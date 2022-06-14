Обещать — не значит инвестировать. Почему миллиардные проекты ПМЭФ рискуют остаться на бумаге

Александр Коряков/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





На Петербургском международном экономическом форуме Смольный готовится заключить соглашения с инвесторами на 250 млрд рублей. За последние три ПМЭФ власти Петербурга заключили договоры с инвесторами на 1 трлн рублей. Какие проекты выстрелили, а какие оказались холостым залпом, разбирались, проанализировав судьбу самых масштабных подписаний 2018, 2019 и 2021 годов (в 2020-м форум отменили из-за пандемии COVID-19).



Сразу оговоримся, что большинство договоренностей, которые городские власти подписывают на ПМЭФ, носят рамочный характер, то есть ни к чему не обязывают ни одну из сторон. Часть из них потом превращаются во что-то реальное: договоры концессии, выделение участка, присвоение статуса стратегического инвестора, хотя и это не гарантия, что проект дойдет до финальной стадии. Другая часть соглашений — скорее имиджевая вещь: инвесторы полностью частных инициатив просто информируют городские власти о своих творческих планах. Но в общий зачет идут и эти проекты.



2018 год: 70 соглашений на 267 млрд рублей

Соглашения на ПМЭФ 2018 года подписывала еще команда Георгия Полтавченко. Возможно, именно из-за смены городского руководства этот форум стал рекордсменом по числу не реализованных проектов.

Так, Смольный тогда договорился о строительстве скоростной электрички от аэропорта Пулково до Витебского вокзала (ООО «Аэроэкспресс», 9 млрд рублей), автовокзала «Южный» в Купчино (ООО «Вернисаж», 4,1 млрд рублей) и легкорельса от станции метро «Кировский завод» до Красного Села (итало-турецкий консорциум ICA, около 30 млрд рублей). Но ни один из этих проектов, за исключением автовокзала, не сдвинулся с места. Частный трамвай до Петергофа тоже остался без инвесторов — на конкурс, объявленный городом, никто не пришел. А затем город и вовсе засомневался в эффективности механизма концессии.



Движение есть разве что по проекту трамвая до Славянки. В конце 2021 года прошли общественные обсуждения проекта планировки. Само проектирование окончено, концессионер «БалтНедвижСервис» (консорциум Группы «АБЗ-1» и Газпромбанка) рассчитывает приступить к работам в 2022 году.

Не взлетел и проект «Аэрополис» за 11 млрд рублей. Компании АО «Грузовой терминал Пулково» и «Ю-ТИ-ДЖИ Пулково» хотели обновить и использовать для лоукостеров терминал «Пулково-2», а на соседних территориях возвести грузовые терминалы, центр по обслуживанию самолетов, а также торговые и офисные площади. Правда, уже через год проект переформатировали, а после смены команды инвестиционно-туристического блока в Смольном к нему охладели и чиновники, и инвесторы.

Никуда не поплыл и проект Речного вокзала за 2,1 млрд рублей. Соглашение Смольный подписал на ПМЭФ-2018 с АО «Евразийский банк». Комплекс из пяти причалов, а также трехуровневого торгового центра с паркингом, променадом и спасательной станцией хотели построить к 2023 году.

На полях форума 2018 года петербургские власти заявили о планах создания в Северной столице семи развлекательных парков. Инвестиции оценивались в 20 млрд рублей, правда, конкретного инвестора на тот момент не было. Рамочное соглашение о намерениях заключили с НКО «Российская ассоциация парков и производителей аттракционов». Но дальше этого дело не пошло.



Не заработал и завод дизельных запчастей, который инвестор пообещал построить за 8,1 млрд рублей. Несмотря на статус стратегического инвестора, проект не преодолел стадию инженерных изысканий.

Близок к финалу, пожалуй, лишь один проект. Именно на ПМЭФ Смольный и ХК СКА подписали соглашение о намерениях по реконструкции СКК. После обрушения здания во время демонтажа мембранной кровли речь шла уже о новом строительстве. В 2021 году правительство Петербурга и ООО «СКА-Арена» заключили концессионное соглашение. Обновленная арена должна быть готова к маю 2023 года. Строительство продолжается, несмотря на отмену чемпионата мира по хоккею.



2019 год: 27 соглашений на 182 млрд рублей

ПМЭФ-2019, который готовила уже команда Александра Беглова, прошел под девизом «лучше меньше, да лучше». Инвестиционный блок, который тогда возглавлял Эдуард Батанов, подверг тщательной ревизии не только начинания предшественников, но новые заявки инвесторов, сделав ставку на проверенных партнеров.



Как результат, многие крупные проекты если и не дошли до финала, то хотя бы движутся в верном направлении. К примеру, на полях форума власти Северной столицы подписали соглашение о начале работ по проектированию Витебской развязки, первого этапа Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). Ее строительство началось в марте 2021 года, общая сумма инвестиций — 39 млрд рублей. В мае 2022 года Петербургу одобрили на нее выделение федерального инфраструктурного кредита в размере 10 млрд рублей. Концессионером выступают структуры ВТБ, которые реализовали по той же схеме проект Западного скоростного диаметра — в рамках допсоглашения к нему и строится развязка.



