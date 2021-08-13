В Морской порт Петербурга прибыл скоростной поезд «Сапсан» нового поколения. Его планируют выпустить на маршрут в 2022 году — после дооборудования и серии испытаний.



Как рассказали 13 августа в пресс-службе ОАО «РЖД», новая партия составит 13 десятивагонных поездов. Договор на их поставку был подписан еще в 2019 году, а на линию они выйдут в течение двух лет.



«Сегодня пассажиров перевозят 16 высокоскоростных поездов «Сапсан», но это количество не позволяет удовлетворить спрос на поездки между столицами», — уточнили в компании.

