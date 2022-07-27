Кладбища реформенных маршруток: куда деваются «запрещенные» в Петербурге пазики и «газели»

Пока петербуржцы привыкают к новым реалиям транспортной реформы, собственники пазиков придумывают, куда сбыть ставшие ненужными тысячи машин.

Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Площадки автотранспортных предприятий превратились в «кладбища маршруток»: сотни рабочих «лошадок» ржавеют под дождем, из-за заборов их разглядывают зеваки, тычут в кабины палками дети, собаки оставляют на колесах метки для соперников. Почти вся эта техника поедет работать в другие регионы. Еще горстка останется в Петербурге — для подстраховки.



Да где наживаться, вернуть бы свое



В надежде выручить с паршивых овец хоть шерсти клок, собственники штурмуют сайты объявлений. На сегодняшний день на «Авито» выставлены почти 600 объявлений о продаже пазиков в Петербурге. Цены на товар почти бросовые — за 8-летний исправный автобус просят всего от 150 тысяч рублей, тогда как новые продают от 4,5 миллиона.

«Продам ПАЗ! В рабочем состоянии. Все едет, тормозит и т. д. ! Торг минимальный!» — явно с надрывом сообщает продавец.

В надежде получить побольше показов, некоторые толкают объявления в платный вип-блок. Есть и те, кто надеется выручить с продажи по максимуму: за 10-летнюю машину просят от 800 тысяч рублей, но таких явное меньшинство.



Продажи предприятий можно вычислить сразу: «Оплата на расчетный счет компании. Стоимость указана с НДС. Просьба звонить в рабочее время с 09:00 до 18:00 (мск)».

Еще порядка 400 объявлений владельцы закинули на «Авто.ру».

Продают не только маршрутки. «Не требующий ремонта» автобус, который возил детей, можно взять за 115 тысяч рублей. Некоторые продавцы так нервничают, что опускают цену уже на следующий день после подачи: одни уступают на 20 тысяч, другие сразу скидывают вдвое — с 280 до 140 тысяч рублей. Да где наживаться, вернуть бы хоть что-то.



Уезжают туда, где не было реформы

Причина продажи у многих одна и та же: «в связи с обновлением подвижного состава». Окончательно она оформилась 15 июля, когда запретили коммерческие маршруты с формально нерегулируемым тарифом и произвольным выбором модели автобуса. Теперь только 4 коммерческих перевозчика, только большие и средние автобусы, только газомоторное топливо и только последние годы выпуска. Исключение до ноября — 88 маршрутов «Вест-Сервиса», где еще покатаются 380 дизельных машин, но все остальные — на выход.



— Продаю, потому что транспортная реформа. Машины запрещены в городе, — рассказал «Фонтанке» владелец ПАЗ модели 3204. Назвать имя и компанию, где работал автобус, он не захотел.

Те же самые автобусы со свистом улетают за пределы Петербурга.

— Продаем в регионы, там, где можно на них работать. Очень много в Башкирию уходит, в Уфу, Краснодар, из Хабаровска интересовались. Едут туда, где не было транспортной реформы, в принципе это вся Россия. Покупают хорошо, цены невысокие, — поведал представитель транспортной компании.



Совсем уж отчаянную рухлядь сдают в металлолом. Но это настолько невыгодно, говорят специалисты, насколько вообще можно представить.

— Из пазика выходит около трех тонн металла — 30 тысяч рублей за него можно получить. Это средняя цена по рынку. Если вы хотите тысяч 100 получить, тогда, конечно, это невыгодно, лучше вместо будки на даче поставить, — пошутили в скупке металла на Софийской.



Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Фото: Наталья Вязовкина / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Временное явление

Коммерческими перевозками пассажиров в Петербурге занимались несколько компаний, все они на рынке услуг не новички, есть настоящие аксакалы.



Впечатляющий накопитель невостребованных моделей сегодня есть у каждой крупной компании, что занималась пассажирскими перевозками. Но, как говорят игроки отрасли, это явление временное.

— Это не кладбище, это площадка для хранения транспортных средств. Такую массу сразу никуда не денешь. Сейчас все автобусы сортируют. Какие-то в утиль; те, которые могут походить, уже проданы в регионы — Вологда, Тамбов. Причем продано очень много, около 50 % подвижного состава. Мне тоже печально смотреть. Неделя прошла, как реформу запустили в полную силу. Думаю, через месяц-полтора их уже не будет, — рассказали «Фонтанке» в АО «Третий парк», в их собственности находилось порядка тысячи маршруток и около 600 социальных автобусов.



Еще около 100 автобусов «Третий парк» переделает в мобильные кемперы: из одного пазика получается передвижной домик на две комнаты с туалетом. 24 таких уже стоит на форте Константин в Кронштадте.

