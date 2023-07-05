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    Пазики, а внутри — матрасики. Как в Кронштадте туризм встал на колеса

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    8 комментариев
    Фото: предоставлено «Фонтанке»
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    История с превращением списанных маршруток в домики для проживания на форте «Константин» в Кронштадте не только не заглохла, но и превратилась в потоковый процесс. В июне в 25 кемперах селились участники Международного военно-морского салона, в ближайшие выходные гостиница на колесах примет команды, участвующие в мини-фестивале ретроавтобусов, в конце июля ждут поток на День Военно-морского флота.

    Домики на колесах на территории форта — дань его статусу памятника всемирного наследия, который не позволяет вбить здесь в землю даже гвоздь. Необычное решение стало выходом для «Третьего парка», который взялся опекать территорию бывшего артиллерийского форта Кронштадта и развивать здесь туристический кластер. Кстати пришлась и транспортная реформа в Петербурге, которая высвободила из оборота 1100 пазиков. Большую часть продали в регионы — в Екатеринбург, Тамбов, Новосибирск, Иркутск, Дагестан, Ингушетию, несколько передали в качестве гуманитарной помощи по просьбе госорганов новых регионов. Остальные пустили в собственное дело.

    За минувший год «гостиница на колесах» приросла десятью кемперами, еще 40 сделали на заказ — они отправились развивать туризм в Крыму и Дагестане.

    — В прошлом году мы начинали с 24 автобусами на базе Yutong, в августе поставили один пазик. Сейчас мы приросли на 10 пазиков модификации «комфорт»: с мебелью, кухней, душевой кабиной. Еще 40 кемперов сделали на заказ, они уехали в Крым и Дагестан, а также в парки вейкбординга, которые есть в структуре компании, — вейкбордерам надо пожить рядом со спотом, покататься, — рассказал «Фонтанке» представитель АО «Третий парк» Денис Данилов.

    Поточная история позволила оптимизировать процесс перевоплощения и снизить себестоимость кемпера, даже несмотря на то, что комплектующие и отделочные материалы выросли в цене в среднем на 20%: европейскую сантехнику и отделочные материалы импортозаместили на отечественные аналоги.

    — Если в прошлом году превращение автобуса в кемпер обходилось нам в 1,5 миллиона рублей, то сейчас в версии без кондиционера мы укладываемся в 1 миллион рублей, — делится Денис.

    По кондиционерам, как ни странно, санкции не ударили — в южные регионы укатились кемперы, оснащенные климат-контролем, еще четыре системы охлаждения установили в домиках на форте Константин. Поднаторели и в скорости — на подготовку одного дома на колесах «под ключ» уходит в среднем от двух недель, параллельно в производстве находятся два пазика.

    — Мы планировали за этот год сделать 100 кемперов, но из-за большого количества сторонних заказчиков сроки немного сдвинулись. Но от своих планов не отказываемся — надеемся, что к будущему году оборудуем кондиционерами большую часть на форте, — обещает Денис.

    К будущему сезону в кемперы превратят большие автобусы Dragon, домиками из пазиков заменят те, что базе Yutong, поскольку их ресурс вот-вот иссякнет. Списанные тоже пустят в дело.

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    — Просто так наша компания не выкидывает ничего — вероятнее всего, будем их продавать, причем по доступной цене, чтобы люди могли их использовать на строительстве или даче. Ориентировочно они будут стоить тысяч 300–400 максимум, — говорит Денис.

    Благодаря кемперам у форта появилась возможность задержать туристов и в Кронштадте, и в Ломоносове. Ощущают приток гостей и музеи — «Пушкарь» прирос вторым этажом и новой экспозицией с мини-интерактивом, растет спрос на водные экскурсии.

    И все же гостиничный бизнес — это история с большими издержками: при большой ротации людей текущий ремонт никто не отменял, каждый день меняется белье, случается даже, что кто-то увозит его с собой — видимо, на память. А при том, что цена на проживание в кемпере осталась на прошлогоднем уровне, говорить о колоссальной прибыли пока не приходится.

    — Пока что инвестиции мы не окупили, находимся в стадии выхода на точку безубыточности. По оценке директора, чтобы окупить проект полностью, потребуется еще год. И все же как человек, который занимается развитием туризма, я оцениваю результат положительно. Не зря это все затеяли, — говорит Денис.

    Из парка списанных пазиков в 1100 штук непристроенных у компании осталось всего 138. Как говорит Денис Данилов, «старые маршруточки стоят, ждут своего часа».

    Идея с кемперами благотворно повлияла и на финансовое положение компании, которая отвечает за привлечение туристов на форт: за 2022 год ЗАО «Морская лига», пятая часть доли в которой принадлежит АО «Третий парк», увеличила выручку почти на 30 %, со 131 миллиона рублей в 2021 году до 166 в минувшем, 2022-й компания закрыла с чистой прибылью в 18 миллионов рублей.

    Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

    Фото: предоставлено «Фонтанке»

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    Комментарии 8

    Гость05 Июл 2023 в 09:27
    Следующий шаг - кемпинги из конуры для собак.
    +1−0
    Гость05 Июл 2023 в 08:29
    интересно, кто из участников военно-морского салона проживал в этих кемперах? генералы из индии? (они же и постельное бельё увезли на супениры)
    пхах
    +2−0
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