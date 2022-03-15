«Сапсанам» и «Ласточкам» обещают не подрезать крылья. Siemens продолжит техобслуживание

В немецком концерне Siemens заявили, что пока не собираются ставить на паузу техническое обслуживание поездов «Сапсан» и «Ласточка» в рамках сервисных контрактов.
«Мы продолжаем текущие сервисные контракты в соответствии с нормами и правилами экспортного контроля и проводим дальнейший анализ ситуации», — приводит ответ пресс-службы концерна «Интерфакс» 15 марта.
Siemens является автором электропоездов «Ласточка» (максимальная скорость — 160 км/ч) и «Сапсан» (250 км/ч). Немецкая компания также занимается обслуживанием составов.
Очередной контракт на 13 поездов как раз в стадии исполнения. Первый «Сапсан» нового поколения «приплыл» в Петербург прошлым летом. Его планировали выпустить на маршрут в этом году, всю партию — в течение двух лет.
Ранее Siemens заявил о приостановке бизнеса и отмене планируемых поставок в Россию, однако позже позицию изменили.