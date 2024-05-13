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    «Ташир» стал инвестором восстановления форта «Петр I» в Кронштадте. Туристов ждут в 2025 году

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    Компания «Ташир» поможет восстановить форт «Петр I» в Кронштадте. Об этом сообщила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу на пресс-конференции 13 мая, сообщает ТАСС.

    По ее словам, московская компания займется постоянной и временной экспозицией, а также разместит точки питания. Так, на «Петре I» будут работать музей минно-взрывного дела, смотровая площадка, ресторан и кафе. Принимать гостей форт начнет уже в 2025 году, добавила она.

    Параллельно идут работы в еще двух фортах — «Кроншлот» и «Император Александр I». В этом году будут выполнены работы по берегоукреплению, устройству внутренних инженерных сетей, усилению фундаментов и стен, а также реставрация гидротехнических сооружений и исторических котлов. Завершение реставрации запланировано на конец 2024 года.

    На «Кроншлоте» обустроят площадку для бракосочетаний, музей, ресторан, сувенирный магазин и кинотеатр. На форте «Император Александр I» планируется открыть музей истории борьбы с инфекционными заболеваниями, ресторан, гостиничные номера.

    Подробнее о том, что ждет остальные форты Кронштадта, читайте в материале «Фонтанки».

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