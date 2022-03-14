«Все будет стоить дороже». Санкции не затронули медицину, но она все равно пострадает

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







В распоряжении комитета по здравоохранению № 773-р — огромный список оборудования, запланированного к закупке в 2022 году, как за счет средств города, так и за счет федерального бюджета — по программе модернизации амбулаторного звена. Распоряжение подписано 16 февраля, и деньги на его приобретение выделены. В перечень закупок входят компьютерные томографы для ДГБ № 2 Марии Магдалины и Боткинской больницы, магнитно-резонансные томографы для Городской больницы святителя Луки и КДЦ № 1, эндовидеоскопические комплексы — для больницы № 9, Онкоцентра в Песочном, больницы № 38 им. Семашко, для разных стационаров и поликлиник — аппараты УЗИ и ИВЛ, рентгеновские установки, наркозное, лабораторное оборудование, системы для обезвреживания медицинских отходов, оборудование для пищеблоков больниц.



Запланирована жизненно необходимая городу закупка комбинированной системы однофотонного эмиссионного компьютерного томографа и компьютерного томографа, на которую выделены деньги центру радионуклидной диагностики в Городской больнице № 31. В новое отделение реабилитации в больнице Святого Георгия требуется все — от кроватей до тренажеров.

Как выяснила «Фонтанка», клиники подготовили документы и разместили свои заказы на закупочных площадках. Пока желающих участвовать в конкурсах не видно.

«У всех пока шок и непонимание»

Поставщики уже не готовы продавать свою продукцию по тем ценам, что зафиксированы в госзакупках, — ждут, что будет с долларом, во что выльется рост цен на энергоносители у зарубежных производителей и как скажется изменение логистики для доставки импортного оборудования в Россию из-за санкций.

Как рассказали «Фонтанке», в Петербурге сейчас рассматриваются предложения «по отраслевым мерам поддержки и создания условий использования средств ОМС на оснащение медицинских организаций». К апрелю уже будет что-то сформулировано. Но пока это даже не проекты, лишь драфты — первые наброски мер, которые предпринимаются для недопущения сокращения объемов медицинской помощи. Эксперты говорят: «Давайте дождемся, когда все станет понятно, пока мы знаем только одно: все будет стоит дороже».



О том, что понятно сегодня, «Фонтанка» поговорила с Сергеем Кузнецовым, генеральным директором компании «Тиара Медикал». Компания поставляет медицинское оборудование как частным, так и государственным компаниям, Сергей Кузнецов прогнозирует — самые большие сложности начнутся у последних: «У одной из больниц сейчас вышел из строя единственный КТ. На него был заложен определенный бюджет, но его сейчас совсем не хватает даже на закупку, не говоря уже о закупке с монтажом. И это будет происходить в государственной медицине повсеместно. Власти обещают откорректировать эту ситуацию, как делали это в пандемию, но мы пока не знаем, как это будет происходить. У всех пока шок и непонимание, что делать».

По словам Кузнецова, на сегодня только Великобритания на государственном уровне остановила поставки медицинского оборудования и только компании Южной Кореи сообщили, что продолжают работу в прежнем режиме. С американскими, европейскими, японскими пока непонятно, на сегодня только одна отказала «Тиаре Медикал» в отгрузке товара.



«Думаю, что в основном причиной отказов будут сложности в логистике. Медицина — социально значимая сфера, на государственном уровне редко принимаются решения об ограничении. Для производителей медицинского оборудования это бизнес, от его представителей из стран, с которыми мы работаем, о решениях прекратить работать с Россией не слышали, хотя, может, мы чего-то еще не знаем, — говорит директор «Тиара Медикал». — Думаю, маленькие компании будут продолжать сотрудничество. Крупные, скорее всего, будут вести себя в русле той политики, что проводит их государство. Кто-то остановил сотрудничество временно — на всякий случай, чтобы не попасть в санкционный список до той поры, пока не появится ясность. Мы знаем точно, что надо перестраиваться на азиатский рынок. Наши основные поставщики сейчас — Китай и Южная Корея. Они ничего не говорят по поводу проблем с поставками».

