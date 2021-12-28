Третий небоскреб. «Газпром» пообещал Петербургу гармоничный ансамбль в Лахте

Как говорится в распространенном вечером 28 декабря пресс-релизе компании, «в целях дальнейшего развития общественно-делового района вокруг Лахта Центра представлена концепция третьего небоскреба. С его появлением на побережье Финского залива сложится гармоничный архитектурный ансамбль из трех современных высотных зданий».

«Сбалансированная функциональная и элегантная архитектурная композиция новой башни создана по принципу золотого сечения. Форма башни представляет собой экспоненциальную логарифмическую спираль. Это небоскреб с двумя зданиями-крыльями, которые переплетены вокруг закрытых светопрозрачных атриумов, — говорится в сообщении «Газпрома». — По мере того, как крылья башни поднимаются по спирали вверх, они сходятся в точках поворота и соединяются, образуя фойе-атриумы. Каждое такое фойе создает точку изменения геометрии, которая разбивает башню на семь групп. Поднимаясь вверх по башне, атриумы постепенно становятся ближе друг к другу, причем высота каждой нижней группы равна сумме двух групп выше в соответствии с принципами золотого сечения. Такое решение позволяет разместить большинство общественных пространств на более высоких видовых уровнях. В основе конструктивного решения башни лежит инновационная диагональная схема, которая обеспечивает опору и устойчивость башни, заменяя обычное центральное ядро жесткости здания. Вращающиеся по спирали вокруг башни ребра «рассеивают» ветровые нагрузки, действующие на здание. Для поддержки открытых шахт панорамных лифтов используется легкая рама».

Уточняется, что башня будет иметь высоту 555 м (108 уровней), площадь порядка 179 тыс. кв. м. В трехуровневом стилобате будут размещены служебные помещения и автостоянка. Высота самого верхнего уровня составит 453 м, на нем разместится обзорная галерея.

Ранее «Газпром» сообщил о планах построить второй небоскреб рядом с Лахта Центром гораздо выше первого — сразу 703 метра. Это 150 этажей и 220 тыс. кв. м площади. Высота самого верхнего — 590 метров, и это «самый высокий в мире обитаемый этаж». Здание будет разделено на 8 секций по 16 этажей с трехэтажными атриумами и общественными зонами c зелеными насаждениями.