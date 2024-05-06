Острова в океане. Кто спасет «малые» кронштадтские форты

Фото: ГИС Торги Поделиться Поделиться





В Интернете снова продают очередной разваливающийся кронштадтский форт. Он такой не один, внимание федерального мегапроекта коснулось лишь единиц. «Фонтанка» присмотрелась к остальным.



Новость о том, что 6-й Северный форт опять выставили на продажу, появилась в конце апреля. Такие вещи происходят периодически, не только с этим фортом. Цены на некогда оборонительные сооружения снижают, потому что расходы на их восстановление нужны огромные.



Понятно, что особняком стоят три объекта, которые добрались до светлого будущего: Петр I , Кроншлот и Александр I приводят в порядок в рамках огромного проекта — «Остров фортов». Открытие первых двух запланировано на 2025 год, третьего — на 2026-й.



Еще два форта — все еще у Минобороны: это Шанец и Меншиков. Шанец относительно хорошо сохранился и находится на территории заказника «Западный Котлин». Люди, гуляющие по экотропе, подходят и к нему и заглядывают в казематы, но большая часть его построек выглядит пустующей, а другую используют военные. Рядом установлены информационные стенды для туристов. Батарея «Князь Меншиков» основана в начале XIX века . Во время революции ее использовали как тюрьму, а в годы Великой Отечественной — в основном для хранения боеприпасов. После окончания Второй мировой этот форт практически полностью разобрали.



Остальные 15 — под контролем Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК). Будущее многих из них туманно.



Развитие — только за счет внебюджетных средств Сейчас на сайтах объявлений предлагается помесячная аренда 3-го Северного форта или его частей — чтобы использовать их как торговые точки с рентой в несколько сотен рублей за квадратный метр.

В Агентстве по управлению и использованию памятников истории и культуры «Фонтанке» рассказали, что переуступка права аренды фортов не допускается. За объект несет ответственность только тот, кто заключил договор с АУИПИК. Как правило, это соглашение в рамках программы «Аренда за рубль», которое предполагает полное восстановление памятника за счет бизнеса.



«Семь фортов на территории города Кронштадта переданы в долгосрочную аренду, из них пять — по программе "Аренда за 1 рубль". Все объекты находятся в процессе реставрации и благоустройства, для них разработаны варианты современного использования. Основной причиной расторжения договора может послужить невыполнение арендатором своих обязательств», — рассказывают в АУИПИК.

Сохранять и развивать остальные восемь фортов из списка агентства также планируют за счет внебюджетных средств. АУИПИК размещает лоты на торгах, чтобы найти для них ответственных арендаторов. Основная надежда — на всё ту же программу «Аренда за 1 рубль ».



Самый успешный форт Первым обустроили для туристов форт Константин. Еще в 2001 году его арендовало ЗАО «Морская лига». Тогда компания принадлежала предпринимателю Михаилу Ленькину, который сейчас занимается строительством в Крыму. По последним данным в системе СПАРК, 20% акций «Морской лиги» принадлежит АО «Третий парк». Именно здесь перевозчик, к примеру, размещает переделанные под туристические домики списанные маршрутки.



Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Поделиться Поделиться





Сейчас в форту Константин действуют яхт-клуб, парк активного отдыха с возможностью покататься на вейкбордах, музей маяков и музей истории форта. Здесь можно отправиться на морскую прогулку с экскурсией, пройти квест, организовать вечеринку или отпраздновать свадьбу, остановиться в отеле или в том самом кемпинге с домами на колесах. На территории форта установлен мемориал «Защитникам западных рубежей» и арт-объект «Форточка в Европу».

Одним из залогов успеха форта Константин стало его расположение: он находится «на суше», до него можно легко доехать на автобусе или авто.



