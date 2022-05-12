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    Siemens уходит из России. Он поставлял «Ласточки» и «Сапсаны»

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    64 комментария

    Немецкий концерн Siemens прекращает бизнес в России.

    «Компания начала процедуру прекращения своей производственной деятельности <...>. «Сименс» была одной из первых компаний, приостановивших все новые операции и международные поставки в Россию на время оценки ситуации для обеспечения безопасности 3 000 своих сотрудников в стране», — говорится в заявлении на сайте концерна 12 мая.

    Отмечается, что решение принято из-за ситуации на Украине, компания осуждает спецоперацию.

    «Всеобъемлющие международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на коммерческую деятельность компании в России, особенно на железнодорожные перевозки и техническое обслуживание. <...> Компания проведёт упорядоченный процесс, чтобы свернуть свою деятельность в соответствии с нормативными требованиями и международными санкциями», — говорится в заявлении.

    До этого Siemens приостановил все новые операции и международные поставки в РФ и Белоруссию. В марте, как писала «Фонтанка», концерн заморозил поставки новых «Сапсанов», хотя собирался продолжать их техобслуживание в рамках сервисных контрактов, как и обслуживание «Ласточек».

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    Комментарии (64)

    Марти МакФлай
    А он есть, кстати, в списке для параллельного импорта? Не в узкоспециализированной части, а в более массовой. Не получится так, что для западного обывателя громогласно "ушел", а по факту через третьи страны/компании будет поставлять? Похоже, немалый кусок бизнеса был, немец-то деньги считать умеет.
    Плохо, что сворачивает деятельность. И для них плохо, и для нас
    s1969
    Электронные комплектующие "Сименс"....Да везде!
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