Желанием рассказывать, как поступают с машинами, «АТП-31», ООО «АТП Барс 2» и «Шпунт Северо-Запад» не горят — на запрос «Фонтанки» не ответили. В ООО «М.А.К.С.» развели руками — «напрямую директор не общается, и вообще, он сейчас в отпуске».



«Получается крайне неудачно»

Не рассказали, что сделают с пазиками, и в ООО «Питеравто», которое было одним из представителей дореформенной большой тройки перевозчиков в городе (вместе с «Третьим парком» и ПТК). Зато отметили, что ни один водитель запрещенных моделей от реформы не пострадал.

— Им организовали повышение квалификации в учебном центре Национальной транспортной ассоциации, куда входит и наша компания. Оно понадобилось, поскольку стали более жесткими требования к работе водителей и обслуживанию пассажиров, поменялся тип автобусов, — поделились в PR-cлужбе ООО «Питеравто».

Это если официально. Неофициально же игроки рынка отмечают — пока до совершенства переученным водителям пазиков работать над собой и работать.

— «Смертность» среди новых автобусов высока. Вы же обращали внимание, что их разбивают достаточно много. На маршрутках люди ездили с проблемами, а тут берут человека, сажают на большую машину, и получается то, что получается. По закону у водителей пазиков категория «Д», он имеет право управлять транспортным средством, а по факту у них это получается крайне неудачно, — рассказал «Фонтанке» источник в отрасли.



Он же признался, что предприятие, чьи автобусы продает, абсолютно ото всех пазиков избавляться не будет. Раз новенькие автобусы массово бьют, пусть останется несколько стареньких в резерве. Правда, неясно, кто и на каких условиях позволит их использовать.

Посчитаем по головам

В новой модели, которая в три этапа запустилась в апреле — июле, осталось четыре частных автобусных перевозчика. Их планы по закупкам подвижного состава не были секретом, так как требования к машинам прописаны в открытых контрактах. «Вест-Сервис» — это 1287 новых газовых автобусов и 2 дизельных; «Третий парк» — 901 газовый и 4 дизельных, «Домтрансавто» — 535 газовых, «Такси» — 71 газовый и 1 дизельный.



Но это не значит, что ровно такой же устаревший автопарк прежним компаниям надо списывать или отправлять в регионы. Во-первых, состав перевозчиков в городе раньше был другим, реформа отсекла около десятка, а кроме того — произошли некоторые «слияния и поглощения». Во-вторых, кое-кто начал заранее использовать газомоторные автобусы, так что им нашлось место в реформе. В-третьих, это сейчас по городу ездят практически исключительно большие и средние автобусы, а раньше с уменьшенным интервалом сновали и «газели».



Судить о том, сколько коммерческие перевозчики выпускали автобусов в город до перехода на новую модель, сложно: маршруты с буквой «К» всегда были серой зоной — этим, собственно, чиновники и объясняли необходимость реформы. Речь не только об оплате наличными, не учтенными и не отраженными в подсчете пассажиропотока. Перевозчик сам решал, сколько машин и с каким интервалом ему выгонять из парка, чтобы с гарантией «обогнать» социальные автобусы и вывезти пассажиров в час пик.

Но коммерсанты возили не только по направлениям с буквами «К», у них и у самих были социальные маршруты, пусть и не такие прибыльные. Вот по ним, где ездили большие автобусы, какое-то понимание составить можно. По данным «Фонтанки», в декабре 2021 года у того же «Третьего парка» суточный выпуск по социальным направлениям составлял 235 автобусов. У ПТК, которую «Третий парк» прямо перед реформой купил, — 49. У аффилированных друг с другом «Вест-Сервиса» и «Питеравто» (в новой модели их обоих представляет только «Вест-Сервис») — 124 и 272 соответственно; однако учет здесь сложен, автобусы могли переходить с городских маршрутов на областные, передаваться в гатчинский филиал и т. д. «Миноритарии» дореформенной реальности выпускали гораздо меньше: «Шпунт-Северо-Запад» — 20 автобусов, «Пальмира» и «Такси» (тоже вошла в новую модель) — по 15, «АТП Барс-2» — 13, «АвтоЛайн» — 8, «Управление предприятиями СЛК» — 6, «5 парк» и «АТП-31» — по 4. Всего набиралось почти 800, но это еще без учета резерва и тех, что в ремонте или на ТО.



Еще раз — речь идет только о социальных маршрутах. То есть у условного «Оникса» было 2 больших автобуса на 348 обычном маршруте — но примерно два десятка маршруток на двух коммерческих. Часть небольших перевозчиков после начала реформы плавно перетекли в Ленобласть со своим подвижным составом — как «Барс-2» или «Пальмира».

Наталья Вязовкина, Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

