Смольный хочет закрыть Центр по контролю качества лекарственных средств, оборудование лаборатории распродается

Оборудование лаборатории Центра по контролю качества лекарственных средств пустят с молотка. Комитет по здравоохранению переформатирует его работу. Это будет организация, занятая распределением психотропных и наркотических средств, а также их прекурсоров. Об этой реформе говорится в проекте постановления Смольного, опубликованном
В проекте сказано: «Деятельность испытательной лаборатории будет прекращена. Относящееся к её деятельности имущество будет выставлено на торги и продано. Учреждение будет осуществлять только деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ». То есть центр займется сбором заявок от клиник, использующих эти сильнодействующие препараты, в том числе ветеринарных. А затем их распределением. И называться он теперь будет Центром лекарственного обеспечения.
Северо-Западный центр по контролю качества лекарственных средств создан в 1995 году. Тогда к экспертам могли обращаться обычные петербуржцы, засомневавшиеся в качестве приобретенных лекарств или БАДов, аптеки и медицинские учреждения. С
Центр по контролю качества лекарственных средств — одна из очень узкого круга организаций, имеющих лицензированную лабораторию, исключение из него способно создать проблемы. Больницам придется искать идентичную лабораторию, с которой можно заключать договоры на большие объемы исследований, или обращаться в Ленинградскую областную лабораторию. В Росздравнадзоре такие исследования проводятся только во время собственных проверок.