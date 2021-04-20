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Госстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию новые дороги, прилегающие к Лахта Центру

Высотная и Воздушная улицы у Лахта Центра в Петербурге получили разрешение на ввод в эксплуатацию

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию новых дорог, построенных у Лахта Центра. Контракт на подключение бизнес-квартала заключен с «АБЗ-Дорстрой».

Судя по сайту ведомства, разрешение выдано накануне. В списке Высотная улица от Бобыльской до Воздушной; подпорная стенка у кольцевого пересечения по Высотной улице; Воздушная улица от Высотной улицы до Открытой набережной.

Участки построены в рамках очередного контракта на подключение Лахта Центра стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Смольный заключил его с «АБЗ-Дорстрой» в 2018 году, он касается окаймляющих квартал улиц, а также примыканий к существующему Приморскому шоссе. В 2020 году был подписан договор на следующий этап: эстакадные съезды к Приморскому шоссе, а также — к Приморскому проспекту и улице Савушкина, которые должны быть завершены к 2024 году.

© Фонтанка.Ру

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