить вещи в камере хранения. Еще здесь будут специальные помещения для инструкторов, медпункты, комнаты персонала, санузлы и душевые.

Фото: предоставлено пресс-службой «Зенит-Арены» Фото: предоставлено пресс-службой «Зенит-Арены» Фото: предоставлено пресс-службой «Зенит-Арены» Поделиться Поделиться





С пляжем павильоны соединят пешеходные мостики: «С них и с самих ГТС будет открываться прекрасный вид на акваторию и береговую линию. Ещё одна отличительная особенность объектов — архитектурная подсветка с разными световыми сценариями. В вечернее время мостики, павильоны базы и флагштоки будут выглядеть очень красиво, менять цвета», — рассказал «Фонтанке» генеральный директор АО «Зенит-Арена» Игорь Краснов.



Фото: предоставлено пресс-службой «Зенит-Арены» Фото: предоставлено пресс-службой «Зенит-Арены» Поделиться Поделиться





На пляже появится современная площадка для сдачи ГТО. Предполагается, что она станет «спортивно-досуговым центром» и будет представлять собой зону со спортивным оборудованием, навесами и трибунами, павильонами для переодевания и помещением для работы судей.



Фото: предоставлено пресс-службой «Зенит-Арены» Поделиться Поделиться





Здесь горожане смогут участвовать в локальных соревнованиях, спортивных праздниках, занятиях секций и клубов. Площадку обещают сделать доступной для детей и маломобильных людей. Ее разместят на пляже со стороны Яхтенного моста.

«Подготовительные работы по благоустройству площадки ГТО уже начались, качественный песок мы завозим на пляж каждый летний сезон. К лету 2025 года петербуржцы увидят полностью преобразившийся пляж», — пояснил генеральный директор «Зенит-Арены» Игорь Краснов.

Фото: предоставлено пресс-службой «Зенит-Арены» Фото: предоставлено пресс-службой «Зенит-Арены» Фото: предоставлено пресс-службой «Зенит-Арены» Поделиться Поделиться





Кроме того, на берегу парка 300-летия разместят спортивные зоны с тренажерами для занятий фитнесом и оборудованием для маломобильных людей; детские площадки, предназначенные в том числе для детей с инвалидностью; качели с деревянными навесами; кабинки для переодевания и арт-объект.

Почему проект реализуют именно на этом берегу залива?

«Я сам житель Приморского района и могу сказать, что прибрежную зону у парка 300-летия сейчас вообще нельзя назвать пляжем — здесь нет мест для переодевания, туалетов, какого-либо благоустройства. И это при том, что он — наиболее посещаемый в черте города, расположенный к тому же в самом населенном районе, Приморском. Когда проект будет завершен, пляж станет комфортным местом для отдыха и получит современную инфраструктуру», — поясняет Игорь Краснов.



В целом проект вписывается в единую концепцию преобразования района «Большой Лахты», которое началось со строительства на берегу залива Лахта Центра и «Газпром Арены».

