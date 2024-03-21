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    Смольный хочет закрыть Центр по контролю качества лекарственных средств, оборудование лаборатории распродается

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    Оборудование лаборатории Центра по контролю качества лекарственных средств пустят с молотка. Комитет по здравоохранению переформатирует его работу. Это будет организация, занятая распределением психотропных и наркотических средств, а также их прекурсоров. Об этой реформе говорится в проекте постановления Смольного, опубликованном 21 марта на портале антикоррупционной экспертизы.

    В проекте сказано: «Деятельность испытательной лаборатории будет прекращена. Относящееся к её деятельности имущество будет выставлено на торги и продано. Учреждение будет осуществлять только деятельность, связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ». То есть центр займется сбором заявок от клиник, использующих эти сильнодействующие препараты, в том числе ветеринарных. А затем их распределением. И называться он теперь будет Центром лекарственного обеспечения.

    Северо-Западный центр по контролю качества лекарственных средств создан в 1995 году. Тогда к экспертам могли обращаться обычные петербуржцы, засомневавшиеся в качестве приобретенных лекарств или БАДов, аптеки и медицинские учреждения. С 2016 года у центра сохранилась, по сути, одна задача — контроль качества препаратов, изготавливаемых в аптеках медицинских учреждений. По закону, больничные аптеки обязаны проводить контроль не только внутри самих себя (реактивы для внутренних исследований они покупали в центре), но и в сторонней организации для каждой серии изготовленного препарата, например стерильного раствора. В центре делали также соответствующие анализы, когда у больничной аптеки было подозрение, что препарат не соответствует качеству: партию или серию изымали и сдавали на анализ.

    Центр по контролю качества лекарственных средств — одна из очень узкого круга организаций, имеющих лицензированную лабораторию, исключение из него способно создать проблемы. Больницам придется искать идентичную лабораторию, с которой можно заключать договоры на большие объемы исследований, или обращаться в Ленинградскую областную лабораторию. В Росздравнадзоре такие исследования проводятся только во время собственных проверок.

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