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    «Нет ничего своего». Российский рынок лекарств на 90% зависит от импорта — фармакологи объяснили почему

    Отечественная промышленность работает на зарубежных разработках, а собственные создать не получается

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    Фармпромышленность в России почти полностью работает на импортном оборудовании
    Фармпромышленность в России почти полностью работает на импортном оборудованииФото: Александр Ощепков / NGS.RU
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    Российский фармацевтический рынок на 90% зависит от зарубежных фармсубстанций. Отечественные исследования базируются на разработках времен СССР, а создать новые лекарства компании не могут из-за недостаточной поддержки властей. Об этом эксперты в области фармакологии заявили на сессии «Инновационные фармпрепараты» в рамках Международного экономического форума, на котором побывала корреспондент MSK1.RU.

    — В настоящее время мы на 90% зависим от поставок фармсубстанций из-за рубежа. Основная страна — Индия, которая перехватила производство. Также субстанции производит Китай. Мы тянемся за ними, мы не идем впереди в этом отношении, у нас нет ничего своего, — рассказал бывший врач-нейрохирург и эксперт в области фармакологии Юрий Банный.

    По его словам, исследования, которые проводятся сейчас в России, базируются на советских разработках, адаптированных под новые международные тренды. По такому принципу, например, была разработана вакцина «Спутник V».

    Руководитель АНО «Институт независимой экспертизы» Рамзан Аслаханов также добавил, что фармпромышленность России почти полностью работает на импортном оборудовании, вспомогательных веществах и реактивах.

    — Фактически у нас ручная сборка. Всё остальное — импорт, — заявил он. — Естественно, все субстанции в России воссоздать невозможно, но есть определенный перечень, который нужно согласовать, выверить и производить.

    Разработка препарата занимает в среднем 10 лет
    Разработка препарата занимает в среднем 10 летФото: Артем Устюжанин / E1.RU
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    Эксперты отметили, что производство субстанций требует прямого государственного финансирования. В основном же этим занимаются частные компании, которым не всегда удается выпустить товары на рынок из-за нехватки средств.

    — У меня есть перед глазами живой пример. Наша команда разработала инновационный препарат для лечения диабета, но мы его не смогли продать, потому что потребовалось очень много денег для практического внедрения в дальнейшем — несколько сотен миллионов рублей, — рассказал эксперт в области разработки инновационных лекарственных форм Борис Сысуев.

    У нас таких денег не было, поэтому этот проект был похоронен.
    Борис Сысуев, эксперт в области разработки инновационных лекарственных форм

    Он объяснил, что разработка препарата занимает в среднем 10 лет, а бизнес не готов финансировать такие долгосрочные проекты. Поэтому нужно обратить внимание на должное взаимодействие между бизнесом и властью.

    Также на форуме обсудили дефицит антибиотиков отечественного производства. По словам одного из производителей антибактериальных препаратов, новые лекарства не могут создавать из-за упадка науки и противостояния бизнеса.

    Импорт фармсубстанций — непременное условие существования российской индустрии лекарств. Подавляющее большинство фабрик работает исключительно на иностранном сырье, и перебить этот тренд не удается. Особенно сильно на импорт российские фармпредприятия «подсели» в разгар коронавируса, когда объем ввоза химических компонентов лекарств резко пошел вверх, даже не смотря на колоссальные трудности с логистикой. «Фонтанка» подробно разбирала, какие из соединений в каких лекарствах используются (информация появляется при наведении курсора).

    Россия также критически зависит и от самих лекарств — без импорта говорить об удовлетворении спроса было бы невозможно. И дело вовсе не каком-то особом лобби иностранных фармконцернов. Российские власти давно при госзакупках исходят их жесткой протекционистской позиции. К примеру, попасть в больницу импортные лекарства могут только в случае, если у них нет совсем никаких отечественных аналогов, а их дженерики не производятся на российских фабриках. Несмотря на все это, миллиарды долларов все еще уходят на закупку иностранных таблеток.

    При этом приходится констатировать, отечественные производители худо-бедно все же идут по пути импортозамещения, пусть и ценой смещения фокуса импорта с готовых лекарств на фармсубстанции. Так, в 2023 году объем импорта в долларах обрушился почти на треть (правда, и курс доллара сильно изменился). Так что куда показательнее будет сравнить, к примеру, импорт в тоннах. Понятно, что нет смысла измерять и сравнивать по весу дешевый ибупрофен и дорогостоящие редкие лекарства по сотне тысяч долларов за упаковку, однако общий тренд все же очень показателен. Если в 2022 году в Россию ввезли 132 тыс. тонн расфасованных и готовых к употреблению лекарств, то в 2023 году — всего 85 тыс.

    При этом из российских аптек регулярно пропадают важные препараты. Например, недавно стало известно о пропаже онкологического препарата «Уромитексана». А на прошлой неделе исчез сверхбыстрый инсулин «Фиасп». Почти сразу после его инъекции пациенты могли принимать пищу. Мы узнали у врача-эндокринолога, чем грозит его исчезновение.

    Фармпромышленность в России почти полностью работает на импортном оборудовании
    Фармпромышленность в России почти полностью работает на импортном оборудованииФото: Александр Ощепков / NGS.RU
    Разработка препарата занимает в среднем 10 лет
    Разработка препарата занимает в среднем 10 летФото: Артем Устюжанин / E1.RU

    ФармацевтикаЛекарстваПрепаратыДефицит лекарствКризисФармрынок
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