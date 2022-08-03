Осторожно, коттедж открывается. Как списанные транспортной реформой маршрутки превратились в морской туристический центр

Фото: АО «Третий парк» Поделиться Поделиться





После транспортной реформы остались целые колонны автобусов, которым путь на улицы Петербурга уже заказан. Одни транспортные компании сбывают их за бесценок в регионы, другие сдают как лом. А умельцы на форте Константин превратили отжившие свой век ПАЗики в домики, отдохнуть в которых может любой.

Направо от входа — двуспальное ложе на подиуме с двумя огромными окнами вместо стен, налево — две двуспальные кровати. А посередине — «гвоздик»: уютная кухонька, где может расположиться компания из четырех человек. У окошка — раскладной столик со стульями, тут же в нише с полками прячется портативный холодильник. Напротив стола, на расстоянии вытянутой руки, — во всю ширину окна тумба с мойкой и шкафчик для посуды. В отдельной кабинке — санузел, совмещенный с душевой. Горячая вода и канализация. Стеновые панели и ламинат в пастельных серо-бежевых тонах. А сразу же за входной дверью — бриз, шум прибоя, небо и чайки.



Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: АО «Третий парк» Фото: АО «Третий парк» Поделиться Поделиться





— Если абстрагироваться от того, что это всего-навсего бывший автобус, то получаются комфортные домики для путешественников, — рассказывает Денис Данилов, представитель АО «Третий парк».

Первыми автобусами, которые умельцы автотранспортного предприятия два года назад превратили в жилые домики, стали китайские 12-метровые Yutong, они рассекали по городу пару-тройку лет назад. Их ресурс рассчитан на шесть лет, а далее либо избавляться от них, либо в утиль — вложения в ремонт для транспортного предприятия невыгодны. Кемперы стали для них шансом на новую жизнь. О том, почему в городе образовался избыток старых автобусов, «Фонтанка» уже писала.



Автобус превращается в домик за несколько шагов. Из машины удаляют двигатель, остается лишь ходовая часть, кабину зонируют, стены и пол утепляют и обшивают отделочными материалами, подключая к городским сетям, заводят канализацию, воду и электричество, организуют спальные места, навешивают межкомнатные двери, для обогрева устанавливают электрорадиаторы. Снаружи кабину оклеивают пленкой. Входные двери — родные створки — снабжают электрозамком. И вуаля — кемпер готов.

— Первые машины переделывали своими силами. Результат нас не очень впечатлил, поэтому теперь привлекаем специализированных подрядчиков. Мы набили шишек на Yutong — не предусмотрели общую зону, сделали упор лишь на спальни и санузел. В ПАЗ мы эти моменты учли — монтируем в них кухню, — рассказывает Денис.



Есть в кемперах один минус — с восходом солнца домики нагреваются, и вскоре в них становится жарко. Так что уже несколько штук оборудовали кондиционерами.



На переделку одного Yutong уходит от полутора месяцев и от 700 тысяч рублей, на меблированный ПАЗ — от 1,5 миллиона.

Дороговато, говорит Денис, и вряд ли идея себя окупит — через пару-тройку лет такой домик исчерпает ресурс антикоррозийной прочности, и его придется заменить на новый.

— Мы развиваем территорию форта для активного отдыха и туризма. Гости приезжают сюда в музеи, в вейкпарк, на фестивали, скалодром, веревочный парк, на прогулку по фортам. Но была проблема — их было негде размещать. Строить на территории форта нельзя — это исторический памятник. Ближайшие гостиницы — только в Ломоносове, есть еще небольшая в Кронштадте. Кемперы стали для нас отличным выходом из ситуации, — рассказывает Денис Данилов.



На территории форта уже стоят 24 домика, собранные на базе Yutong, буквально на днях доставили кемпер из ПАЗ, сейчас его подключают к сетям.

В планах компании — обзавестись еще 100 такими домиками, добавить их на форте Константин, расставить по вейкпаркам, их порядка 10 в городе и области. В мечтах — сделать самоходные кемперы, уже готовы чертежи.

Недостатка предложений таких решений на Авито нет. Например, трехкомнатный прицеп-дачу Hobby Classic 1994 года выпуска можно купить почти втрое дешевле — за 599 тысяч рублей, дачу на колесах Adria 1998 года на 4–5 человек — за 610 тысяч. Вообще новый прицеп «Вектор Велес» на двоих можно заказать у производителя всего за 490 тысяч, правда, без душа и туалета.



Но все, что есть в продаже, под нужды «Третьего парка» не подходит. Да и смотреться на форту разношерстные кемперы будут не очень, говорит Денис:



— Наш генеральный директор является сторонником концепции устойчивого развития. К тому же старые кемперы доводить до ума затратно, нам проще обслуживать унифицированную технику.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»