Siemens уходит из России. Он поставлял «Ласточки» и «Сапсаны»

Немецкий концерн Siemens прекращает бизнес в России.



«Компания начала процедуру прекращения своей производственной деятельности <...>. «Сименс» была одной из первых компаний, приостановивших все новые операции и международные поставки в Россию на время оценки ситуации для обеспечения безопасности 3 000 своих сотрудников в стране», — говорится в заявлении на сайте концерна 12 мая.

Отмечается, что решение принято из-за ситуации на Украине, компания осуждает спецоперацию.

«Всеобъемлющие международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на коммерческую деятельность компании в России, особенно на железнодорожные перевозки и техническое обслуживание. <...> Компания проведёт упорядоченный процесс, чтобы свернуть свою деятельность в соответствии с нормативными требованиями и международными санкциями», — говорится в заявлении.