Песков: Шойгу будет только курировать работу ФСВТС, но не руководить службой

Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, назначенный на пост секретаря Совета безопасности РФ, будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом 13 мая сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнивший, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.



По словам Пескова, Сергей Шойгу в рамках своих полномочий в новой должности будет именно курировать работу ФСВТС, а также будет являться заместителем президента в комиссии по ВПК.



Напомним, что новым министром обороны Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова. Его кандидатуру 14 мая обсудят на заседании Совета Федерации. «Фонтанка» подробно рассказала о человеке, который может возглавить ведомство.

