Архитекторы Лахта Центра удостоились королевской премии в Великобритании

Бюро Тони Кеттла Kettle Collective получило королевскую премию Queens Award for Enterprise за положительное влияние на природную среду в больших масштабах и использование энергосберегающих технологий. Об этом архитектурный коллектив 14 мая сообщил на своей странице в Facebook. Это уже вторая королевская награда коллектива.



Титулованные архитекторы участвовали в проектировании небоскрёба Лахта Центр в Петербурге. Тони Кеттл руководил авторским коллективом RMJM, сформировавшим концепцию комплекса. Об этой компании «Фонтанка» подробно рассказывала в начале её деятельности в Северной столице.

