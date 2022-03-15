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«Сапсанам» и «Ласточкам» обещают не подрезать крылья. Siemens продолжит техобслуживание

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В немецком концерне Siemens заявили, что пока не собираются ставить на паузу техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» в рамках сервисных контрактов.

«Мы продолжаем текущие сервисные контракты в соответствии с нормами и правилами экспортного контроля и проводим дальнейший анализ ситуации», — приводит ответ пресс-службы концерна «Интерфакс» 15 марта.

Siemens является автором электропоездов «Ласточка» (максимальная скорость — 160 км/ч) и «Сапсан» (250 км/ч). Немецкая компания также занимается обслуживанием составов.

Очередной контракт на 13 поездов как раз в стадии исполнения. Первый «Сапсан» нового поколения «приплыл» в Петербург прошлым летом. Его планировали выпустить на маршрут в этом году, всю партию — в течение двух лет.

Ранее Siemens заявил о приостановке бизнеса и отмене планируемых поставок в Россию, однако позже позицию изменили.

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Комментарии (13)

260559361
Многим из вас не понятны репутационные издержки, которые несут компании, оставшиеся пока работать в России. То, что новых поставок не будет - уверена. Сименс пока поддерживает поставленные в Россию поезда.
266597475
ващенедогонялово, у старшего восточного брата делают составы , что летают по 500 км\ч - продадут скока хошь.
DMaster
Сименс в России пережил всех императоров, начиная с Николая Первого, и всех генсеков и президентов. На какие периоды уходил - все знают и так, но сейчас точно другое. Так что никуда он не денется.
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