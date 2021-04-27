Смольный ищет подрядчика на строительство 240-метрового подземного перехода у Лахта Центра

ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило аукцион на строительство подземного перехода, который соединит северный вход Лахта Центра и будущую железнодорожную станцию, а также станцию метро. Закончить работы надо в конце 2023 года.
Аукционная документация опубликована 27 апреля. Максимальная стоимость контракта — 1,413 млрд рублей. Срок окончания работ — 15 ноября 2023 года. Согласно документации, речь идёт о переходе длиной 240 метров, габаритом 4,3 метра и площадью 1,7 тысячи квадратных метров.
В положительном заключении Главгосэкспертизы говорится, что «подземный пешеходный переход является пассажирским транспортным узлом, который обеспечит связь между перспективными станцией метрополитена «Лахта», железнодорожным пунктом Новая Лахта, остановками общественного транспорта, проектируемых объектов транспортной инфраструктуры, а также будет являться пешеходной связью территорий к югу и северу от Приморского шоссе и железной дороги».
Строительство предполагается в два этапа. Первый касается сооружения самого перехода со спусками № 1 и № 2 (к проектируемой магистрали вдоль территории Лахта Центра), № 5 (на проектируемую железнодорожную платформу), № 6 и № 7 (к продолжению Южной улицы). Второй — спусков в подземный пешеходный переход № 3 и № 4 (с Приморского шоссе).
О том, что под Приморским проспектом проложат подземный переход в рамках подключения делового квартала к улично-дорожной сети, известно давно. Оно происходит в несколько этапов, в рамках очередного Госстройнадзор недавно дал разрешение на ввод в эксплуатацию Высотной и Воздушной улиц.