Константин был построен в конце XIX века в 800 метрах от острова Котлин. Назван в честь сына императора Николая I — князя Константина. В царские времена форт был испытательным полигоном для артиллерии и новых приемов фортификации. После революции его переименовали в «К» и до 1960-х продолжали использовать для военных целей. В позднесоветский период форт разоружили и вывели из системы фортификационных сооружений. В 1980-х, в связи со строительством дамбы, местность вокруг осушили, а сам форт начали использовать как овощебазу. В начале 2000-х он функционировал уже как площадка для дискотек и рейв-фестивалей.



Форт Риф: интерактив и полевая кухня Еще один пример успешного восстановления — береговой форт Риф. Он тоже находится на острове Котлин и связан с городом Кронштадтским шоссе. Между ним и фортом Шанец, который расположен ближе к Кронштадту, курсирует бесплатный шаттл.



Риф передали в аренду на 49 лет по программе «Аренда за рубль» в 2017 году. Арендатором стал предприниматель Кирилл Коробов — генеральный директор «Арт-медиа», «Арт-фестиваль» и музейного общества «НАФ». В казематах форта уже организовали несколько интерактивных выставок: о Кронштадтском восстании 1921 года, истории форта и Кронштадтской крепости, военной медицине. Предусмотрены экскурсии по подземельям и башням. Здесь же можно заглянуть в кафе с военно-полевой кухней, арендовать катамаран или отправиться на морскую прогулку вдоль нескольких фортов. Реставрация пространства еще продолжается.



Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Поделиться Поделиться





Форт Риф построен в конце XIX — начале XX века и сохранился в состоянии, близком к первоначальному. Он был самым мощным укреплением Кронштадтской крепости на острове Котлин. Помимо прочего, его использовали как инженерный полигон. После революции форт сохранял свои прежние функции и только в 2014 году перестал быть подконтрольным военному ведомству. Сейчас с него открывается красивый вид на Толбухин маяк и лежбище тюленей.

Милютин: экскурсии и прогулки 3-й Южный форт (Милютин) находится в море, в нескольких километрах от острова Котлин и вблизи КАД. Его передали в аренду по программе «Аренда за рубль» в 2017 году. Восстановлением форта сейчас занимается ООО «Агентство Развития Инфраструктуры. Туризм», которым владеют предприниматели Александр Капитонов и Владимир Лохмотов.





Сейчас есть возможность посетить форт с экскурсией, отправиться в обзорное плавание по маякам и фортам, прокатиться на катере или на аэролодке. В экспозиции местного музея есть исторические карты, схемы, архивные фотографии и артефакты, найденные в форту. Арендатор восстановил подъемники внутри форта и изготовил макеты пушек Канэ. Иногда в Милютине проходят реконструкции исторических сражений.



Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Поделиться Поделиться





Форт построен в XIX веке и назван в честь генерал-адъютанта Дмитрия Милютина, который был соратником Александра II . Внутри были установлены шесть бронированных башен с орудиями: они поднимались из шахт при помощи паровых машин. До 1950-х форт использовали по назначению, а потом он опустел.



Дзичканец: выставлен на торги 2-й Южный форт (Дзичканец) пока только выставлен на торги по программе «Аренда за рубль». Желающих восстановить его ищут до 20 мая .

Этот форт разрушен практически полностью: сохранилась лишь часть кирпичных стен, пороховые погреба с системой шахт, орудийные дворики и один павильон. Оплата аренды — рубль в год, плюс обеспечительный платеж 988,4 тысячи рублей.



Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Поделиться Поделиться





Арендатору будет необходимо самостоятельно поддерживать в хорошем состоянии форт и инженерные коммуникации, сохраняя исторический внешний облик и озеленение вокруг.



Объект запрещено использовать:

для хранения взрывоопасных и загрязняющих веществ,

для производства с техникой, которая может спровоцировать вибрации в здании,

для лабораторий с химическими веществами и любыми процессами, которые могут изменить температуру и влажность в здании,

для любой рекламы, не связанной с культурными событиями в форту. Необходимо будет обеспечить регулярную уборку и вывоз мусора, уборку снега и льда с кровли. Любой ремонт возможен только после согласования с АУИПИК.

