«Нет ничего своего». Российский рынок лекарств на 90% зависит от импорта — фармакологи объяснили почему

Фармпромышленность в России почти полностью работает на импортном оборудовании Фото: Александр Ощепков / NGS.RU Поделиться Поделиться





Российский фармацевтический рынок на 90% зависит от зарубежных фармсубстанций. Отечественные исследования базируются на разработках времен СССР, а создать новые лекарства компании не могут из-за недостаточной поддержки властей. Об этом эксперты в области фармакологии заявили на сессии «Инновационные фармпрепараты» в рамках Международного экономического форума, на котором побывала корреспондент MSK1.RU.

— В настоящее время мы на 90% зависим от поставок фармсубстанций из-за рубежа. Основная страна — Индия, которая перехватила производство. Также субстанции производит Китай. Мы тянемся за ними, мы не идем впереди в этом отношении, у нас нет ничего своего, — рассказал бывший врач-нейрохирург и эксперт в области фармакологии Юрий Банный. По его словам, исследования, которые проводятся сейчас в России, базируются на советских разработках, адаптированных под новые международные тренды. По такому принципу, например, была разработана вакцина « Спутник V ».

Руководитель АНО «Институт независимой экспертизы» Рамзан Аслаханов также добавил, что фармпромышленность России почти полностью работает на импортном оборудовании, вспомогательных веществах и реактивах.

— Фактически у нас ручная сборка. Всё остальное — импорт, — заявил он. — Естественно, все субстанции в России воссоздать невозможно, но есть определенный перечень, который нужно согласовать, выверить и производить.

Разработка препарата занимает в среднем 10 лет Фото: Артем Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Эксперты отметили, что производство субстанций требует прямого государственного финансирования. В основном же этим занимаются частные компании, которым не всегда удается выпустить товары на рынок из-за нехватки средств.

— У меня есть перед глазами живой пример. Наша команда разработала инновационный препарат для лечения диабета, но мы его не смогли продать, потому что потребовалось очень много денег для практического внедрения в дальнейшем — несколько сотен миллионов рублей, — рассказал эксперт в области разработки инновационных лекарственных форм Борис Сысуев.

У нас таких денег не было, поэтому этот проект был похоронен. Борис Сысуев, эксперт в области разработки инновационных лекарственных форм

Он объяснил, что разработка препарата занимает в среднем 10 лет, а бизнес не готов финансировать такие долгосрочные проекты. Поэтому нужно обратить внимание на должное взаимодействие между бизнесом и властью.



Также на форуме обсудили дефицит антибиотиков отечественного производства. По словам одного из производителей антибактериальных препаратов, новые лекарства не могут создавать из-за упадка науки и противостояния бизнеса. Импорт фармсубстанций — непременное условие существования российской индустрии лекарств. Подавляющее большинство фабрик работает исключительно на иностранном сырье, и перебить этот тренд не удается. Особенно сильно на импорт российские фармпредприятия «подсели» в разгар коронавируса, когда объем ввоза химических компонентов лекарств резко пошел вверх, даже не смотря на колоссальные трудности с логистикой. «Фонтанка» подробно разбирала, какие из соединений в каких лекарствах используются (информация появляется при наведении курсора).

Россия также критически зависит и от самих лекарств — без импорта говорить об удовлетворении спроса было бы невозможно. И дело вовсе не каком-то особом лобби иностранных фармконцернов. Российские власти давно при госзакупках исходят их жесткой протекционистской позиции. К примеру, попасть в больницу импортные лекарства могут только в случае, если у них нет совсем никаких отечественных аналогов, а их дженерики не производятся на российских фабриках. Несмотря на все это, миллиарды долларов все еще уходят на закупку иностранных таблеток.

При этом приходится констатировать, отечественные производители худо-бедно все же идут по пути импортозамещения, пусть и ценой смещения фокуса импорта с готовых лекарств на фармсубстанции. Так, в 2023 году объем импорта в долларах обрушился почти на треть (правда, и курс доллара сильно изменился). Так что куда показательнее будет сравнить, к примеру, импорт в тоннах. Понятно, что нет смысла измерять и сравнивать по весу дешевый ибупрофен и дорогостоящие редкие лекарства по сотне тысяч долларов за упаковку, однако общий тренд все же очень показателен. Если в 2022 году в Россию ввезли 132 тыс . тонн расфасованных и готовых к употреблению лекарств, то в 2023 году — всего 85 тыс .

При этом из российских аптек регулярно пропадают важные препараты. Например, недавно стало известно о пропаже онкологического препарата «Уромитексана». А на прошлой неделе исчез сверхбыстрый инсулин «Фиасп». Почти сразу после его инъекции пациенты могли принимать пищу. Мы узнали у врача-эндокринолога, чем грозит его исчезновение.

