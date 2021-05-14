Архитекторы Лахта Центра удостоились королевской премии в Великобритании

Бюро Тони Кеттла Kettle Collective получило королевскую премию Queens Award for Enterprise за положительное влияние на природную среду в больших масштабах и использование энергосберегающих технологий. Об этом архитектурный коллектив 14 мая сообщил на своей странице в Facebook. Это уже вторая королевская награда коллектива.
Титулованные архитекторы участвовали в проектировании небоскрёба Лахта Центр в Петербурге. Тони Кеттл руководил авторским коллективом RMJM, сформировавшим концепцию комплекса. Об этой компании «Фонтанка» подробно рассказывала в начале её деятельности в Северной столице.
«Вы должны быть талантливым проектировщиком и любить свое дело — это основное условие, чтобы работать в RMJM...» — говорил тогда управляющий директор фирмы Тони Кеттл.
В мире группа архитекторов Kettle Collective получила известность после проектирования Фолкерского колеса — первого в мире вращающегося судоподъёмника, который соединяет каналы Форт-Клайд и Юнион в центральном районе Шотландии. Компания обладает сертификатом LEED Platinum за использование «зелёных технологий» при проектировании энергоэффективного здания Solar Innovation Centre в ОАЭ.