Арендатор обязан будет застраховать форт и обеспечить доступ к нему всем гражданам России и иностранцам. Арендодатель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если арендатор будет нарушать условия договора. Если никто не откликнется на тендер в срок, он будет продлен.



Сейчас форт закрыт для посещения, но к нему подплывают с обзорными экскурсиями.



2-й Южный форт построен в середине XIX века, ему присвоили имя руководителя строительства. Во время Великой Отечественной войны он входил в систему ПВО Кронштадта.

Неудачный ресторанный опыт В 3-м Северном форту в 2013–2014 годах пробовали организовать ресторан-шатер «Ландскрона»: его открыли для корпоративов, свадеб и любых вечеринок. Однако ООО «Арка», ранее арендовавшее форт на 49 лет , быстро вышло из этой игры.



Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Поделиться Поделиться





В 2015 году форт был законсервирован на четыре года, а потом вновь выставлен на торги по рыночной стоимости. Его хотят сдать на 49 лет . Пока новый арендатор не найден. Объявления о сдаче в аренду появляются даже на электронных ресурсах. Всё лаконично: «Красивый пейзаж, хорошая локация, есть места под парковку, свободный доступ к воде. Закрытая территория, имеется охрана».



Арендовать предлагается помесячно, можно частями. Большинство отзывов в аккаунте продавца критические: не отвечает на звонки.

3-й Северный форт поставлен в середине XIX века. Впоследствии был включен в тело дамбы, а прилегающая территория была повреждена бульдозерами. Сейчас через него проходит КАД.

Возвращенный Тотлебен Форт Тотлебен в 2018 году брало в аренду ООО «Каскад». Но уже через два года АУИПИК расторгло с компанией соглашение после нескольких объявлений о переуступке прав. Арендатора уличили в неисполнении обязательств по разработке проектной документации для сохранения объекта.



Фото: ГИС Торги Поделиться Поделиться





Форт выставляли на торги вновь. Так, очередной аукцион был объявлен зимой 2022 года, но на него никто не заявился. Форт и инженерные коммуникации находятся в неудовлетворительном состоянии.

Этот форт был построен в конце XIX века и изначально назывался «А», а потом был переименован в Тотлебен в честь инженера, который проектировал форты и Кронштадтскую крепость. Сооружение находится в 10 километрах от острова Котлин и в четырех километрах от Сестрорецка.

Субботники и пленэры в Рисбанке Форт Павел I (Рисбанк) представляет собой невысокую полуразрушенную кирпичную башню в окружении зелени. Сохранилась лишь малая часть постройки, которая была самым большим островным фортом Кронштадта. Совсем рядом — Северный маяк Морского канала.

Эта локация людям нравится, поэтому к ней часто подплывают во время обзорных экскурсий. У этого форта есть группа поклонников, которые проводят на острове субботники и пленэры.



АУИПИК в поисках надежного арендатора для этого форта.



Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Поделиться Поделиться





Построили его в начале XIX века. Первое название форта — Рисбанк переводится с немецкого как «Засечка на отмели». Через 50 лет после основания его переименовали в честь отца императора. Этот форт прошел через несколько катастрофичных ситуаций: через 20 лет после его создания большую часть построек разрушил потоп, многое пришлось перестроить, а еще через 90 лет , во время Гражданской войны, здесь произошел взрыв. В конце концов матросы-большевики подожгли в форту Павел I склад боеприпасов, и это почти полностью разрушило форт.



Труднодоступный Обручев В Сети появлялась информация об аренде форта Обручев еще в 2018 году. Сообщество петербургских яхтсменов опубликовало ответ АУИПИК о том, что форт передан региональному общественному фонду «Морской корпус» и теперь он определяет порядок допуска на территорию. Однако известно, что сейчас Обручев пустует и его снова выставляют на торги по программе «Аренда за рубль».



