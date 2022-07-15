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    Транспортная реформа

    Реформа выходит в эндшпиль. Что изменится с автобусами в Петербурге с 15 июля

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    8 комментариев
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Что изменится

    В общем, заработает самая новая транспортная модель. Из города исчезнут последние коммерческие маршруты с буквой «К» — с формально нерегулируемым тарифом. Окончательно изменится маршрутная сеть — откроются еще под 50 новых социальных направлений, часть существующих поменяют свои трассировки. Везде будет единый тариф на проезд, а льготы (студенческие, школьные, пенсионные и остальные) будут действовать теперь в любом наземном транспорте.

    Какие маршруты появятся, какие исчезнут

    Уходят несколько десятков маршрутов «К», которые пережили первые два этапа внедрения новой модели. Их список и логика их замены — здесь.

    Появляются 48 новых социальных маршрутов. Они заменяют уходящие коммерческие, но также проложены по совершенно новым трассам. Список — здесь.

    Некоторые социальные маршруты закрываются: №№ 19,25А, 110, 156, 18А, 338, 379А. Еще несколько меняют трассировку: №№ 31,38, 45, 49, 50, 61, 67, 101, 101А, 102, 113, 124, 144, 149, 151, 152, 170, 190, 216, 301, 338, 339, 348, 379А, 385, 436. Как теперь они будут выглядеть — можно посмотреть на схемах «Организатора перевозок».

    На каких автобусах мы поедем

    Хотелось бы сказать, что теперь на коммерческой сети не осталось дизеля, но так не получилось, хотя и предполагалось. Срыв поставок из-за санкций привел к тому, что почти 380 дизельных автобусов еще покатаются на 88 маршрутах «Вест-Сервиса», последний отчалит 15 ноября. По большей части это будут большие ЛиАЗы 2015–2020 годов выпуска. Подробнее об этих маршрутах с полным перечнем — здесь.

    В итоге 15 июля на улицы выедут эти самые 380 дизелей и 911 газовых автобусов. Производители всё те же — ГАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, Нефаз, Volgabus. Ну и 7 автобусов малой вместимости «Газель Сити», которые так понравились губернатору.

    Кондукторы — всё?

    Опять же предполагалось, что вся коммерческая сеть перейдет с 15 июля на бескондукторное обслуживание и расплатиться наличными в салонах новых автобусов не получится. Первая часть исполнена — кондукторов действительно нет. Но смуту опять вносят эти самые 380 дизельных автобусов на 88 «задержавшихся» маршрутах: там оплату можно будет производить только водителю — наличными или «Подорожником». Выход, соответственно, через переднюю дверь. Такие автобусы (если кто-то еще не отличает издалека дизель от газомоторного) можно узнать по специальному стикеру.

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    В новых же автобусах и на маршрутах новой модели и правда не будет места наличным — только проездные, банковские карты или одноразовые билеты с QR-кодом, которые заранее можно купить на станциях метро или в пунктах продажи «Организатора перевозок», перечень адресов — здесь. По-прежнему можно купить разовую поездку через приложение BSTR.

    А тарифы меняются?

    Нет, с тарифами всё утрясли еще в конце прошлого года, а на первом этапе новой модели добавили пересадочный тариф для наземного социального общественного транспорта — любого: за первую поездку платишь по «Подорожнику» 40 рублей, за вторую при пересадке в течение часа — 10 рублей, а за третью в пределах этого же часа — не платишь вообще. Важно: теперь он и правда работает на всем наземном транспорте, так как неподвластные этому тарифу маршруты «К» исчезли. Даже пресловутые дизельные автобусы на 88 маршрутах «Вест-Сервиса» включены в систему — валидаторы в руках у водителей увидят ваши пересадки и сделают скидку.

    Контролеров вообще кто-нибудь видел?

    В отсутствие кондукторов «Организатор перевозок» пытается расширять штат контролеров. На 1 июня их было 221, сейчас их 307. С 1 апреля по 12 июля оформлено 3 973 акта о безбилетном проезде. Умножай на 500 рублей штрафа и получай в пределе 2 млн выписанных рублей штрафа. А скоро наказание обещают поднять в 5 раз.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    Напомним, внедрение новой транспортной модели идет в три этапа. Первый состоялся 1 апреля, второй начался 1 июня, но растянулся на месяц: дело в том, что из-за нарушения логистических цепочек на фоне санкций производители не смогли обеспечить своевременную поставку подвижного состава, основные проблемы возникли у перевозчика «Вест-Сервис» и автобусов «Волгабас». Третий этап, который начнется 15 июля, также решили растянуть.

    В конечном итоге после внедрения новой транспортной реформы в Петербурге исчезнут маршрутки, изменится автобусная сеть, будут работать единый тариф и льготы, а все коммерческие перевозчики в итоге перейдут на новые брутто-контракты: город оплачивает им транспортную работу целиком, а выручку с пассажиров забирает в бюджет. Использовать они будут только автобусы на газомоторном топливе. При этом на подвижном составе, который будет работать по брутто-контрактам, уже не будет кондукторов, и оплатить проезд наличными прямо в салоне будет нельзя.

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    Комментарии 8

    Juli77715 Июл 2022 в 09:45
    Вчера пыталась сесть на 160 от м.Ветеранов. Час пик. Народ едет с работы. Приехал автобус. Через центральную дверь стала выходить женщина с коляской. Отвалилось колесо. Вышла. Всех расталкивая, ломанулась в автобус бабушка с тележкой. Остальные, оберегая ноги, стали толпится у входа оплачивая проезд.
    Маршрутки отменили для того, чтобы все могли пользоваться льготами. Но пенсионеры и так пользовались льготами на автобусах, как и сейчас. Рабочий люд предпочитал маршрутки. Я, имея льготу бесплатного проезда, ездила только на маршрутках. Быстро, удобно, всегда сидела, открываются окна, карточки принимают и т.д. 242 и 306 маршрутки - это были новые машины. Теперь все в одинаковых условиях - как 30 лет назад.
    Сегодня ехала на 2 автобусе. Ехали весь Ленински пр. за троллейбусом. На каждой остановке водитель автобус ждал пока троллейбус отъедет, потом подъезжал и открывал двери. Теряли по несколько минут.
    Я очень расстроена. И это сейчас, когда дорога абсолютно пустая. Что будет в осенью
    +0-0
    ProstoZloy15 Июл 2022 в 09:37
    Эндшпиль - цугцванг?
    +0-0
    James Cook15 Июл 2022 в 09:20
    Из Камышовой улицы до метро Беговая не добраться, дурдом.
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