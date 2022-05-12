Siemens уходит из России. Он поставлял «Ласточки» и «Сапсаны»

Немецкий концерн Siemens прекращает бизнес в России.
«Компания начала процедуру прекращения своей производственной деятельности <...>. «Сименс» была одной из первых компаний, приостановивших все новые операции и международные поставки в Россию на время оценки ситуации для обеспечения безопасности
Отмечается, что решение принято из-за ситуации на Украине, компания осуждает спецоперацию.
«Всеобъемлющие международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры влияют на коммерческую деятельность компании в России, особенно на железнодорожные перевозки и техническое обслуживание. <...> Компания проведёт упорядоченный процесс, чтобы свернуть свою деятельность в соответствии с нормативными требованиями и международными санкциями», — говорится в заявлении.
До этого Siemens приостановил все новые операции и международные поставки в РФ и Белоруссию. В марте, как писала «Фонтанка», концерн заморозил поставки новых «Сапсанов», хотя собирался продолжать их техобслуживание в рамках сервисных контрактов, как и обслуживание «Ласточек».