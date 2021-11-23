Ну вот так мы округляем. «Подорожник» побили Единой картой петербуржца

Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» / Архив Поделиться Поделиться







Тарифы согласовали на рабочем совещании правительства 22 ноября. Сообщили об этом вечером, оформив релиз в лучших традициях: «Жители Зеленогорска, Ломоносова и других пригородных районов будут меньше платить за поездки на большие расстояния», — гласил заголовок. Где-то в середине упоминали, что разовый тариф составит 60 и 65 рублей соответственно в наземном транспорте и в метро, да и «Подорожник» растет явно быстрее озвученных ранее темпов.

В прошлый раз о тарифах публично говорили еще в конце лета, когда комитет по транспорту направил свои предложения финансовому блоку. В среднем цены на проезд должны были вырасти на 4 % — целевой показатель по инфляции. Причем медленнее всего в этой концепции дорожали как раз жетоны и талоны, то есть разовые поездки: с нынешних 55 и 50 рублей (метро и наземный) до 57 и 62 рублей, примерно на 3,5 % . Это резко контрастировало с повышением цен годом ранее сразу на 10 % . Зато более стремительно в летних выкладках увеличивалась стоимость поездки по единому электронному билету (с 41 до 43 рублей, или на 4,9 %, под землей, с 36 до 38 рублей, или на 5,6 %, — по земле). Всё это более или менее повторяло трехлетний тарифный график, который комитет прикинул еще в 2020 году.

Инфляция осенью разогналась до 6,3 % с начала года и перевалила за 8 % в годовом выражении — а одновременно облетели и августовские иллюзии. В октябре комтранс направил уже совсем другие цифры. Изначально казалось странным, что гостевой тариф может измеряться не круглыми величинами, но то, как его «округлили», удивило. В конечном итоге талоны и жетоны снова подскочили на 5 рублей, то есть рост составил порядка 8–9 % . Идея комитета по транспорту не меняется: доля таких поездок снижается (сейчас 14,5 % , включая тех, кто с банковскими картами), пользуются ими в основном гости и туристы, им и платить по цене, приближенной к экономически обоснованной. Напомним, для наиболее «спонтанных» пассажиров — без билета длительного пользования и без банковской карты Смольный строит систему по продаже билетов с QR-кодами за наличные.



Сопоставимыми темпами ускорили «Подорожник»: цена поездки по единому электронному билету вырастает на 4 рубля — до 45 рублей в метро и до 40 — в автобусе и троллейбусе, то есть на 10–11 % . Некоторой компенсацией должно стать введение анонсированного ранее тарифа для тех, кто пересаживается на земле в течение часа: первая поездка — те же 40 рублей, вторая — 10; если вы такая лягушка-путешественница, что успеваете еще несколько раз сменить транспорт, не выходя за пределы 60 минут, то это уже бесплатно.



Это, собственно, та часть, которую сдвинули в пресс-релизе Смольного пониже. Вверх вынесли позитив — и вот он: цены снижаются (когда такое было?) в метро при оплате через любимое детище администрации — Единую карту петербуржца. Причем заметно: на 4 рубля (до 35 рублей) при оплате в турникете и на 2 рубля — при использовании мобильного устройства. Поневоле напрашивается сравнение со стимулированием к вакцинации: оформляйте ЕКП (QR-код о прививке) и пользуйтесь привилегиями. Тариф для банковской карты с платежной системой «МИР» составит 44 и 41 рубль соответственно.



Поделиться Поделиться









Если где-то и ориентируются на старую добрую 4-процентную инфляцию, то это месячные билеты: автобусный ( 1 815 рублей в 2022 году), комбинированный на наземный транспорт ( 2 282 рубля), единый на все виды транспорта ( 3 385 рублей), именной единый для учащихся (598 рублей) и студентов ( 1 205 рублей). В диапазоне 4 % растут цены по суточным билетам — 249, 478 и 847 рублей соответственно на одни сутки, на трое и на пять.



По данным «Фонтанки», билет на полтора часа в предложении комтранса дорожал на 7,1 % — до 75 рублей. Но в итоге было решено выйти на 3-процентный рост — 72 рубля.



Пресловутые поездки по пригородным маршрутам (Зеленогорск, Петродворец, Ломоносов), где действовал участковый и километровый тариф, действительно переводят на общегородской (60 рублей — разовая поездка, 40 рублей — по «Подорожнику»). Так что их пассажиры и впрямь выгадают прилично, больше всех — на автобусах № № 211 («Черная речка» — Зеленогорск), 200, 201, 210, 215 и 216.



Главная тенденция: рост льготности для систем «МИР» и ЕКП (в пределе до 52 % ) и снижение — для оплаты по «Подорожнику». Дело, насколько можно судить, не только в цифровых приоритетах чиновников, но и в структуре поездок: на ЕКП и МИР приходятся считаные проценты, здесь много не заработаешь. А «Подорожник» — это почти каждая вторая транзакция. В расчетах комтранса, повышение стоимости по единому электронному билету на каждый рубль приносит предприятиям транспортной отрасли дополнительный доход в полмиллиарда рублей.



Если же сравнить летние предложения по «Подорожнику» (38 и 43 рубля) с утвержденными (40 и 45 рублей), то рост выручки выглядит так: для метрополитена она увеличивается с 14,43 млрд до 15,10 млрд, для «Пассажиравтотранса» — с 3,17 до 3,34 млрд, для «Горэлектротранса» — с 3,16 млрд до 3,33 млрд. Общая разница — миллиард (с 20,7 млрд до 21,8 млрд). Кто от такого откажется, особенно когда пандемия отъела от пассажиропотока десятки процентов и полного восстановления не видно.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»