На ПМЭФ-2019 также впервые представили проект «Остров фортов». Туристический кластер в Кронштадте взялась курировать дочь министра обороны Ксения Шойгу. Общий объем инвестиций оценивался от 40 до 60 млрд рублей. В основном это средства инвесторов, а также федеральное финансирование, однако у города запросили поддержку в виде транспортной инфраструктуры. Ко Дню ВМФ 2022 года готовится ввод третьей очереди проекта. Сама реставрация кронштадтских фортов Кроншлот, Пётр Первый и Император Александр Первый должна завершиться к 2025 году.

Судьба других проектов менее очевидна. К примеру, власти Петербурга договорились с РЖД совместно заниматься развитием транспортного узла и скоростного железнодорожного сообщения в Петербурге. Соглашение на 88 млрд рублей на тот момент предусматривало содействие Смольного при строительстве пешеходных путепроводов и тоннелей. Городские власти планировали вложить в это 30 млрд рублей. Концепцию писали и переписывали на протяжении следующих лет, в итоге сошлись на двух полукольцах для городских электричек и заходы для высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом.



К началу 2022 года определились и с тем, где нужны путепроводы. Их планируют реализовать, в том числе, по модели ГЧП, инвестиции оценивают в 75 млрд рублей. Соглашение может быть подписано на ПМЭФ-2022. Переживут ли санкционный кризис проекты самого железнодорожного узла в Петербурге с «наземным метро», а тем более ВСМ, пока неочевидно. Партнером РЖД по созданию скоростных поездов должна была выступить компания Siemens, однако она приняла решение покинуть российский рынок.



Забуксовал проект строительства перинатального центра в Калининском районе. Изначально его анонсировали еще в 2016 году, инвестором тогда выступала компания «АВА-Петер». На ПМЭФ-2019 свой интерес обозначила ГК «ЕКС». Но правительство Петербурга согласовало проект лишь весной 2022 года. Причем его сумма выросла с заявленных 2019 году 10,6 млрд рублей до 15 млрд рублей. Медицинский объект построят по схеме ГЧП. Петербург рассчитывает получить на него 5 млрд руб. из федерального бюджета. Решение о реализации проекта правительство приняло, в очередной раз его хотели презентовать на ПМЭФ-2022, но, по информации «Фонтанки», отказались от этой идеи.



А вот холдинг «Швабе», входящий в «Ростех», заморозил проект по строительству в Колпино центра паллиативной помощи и расширению онкодиспансера за 15 млрд рублей, который хотел построить к 2023 году. Из-за пандемии коронавируса холдинг переориентировался на поставку тепловизоров, инфракрасных термометров и установок обеззараживания воздуха, сообщало издание «Новый проспект».

2021 год: 600 млрд рублей, общее количество соглашений не называлось

На форуме 2021 года решили отыграться за пропущенный из-за пандемии 2020-й и снова поставили рекорд, подписав соглашений на 600 млрд рублей.

Более трети этой суммы — 236 млн рублей — это концепция компании «Мегалайн» по развитию территории промзоны «Горская» в Лисьем Носу. В показанной на форуме презентации фигурировали парк инноваций, морской кластер, музей дамбы, набережная, отдельным пунктом шло строительство пилотного транспортно-пересадочного узла в Старой Деревне. Сам инвестор связан с группой «Конкорд» Евгения Пригожина. Но судя по повестке ПМЭФ-2022, этот проект ляжет в стол: Смольный нашел этой территории другого инвестора в лице структур «Газпрома».



С большой долей вероятности на паузу встанет и проект по расширению аэропорта Пулково. Договоренность с оператором «Воздушные ворота Северной столицы» подписали на ПМЭФ-2021. Инвестиции оценили в 40 млрд рублей. Но точных параметров не представили. Понадобится ли вторая очередь в принципе, пока неочевидно. Пассажиропоток Пулково так и не вернулся к допандемийным временам, а совладелец ВВСС немецкая компания Fraport думает над вариантами выхода из капитала предприятия.



Компания «Технониколь» еще год назад хотела построить в Петербурге завод по производству минеральных изоляционных материалов за 7 млрд рублей. Но в итоге инвестору предложили более выгодные условия в ОЭЗ Новгородской области, и проект перенесли туда, сообщал «Деловой Петербург».

На ПМЭФ-2022 Смольный подписал соглашение с инвестором «Красного треугольника» УК «Бюро имущественных операций». Вложения в проект оценивались в 10 млрд рублей, хотя в соглашении сумма не фигурировала. Но концепцию чиновники так и не согласовали, а работы не начались. В итоге здание продолжает разрушаться.