У этого форта репутация одного из самых труднодоступных и малопосещаемых. Но в некоторые обзорные экскурсии он включен.



Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Поделиться Поделиться





Обручев построен в конце XIX века, одновременно с фортом Тотлебен. Его назвали в честь начальника главного штаба, который участвовал в модернизации Кронштадтской крепости. После революции форт модернизировали, а потом задействовали в советско-финской войне, поддерживая артиллерией наступление на Карельском перешейке. В 1950-х форт был разоружен, с него вывезли весь металл и деревянную обшивку.



Нереализованный 7-й Северный 7-й Северный форт был сдан в аренду еще в 2008 году. Для его развития создали специализированную компанию ООО «Северный форт», по заказу которой был разработан проект реставрации. На острове планировали организовать базу для семейного отдыха и развлечений, а также гавань для маломерных судов.

В 2016 уже можно было найти предложения в ВК, связанные с этим фортом: арендовать домик с беседкой для жарки шашлыка, место для организации свадьбы или корпоратива, сыграть в пейнтбол, волейбол, попрыгать на батуте, пострелять в тире. Однако выглядело это совсем не так, как на презентациях проекта.



Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Поделиться Поделиться





На сайте ООО «Северный форт» уже несколько лет висит объявление о продаже бизнеса:

«7000 кв. м полезной используемой площади. <...> Возможные виды бизнеса: яхт-клуб, марина для катеров, яхт, спортивный оздоровительный комплекс, курортный комплекс, заправочная станция на воде для маломерных судов, заправочная станция для автотранспорта, гостиница, коттеджи, ресторан, база отдыха, частная застройка. Существует проект, готовый на 80 процентов , согласованный с большинством инстанций. Предусмотрена вертолетная площадка».



Сейчас на сайте АУИПИК указано, что прежний арендатор разработал проект реставрации, но не реализовал из-за затрудненного доступа на форт. Остров пустует, вокруг него сохранилась подводная каменная преграда. На нем самом — пара казематов и бетонные ДОТы, оборудован спуск для лодок.



7-й Северный форт построен в середине XIX века. Он включает в себя четыре казематированных траверса, соединенные холмами. Был сильно поврежден во время строительства дамбы. Сейчас через него проходит КАД.

Эксперименты и соинвестирование в 6-м Северном 6-й Северный форт в 2022 году арендовал по программе «Аренда за рубль» ИП Демьян Пестов, учредитель микропредприятия «Реновация девелопмент». У компании Пестова отрицательная чистая прибыль по итогам 2023 года, но это не мешает ей заниматься долевым строительством апартаментов в центре Петербурга, привлекая покупателей по договорам соинвестирования (например, на Марата, 7/11 ).

Объявления о «продаже» 6-го Северного форта в Интернете стали появляться с осени 2022 года: сначала за 185 млн рублей, а потом уже за менее чем 50 млн . В комментариях журналистам представитель продавца Александр Рассохин пояснял, что имеется в виду поиск соинвесторов.



Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Поделиться Поделиться





На территории форта предлагали организовать то «частный остров all inclusive» («всё включено». — Прим. ред.) с идеальным бомбоубежищем, то банно-оздоровительный комплекс, контактный зоопарк, танцевальный и стендап-клуб.

Во время общения с «Фонтанкой» в апреле 2024 года представитель Демьяна Пестова рассказал, что часть инвестирования для проекта уже нашли. Сейчас здесь планируют построить православную церковь и организовать рехаб — реабилитационный центр для зависимых. Кроме этого, на территории форта может появиться гостиница. В ближайшее время обещают восстановить исторические восемь пушек, паровой кран и ограждение.



Пока форт находится в полуразрушенном состоянии.

