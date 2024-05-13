Дачники нашли три снаряда времен ВОВ во время прополки под Всеволожском

За сутки в Петербурге и Ленинградской области нашли пять боеприпасов, которые пролежали в земле со времен Великой Отечественной войны. Одну из опасных находок сделали при проведении работ по прокладке теплотрассы, еще несколько — на дачных участках. Об этом стало известно «Фонтанке» в понедельник, 13 мая.
Так, утро первого рабочего дня началось с переполоха на территории проведения ремонтных работ в Пушкине. В котловане на Ленинградской улице заметили ржавую «болванку». Еще один снаряд нашли недалеко от железной дороги в Колпинском районе — в лесополосе находился снаряд калибра 100 миллиметров.
Три боеприпаса цилиндрической формы напугали дачников во время земляных работ во Всеволожском районе. Один снаряд нашли в поселке Лисички, еще два — в поселке Токсово.
Находку покрупнее сделали в Выборгском районе Ленобласти. На фундаменте у реки заметили четыре ручных гранаты, пять мин, одну лимонку и патроны.
Ранее «Фонтанка» писала об обнаружении снаряда времен ВОВ при строительстве станции метро «Путиловская».