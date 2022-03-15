«Сапсанам» и «Ласточкам» обещают не подрезать крылья. Siemens продолжит техобслуживание

В немецком концерне Siemens заявили, что пока не собираются ставить на паузу техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» в рамках сервисных контрактов.



«Мы продолжаем текущие сервисные контракты в соответствии с нормами и правилами экспортного контроля и проводим дальнейший анализ ситуации», — приводит ответ пресс-службы концерна «Интерфакс» 15 марта.



Siemens является автором электропоездов «Ласточка» (максимальная скорость — 160 км/ч) и «Сапсан» (250 км/ч). Немецкая компания также занимается обслуживанием составов.

