Реформа выходит в эндшпиль. Что изменится с автобусами в Петербурге с 15 июля

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Что изменится В общем, заработает самая новая транспортная модель. Из города исчезнут последние коммерческие маршруты с буквой «К» — с формально нерегулируемым тарифом. Окончательно изменится маршрутная сеть — откроются еще под 50 новых социальных направлений, часть существующих поменяют свои трассировки. Везде будет единый тариф на проезд, а льготы (студенческие, школьные, пенсионные и остальные) будут действовать теперь в любом наземном транспорте.

Какие маршруты появятся, какие исчезнут

Уходят несколько десятков маршрутов «К», которые пережили первые два этапа внедрения новой модели. Их список и логика их замены — здесь. Появляются 48 новых социальных маршрутов. Они заменяют уходящие коммерческие, но также проложены по совершенно новым трассам. Список — здесь. Некоторые социальные маршруты закрываются: №№ 19,25А, 110, 156, 18А, 338, 379А. Еще несколько меняют трассировку: №№ 31,38, 45, 49, 50, 61, 67, 101, 101А, 102, 113, 124, 144, 149, 151, 152, 170, 190, 216, 301, 338, 339, 348, 379А, 385, 436. Как теперь они будут выглядеть — можно посмотреть на схемах «Организатора перевозок».

На каких автобусах мы поедем Хотелось бы сказать, что теперь на коммерческой сети не осталось дизеля, но так не получилось, хотя и предполагалось. Срыв поставок из-за санкций привел к тому, что почти 380 дизельных автобусов еще покатаются на 88 маршрутах «Вест-Сервиса», последний отчалит 15 ноября. По большей части это будут большие ЛиАЗы 2015–2020 годов выпуска. Подробнее об этих маршрутах с полным перечнем — здесь.



В итоге 15 июля на улицы выедут эти самые 380 дизелей и 911 газовых автобусов. Производители всё те же — ГАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, Нефаз, Volgabus. Ну и 7 автобусов малой вместимости «Газель Сити», которые так понравились губернатору.

Кондукторы — всё? Опять же предполагалось, что вся коммерческая сеть перейдет с 15 июля на бескондукторное обслуживание и расплатиться наличными в салонах новых автобусов не получится. Первая часть исполнена — кондукторов действительно нет. Но смуту опять вносят эти самые 380 дизельных автобусов на 88 «задержавшихся» маршрутах: там оплату можно будет производить только водителю — наличными или «Подорожником». Выход, соответственно, через переднюю дверь. Такие автобусы (если кто-то еще не отличает издалека дизель от газомоторного) можно узнать по специальному стикеру.

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В новых же автобусах и на маршрутах новой модели и правда не будет места наличным — только проездные, банковские карты или одноразовые билеты с QR-кодом, которые заранее можно купить на станциях метро или в пунктах продажи «Организатора перевозок», перечень адресов — здесь. По-прежнему можно купить разовую поездку через приложение BSTR. А тарифы меняются? Нет, с тарифами всё утрясли еще в конце прошлого года, а на первом этапе новой модели добавили пересадочный тариф для наземного социального общественного транспорта — любого: за первую поездку платишь по «Подорожнику» 40 рублей, за вторую при пересадке в течение часа — 10 рублей, а за третью в пределах этого же часа — не платишь вообще. Важно: теперь он и правда работает на всем наземном транспорте, так как неподвластные этому тарифу маршруты «К» исчезли. Даже пресловутые дизельные автобусы на 88 маршрутах «Вест-Сервиса» включены в систему — валидаторы в руках у водителей увидят ваши пересадки и сделают скидку.

Контролеров вообще кто-нибудь видел? В отсутствие кондукторов «Организатор перевозок» пытается расширять штат контролеров. На 1 июня их было 221, сейчас их 307. С 1 апреля по 12 июля оформлено 3 973 акта о безбилетном проезде. Умножай на 500 рублей штрафа и получай в пределе 2 млн выписанных рублей штрафа. А скоро наказание обещают поднять в 5 раз.