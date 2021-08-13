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В Петербург «приплыл» новый «Сапсан». Он начнет ездить в следующем году

В 2022 году между Москвой и Петербургом будет ездить «Сапсан» нового поколения

В Морской порт Петербурга прибыл скоростной поезд «Сапсан» нового поколения. Его планируют выпустить на маршрут в 2022 году — после дооборудования и серии испытаний.

Как рассказали 13 августа в пресс-службе ОАО «РЖД», новая партия составит 13 десятивагонных поездов. Договор на их поставку был подписан еще в 2019 году, а на линию они выйдут в течение двух лет.

«Сегодня пассажиров перевозят 16 высокоскоростных поездов «Сапсан», но это количество не позволяет удовлетворить спрос на поездки между столицами», — уточнили в компании.

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Комментарии (3)

262370901
Хроника вставания с колен.
pulkovoserg
Дооборудовать? Неужели новейший поезд из Германии ещё и надо оборудовать ??
Только не ставьте дурацкий ЭПК времён СССР ! Хватит этого позорного анахронизма!!!
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