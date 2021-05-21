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Лахта Центр забрал четыре награды на международном конкурсе уникальных небоскрёбов

Петербургский Лахта Центр победил в четырёх номинациях на конкурсе небоскрёбов

Проект Лахта Центра вышел в финал и победил сразу в четырёх номинациях конкурса CTBUH Awards 2021. Итоги подвели 20 мая в Чикаго. Проект петербургского небоскрёба победил в четырёх номинациях: «Фасады высотных зданий», «Лучшее высотное здание Европы», «Строительство высотных зданий» и «Лучшее здание высотой более 400 метров».

Проект, который «Газпром нефть» реализовала в Лахте под руководством архитектора Тони Кеттла, стал лидером среди 160 построенных в последние два года с использованием инновационных технологий конкурсантов по количеству номинаций в первом этапе конкурса. Второй, и окончательный, этап прошёл в онлайн-формате 18–19 мая. В итоге жюри из архитекторов, урбанистов, девелоперов и экспертов в сфере проектирования, строительства и эксплуатации высоток присвоило проекту «Лахта Центр» победу в четырёх номинациях.

Напомним, что премия CTBUH Awards 2021 присуждается ежегодно за выдающиеся успехи в области высотного строительства Советом по высотным зданиям и городской среде.

Тони Кеттл, комментируя победу своего проекта, отмечает, что Лахта Центр уже стал городской достопримечательностью, и он заслуженно победил в своих номинациях.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о награждении Тони Кеттла и архитектурного бюро, которым он руководит, королевской премией Queens Award for Enterprise за положительное влияние на природную среду в больших масштабах и использование энергосберегающих технологий.

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Комментарии (3)

Thunder
А есть номинация "Позор года"? Потому что другим словом я не могу назвать тот факт, что на достройку флагманского небоскреба Газпром просто забил. А если учесть, что Газпром в Минске отжал бывший автовокзал и там тоже забросил свою стройку, ну и то, что компания за время Путина с Миллером подешевела до 50 млрд. баксов (хотя должна стоить 1 трлн. баксов), это навевает сомнения в адекватности руководства "национального достояния"
Антон Кузнецов
Класс! Жалко, что на сайте премии в списке победителей глобальная награда у Лахта Центра только одна - за инженерные решения фасада. А в категории "выше 400 метров", например, победил CITIC Tower (Пекин)
SSGHQ
А платили за премию? Если платили то сколько?
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