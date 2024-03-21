Смольный хочет закрыть Центр по контролю качества лекарственных средств, оборудование лаборатории распродается

Оборудование лаборатории Центра по контролю качества лекарственных средств пустят с молотка. Комитет по здравоохранению переформатирует его работу. Это будет организация, занятая распределением психотропных и наркотических средств, а также их прекурсоров. Об этой реформе говорится в проекте постановления Смольного, опубликованном 21 марта на портале антикоррупционной экспертизы.



В проекте сказано: «Деятельность испытательной лаборатории будет прекращена. Относящееся к её деятельности имущество будет выставлено на торги и продано. Учреждение будет осуществлять только деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ». То есть центр займется сбором заявок от клиник, использующих эти сильнодействующие препараты, в том числе ветеринарных. А затем их распределением. И называться он теперь будет Центром лекарственного обеспечения.