Siemens ушел и вернулся

Обычно санкции не распространяется на медицину (оборудование, материалы), но компания Siemens поторопилась 2 марта заявить о том, что останавливает все поставки в Россию, в том числе медицинского оборудования. Но позже Siemens Healthineers заявила, что все же продолжит оказывать поддержку поставщикам медицинских услуг и пациентам в России, ссылаясь на право на медицинскую помощь, закрепленное во Всеобщей декларации прав человека: «Как компания, занимающаяся медицинскими технологиями, заявляем —нашим приоритетом остается поддержка медицинских работников и пациентов при любых обстоятельствах и в любой стране». Однако в Siemens ожидают «косвенного негативного воздействия на бизнес из-за финансовых санкций, которые напрямую не нацелены на отрасль здравоохранения».



Не уходят с рынка медицинского оборудования Philips и General Electric; другие компании, которые локализовали производство на территории России, тоже остаются с нами. Но пока у медицинских учреждений, владеющих оборудованием этих производителей, нет ответа на вопрос, как будет обслуживаться их техника. У обслуживающих компаний многолетние контракты с медучреждениями, уже оплаченные. И тут пока ясности нет. «Будем стараться восстанавливать на уровне микросхем, для этого у нас есть специалисты, а если потребуется замена блоками и их невозможно будет привезти, по-видимому, сложности у заказчиков возникнут. Но мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы восстановить работоспособность оборудования своими силами, и раньше так делали», — говорит Сергей Кузнецов.

Новые законы нового времени для медицины

Современную медицину невозможно даже представить без линейных ускорителей, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, ангиографов, стоящих сотни миллионов рублей, без маммографов и УЗИ, без эндовидеоаппаратуры. Парк дорогой и не очень дорогой техники постоянно обновляется, а та, что работает, требует регулярного ремонта, часто — замены комплектующих. Как только на страну посыпались санкции и стало понятно, что и прямо и косвенно они больно ударят по медицине, федеральные власти приняли несколько законов, которые, возможно, облегчат ее участь.



Закон, устанавливающий «особенности исполнения бюджетов». В соответствии с ним, правительство получает право принимать решения об использовании остатков средств Фонда ОМС для финансового обеспечения «отдельных расходных обязательств» в сфере ОМС, под которыми имеется в виду оказание медицинской помощи. На 1 января это 26,3 млрд рублей. До нового года планировалось, что эти деньги «отложат» в спецрезерв на случай роста объемов медпомощи в условиях чрезвычайной ситуации». Но тогда речь шла о пандемии коронавируса.

Вводится «особый режим» госзакупок до 1 августа 2022 года. Постановлением правительства разрешено проводить закупки медицинских изделий, включая оборудование, расходные материалы и технические средства реабилитации, через запросы котировок с новыми финансовыми ограничениями: начальная максимальная цена контракта не должна превышать 50 млн рублей, предельный годовой объем таких закупок вырос со 100 до 750 млн рублей.

До 31 декабря 2022 года клиники могут в электронной форме у единственного поставщика делать закупки лекарств, расходных материалов и медицинских изделий, если их производитель — единственный на территории России или он из страны, не вводившей санкции против России. По такой схеме за год можно закупить в общей сложности лекарства не более чем на 50 млн рублей, медизделия — не более чем на 250 млн рублей.



В Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» вносятся изменения, по которым производители медизделий и их представители, доставляющие медизделия в Россию, в случае приостановки или прекращения их производства или доставки, должны уведомить уполномоченный федеральный орган власти минимум за полгода. Задача — «минимизировать вероятность несвоевременного оказания медицинской помощи».

Импортные медизделия, прибывшие в Россию из государств, которые ввели санкции, запрещено вывозить из страны до конца 2022 года. В перечень, опубликованный в постановлении правительства, вошли более 200 наименований медизделий и фармпродукции, в их числе «тяжелое» оборудование. Под запрет попали и те медицинские товары, что не успели пройти таможенные процедуры до вступления в действие постановления.

С 8 марта до 1 августа 2022 года, в соответствии с постановлением правительства РФ, Минздрав, Росздравнадзор и Федеральное казначейство будут вести ежемесячный мониторинг цен на медицинские изделия. Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

