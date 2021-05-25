Фото: скриншот видео Поделиться Поделиться







Архитектурная концепция нового высотного здания уже представлена. Ее автор британский архитектор Тони Кеттл — именно его команда работала над первым Лахта Центром. «Проект предполагает создание вертикальной городской среды в форме спиральной башни высотой 703 метра, что символизирует неразрывную связь с историей и традициями Петербурга: новаторством, устремлением в будущее. Символически эта башня дополнит башню Лахта Центра как еще один высочайший образец экоустойчивой высотной архитектуры», — говорит Кеттл.



Где именно предлагается построить здание, официально пока не сообщается. На видео с архитектурной концепцией оно расположено на острове, но собеседники «Фонтанки» заверили, что намыва не будет.

Из слов Алексея Миллера можно предположить, что речь все-таки идет о районе Лахты. «Создание в районе Лахта Центра ядра, вокруг которого будет формироваться новый, современный центр, позволит не только сделать шаг вперед во всех сферах городского развития, но и даст возможность сохранить исторический Петербург таким, каким мы его знаем и любим», — сказал он, представляя проект.

В своей презентации Тони Кеттл также говорит о здании, которое дополнит Лахта Центр и будет использовать построенные для него транспортные и инфраструктурные связи.



Два собеседника «Фонтанки», близкие к компании, сообщили, что выбранный участок находится слева от нынешнего здания Лахта Центра и от яхт-клуба «Геркулес» — между яхт-клубом, Береговой улицей и заливом.

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«Проект будет реализован на принципах проектного финансирования, вне инвестиционной программы «Газпрома», компанией специального назначения, не аффилированной с ПАО «Газпром». Разработана дорожная карта по реализации проекта. «Газпром» предоставит основной участок под строительство», — сообщает пресс-релиз компании.



По словам британского архитектора, запланирована «вертикальная городская среда с атриумными пространствами с озеленением в форме спиральной башни». В ней планируются и решения для бизнеса, и для краткосрочного отдыха.

На городском уровне здание будет выглядеть как вертикальный шпиль на горизонте, превентивно успокаивает он градозащитников, чья реакция, в принципе, предсказуема.

703-метровое здание — это 150 этажей и 220 тысяч кв. м площади. Высота самого верхнего — 590 метров, и это «самый высокий в мире обитаемый этаж». Здание будет разделено на 8 секций по 16 этажей с трехэтажными атриумами и общественными зонами c зелеными насаждениями.



Фото: Скриншот видео/YouTube.com Поделиться Поделиться







Напомним, что первый Лахта Центр сейчас собирает международные награды и проходит стадию внутренней отделки. Когда именно он будет «заселен», пока неизвестно — возможно, это будет происходить одновременно с подключением его к городским дорогам и строительством подземного перехода. В планах города и РЖД новая железнодорожная станция рядом с небоскребом, в перспективе и станция метро. Строить Лахта Центр начали в 2012-м году.



Несколько ошарашенные новостью эксперты пока только формулируют свое мнение о проекте, тем более что сложно говорить о нем в отрыве от участка. Тем не менее «Фонтанка» уже услышала и первые слова поддержки, и первые негативные отзывы.

Краевед и экскурсовод Павел Перец:

— Могу себе представить, какой резонанс это вызовет. Мне кажется, что это может придать импульс городу. Я езжу в Москву и смотрю, как она преобразилась. И иногда думаю: что нужно нам для того, чтобы к нам это все пришло? Как клонировать Собянина и как сделать, чтобы в нашем городе было то же самое? Возможно, эта башня придаст такой импульс. Мне не очень нравилась идея возведения Охта Центра, но идея возведения Лахта Центра мне крайне импонирует, потому что когда я еду по ЗСД из аэропорта и смотрю на эту панораму, вспоминаю 90-е годы. Если бы мне кто-то сказал, что так будет — я бы в жизни не поверил. Теперь я понимаю, что этот кластер, когда он наконец разовьется с должной скоростью, должным образом, полностью преобразит весь этот район. И до сих пор на мое удивление есть противники даже Лахта Центра. То есть лучше ничего не делать, чем преображать город в таком виде? Плюс я вожу экскурсии и рассказываю, какое воздействие оказывала на россиян эпохи начала XVIII века какая-нибудь петровская архитектура, Петропавловский собор. Которая была абсолютно против всех законов строительства чего бы то ни было, особенно православных храмов. Это была бесовщина, предательство Родины и так далее. Тем не менее Петр I на это плюнул и возвел шпили.



Я знаю, что в Москве многим не нравится «Москва Сити». Мне очень нравится, я вижу наконец настоящий европейский город и, самое главное, что у нас то же самое будет происходит не в центре города, а, как в Париже, там есть такой район Дефанс, они все это вынесли за пределы [города]. У нас формируется свой Дефанс.

Архитектурный критик Мария Элькина:

— Мне непонятна позиция «Газпрома». Мы имеем все минусы, которые неизбежны в случае работы с архитекторами не первой величины. Непонятно, что этот проект, на который будет потрачен огромный ресурс, хочет сказать миру.

Что касается развития этого района как кластера. С одной стороны — да, такое может быть, если допустить, что территория развивается в вакууме. Но не связано ни со стратегическими планами развития Петербурга, ни с планами развития инфраструктуры. У нас нет стратегии развития города, понимания даже по отношению к этому району. И это делит вложенный ресурс на десять.

Отчасти это проблема самого «Газпрома», но в первую очередь — города. Город должен заниматься стратегическим планированием — не «Газпром». В городе должна быть институция, которая общается с компаниями и предлагает, навязывает удачные решения. Должно быть стратегическое планирование, которое может увязать планы «Газпрома» с планами развития транспортной инфраструктуры, жилья и извлекать из этого какие-то выгоды. А город этого не делает, а создает себе проблемы. В общем, не могу сказать, что это чудовищно плохо. Это скорее чудовищно неразумно. Я бы винила в этом не «Газпром», а именно отсутствие городской институции, которая способна направить развитие в нужном для города и для «Газпрома» русле. Не то чтобы я их защищаю. Они не девелоперы, они частная компания, которая занимается другим. Они видят две вещи: то, что они строят — это самые современные и технологически сложные сооружения в Петербурге. И это правда. И видят, что предложения городских комитетов — это еще хуже, чем делают они. В Петербурге очень низкое среднее качество архитектуры, такое, что даже «Газпром» со своим проектом не первого сорта выглядит на этом фоне выигрышно.



Архитектор Алексей Левчук:

— В принципе с точки зрения того, что там появится второе здание — это неплохо. Одно оно торчало слишком одиноко, и все это вызывало какие-то тоталитарные ассоциации. Когда там целый куст — впечатление все-таки более живое. Саму архитектуру комментировать не буду. Тот факт, что там какой-то сложный объем с прозрачными деталями, появляется ажурность — это неплохо. Если бы он был тоньше... С высотой надо что-то думать. На мой взгляд, слишком высоко. Ну, 500 метров, но 700 — это слишком.

Алексей Владимирский,

«Фонтанка.ру»

