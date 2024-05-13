Реклама

    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, зап

    765мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.63eur98.85
    Реклама

    Песков: Шойгу будет только курировать работу ФСВТС, но не руководить службой

    4240
    13 комментариев

    Бывший министр обороны РФ Сергей Шойгу, назначенный на пост секретаря Совета безопасности РФ, будет курировать Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом 13 мая сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнивший, что непосредственным главой ФСВТС является Дмитрий Шугаев.

    По словам Пескова, Сергей Шойгу в рамках своих полномочий в новой должности будет именно курировать работу ФСВТС, а также будет являться заместителем президента в комиссии по ВПК.

    Напомним, что новым министром обороны Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова. Его кандидатуру 14 мая обсудят на заседании Совета Федерации. «Фонтанка» подробно рассказала о человеке, который может возглавить ведомство.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ8
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close