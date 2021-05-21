Лахта Центр забрал четыре награды на международном конкурсе уникальных небоскрёбов

Проект Лахта Центра вышел в финал и победил сразу в четырёх номинациях конкурса CTBUH Awards 2021. Итоги подвели 20 мая в Чикаго. Проект петербургского небоскрёба победил в четырёх номинациях: «Фасады высотных зданий», «Лучшее высотное здание Европы», «Строительство высотных зданий» и «Лучшее здание высотой более 400 метров».



Проект, который «Газпром нефть» реализовала в Лахте под руководством архитектора Тони Кеттла, стал лидером среди 160 построенных в последние два года с использованием инновационных технологий конкурсантов по количеству номинаций в первом этапе конкурса. Второй, и окончательный, этап прошёл в онлайн-формате 18–19 мая. В итоге жюри из архитекторов, урбанистов, девелоперов и экспертов в сфере проектирования, строительства и эксплуатации высоток присвоило проекту «Лахта Центр» победу в четырёх номинациях.