Обитаемый 5-й Северный 5-й Северный форт представляет собой линию казематов, похожих на пещеры, с остатками мола, защищавшего их от морских волн. Сейчас он включен в программу «Аренда за рубль», но пока остается бесхозным.



Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Поделиться Поделиться





В феврале 2022 года туристы обратили внимание, что на этом форту кто-то живет. Они нашли в помещениях рыбачью мастерскую, чистые банные веники, чьи-то личные вещи. Один из ДОТов был обустроен двумя современными дверями, теплоизоляцией, матрасом, одеялами и другими спальными принадлежностями. В ДОТе обнаружили даже люстру, еду и исправную печь с дровами.



5-й Северный форт построен в середине XIX века, пришел в запустение в советское время. В 1980-е студенты ПТУ хотели заняться восстановлением разрушенных построек, но эта инициатива не нашла поддержки.

«Сталактиты» из кирпича 4-й Северный форт (Зверев) отличается от остальных тем, что внутри его построек есть «сосульки» и «сталактиты» из оплавленного кирпича. Версии их происхождения немного разнятся: одни утверждают, что там проходили испытания пирогелей, а другие предполагают, что однажды случился сильный пожар. В целом на территории форта сохранилось много объектов: они в частично разрушенном, но узнаваемом виде.

К этому форту водят экскурсии по льду и воде, организуют на нем дорогостоящие квесты.



Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Поделиться Поделиться





Зверев был передан под управление АУИПИК лишь в 2021 году, и агентство еще разрабатывает охранное обязательство — только после этого форт смогут выставить на аренду.



Форт был построен во второй половине XIX века, в нем впервые опробовали технологию асфальтирования. Назвали его Зверевым в честь одного из строителей, инженер-генерал-майора Константина Зверева. Во время Великой Отечественной форт активно задействовали в боях, обстреливая с этой точки противника в Петергофе и Стрельне. После окончания войны Зверев как боевое сооружение уже оказался не нужен.

Руины с башенкой На территории 2-го Северного форта сохранились остатки одноэтажных построек и башенка. Раньше на ней располагался командный пункт и была точка обзора на Кронштадт и соседние форты. Сейчас всё это находится в руинированном состоянии.



Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Поделиться Поделиться





2-й Северный форт был построен в середине XIX века. Во время Великой Отечественной входил в систему ПВО Кронштадта.

Сейчас его пытаются сдать в аренду по программе «Аренда за рубль».

«Монашеские пещеры» От 1-го Южного форта остались лишь фрагменты кирпичных сооружений, издали похожие на монашеские пещеры. Внутри еще можно найти ходы, хранилища и залы.



Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Поделиться Поделиться





Это самый южный форт Кронштадта, он находится вблизи действующего порта «Бронка» и в паре километров от КАД.

Форт построен в середине XIX века. Сейчас о перспективе его аренды и восстановления речи не идет.



Современные петроглифы

1-й Северный форт соединен с островом Котлин ответвлением дороги. До него возможно доехать на автомобиле, но официально проход к исторической постройке закрыт. Путешественники отмечают, что и дорога к ней в плохом состоянии, поэтому для авто с низкой посадкой этот маршрут — в любом случае не лучший вариант.



Форт представляет собой руины с граффити на некоторых казематах. Есть стены, украшенные современным подобием петроглифов: краской нанесены изображения животных в древней стилистике.



Фото: Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры Поделиться Поделиться





Часть форта по-прежнему огорожена колючей проволокой: она осталась здесь еще с советских времен.



В ВК существует группа поклонников этого форта, однако на сегодня она практически не действует, поскольку территорию охраняет сторож с собакой. Когда он был открыт для посещения, активисты проводили там субботники, чтобы решить проблему с завалами мусора.

О сдаче этого форта в аренду речь пока не идет.

Построен он был в середине XIX века. В советское время и до конца 1990-х его использовали как патронный склад.



Анна Мотовилова, «Фонтанка.ру»