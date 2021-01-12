автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

Анонсированные Смольным скидки на проезд в метро для держателей «Единой карты петербуржца» запутались в отношениях между «Сбербанком» и «Национальной системой платежных карт». Чтобы проехать в метро за 33 рубля, нужно либо перейти на Samsung, либо стать клиентом банка «Санкт-Петербург» или ВТБ.

Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал с 1 января, но многие скидки сохранились для держателей карт «Мир» и «Единой карты петербуржца» (ЕКП). Для первых одна поездка в метро в 2021-м обходится в 44 рубля, для вторых — в 39. Есть и вариант для совсем бережливых: если прикладывать к турникету не саму карту, а телефон с мобильным приложением для бесконтактной оплаты, «Мир» сократит стоимость одной поездки до 36 рублей, ЕКП — до 33. Система работает так: пользователь скачивает специальное приложение на телефон, сканирует ЕКП или вводит ее данные вручную, после чего происходит активация. После этого, в теории, устройство можно нести к турникету.



Правда, анонсируя новый способ оплаты проезда, Смольный оговаривается, что самые дешевые тарифы предназначены для избранной касты: приложений только два. Первое — Mir Pay — могут скачать только владельцы смартфонов на операционной системе Android: доступность второго — Samsung Pay — ясна из названия.



Цифровая дискриминация не ограничивается брендовой сегрегацией. «Фонтанка» получила сразу несколько писем недовольных держателей ЕКП. Как оказалось, Samsung Pay прилежно поддерживает карты, оформленные в трех банках — ВТБ, «Санкт-Петербург», и «Сбербанке». Но Mir Pay работать с последним напрочь отказывается. В ответ на попытку загрузить ЕКП приложение выдает лишь сообщение: «Карта вашего банка еще не участвует в сервисе Mir Pay. За подробной информацией обратитесь в Ваш банк или введите другую карту Банка-участника».

Скриншот приложения Mir Pay



автор фото читатель «Фонтанки» Павел Щелков



Об избирательности льготных тарифов обиженные петербуржцы уже сообщили на страницу губернатора Александра Беглова в сети «ВКонтакте», среди них был Павел Щелков. Комитет по экономической политике и стратегическому планированию ответил напрямик: непосредственно в приложении самой ЕКП функции оплаты проезда сейчас действительно не предусмотрено, акция национальной системы платежных карт (АО «НСПК», оператор платежной системы «Мир» — прим. ред.) работает только через два выше названных приложения. Однако заверили: список будет пополняться. «Для токенизации банковских карт ПС «Мир», выпущенных ПАО Сбербанк, доступно мобильное приложение Samsung Pay», — подсказали петербуржцу в ведомстве.



Сбербанк тоже предпочитает говорить о будущем. «В настоящее время происходит поэтапная техническая интеграция, результатом которой станет возможность использовать карты МИР Сбербанка, и «Единой карты Петербуржца» в частности, в сервисах SberPay и MirPay, — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе. — В скором времени сервисы станут доступны клиентам».



Здесь, впрочем, возникает вопрос, о какой интеграции речь. Дело в том, что банк параллельно общается все с тем же Павлом Щелковым, и вот что сообщили ему на днях: «В настоящее время SberPay и другие кошельки не поддерживают карты «Мир». Информация о сроках запуска функционала отсутствует. Банк на это повлиять не может, так как это регламентируется договоренностями между платежной системой «Мир» и кошельками. К сожалению, банк не работает с приложением Mir Pay. Если появится возможность токенизировать карту в другие кошельки, Сбербанк уведомит клиентов о такой возможности».



Как сообщили «Фонтанке» в КЭПиСП, всего в городе оформлено 729 тысяч ЕКП. Эмитентом 60% из них выступает Сбербанк. Это значит, что более 430 тысяч горожан для наиболее дешевого проезда должны будут вступать в тройственный союз — с Samsung как устройством и Samsung Pay как приложением.



Председатель КЭПиСП Валерий Москаленко сообщил, что держатели карт, оформленных в «Сберанке», в дальнейшем смогут оплачивать проезд через третье приложение — Sber Pay. Для карт «Мир» оно сейчас недоступно «по техническим причинам». «В рамках достигнутых городом договоренностей со Сбербанком в ближайшее время платежное приложение Sber Pay будет доработано, и возможность оплачивать проезд с помощью токенизированных карт будет доступна всем держателям ЕКП, пользующимися мобильными устройствами с операционной системой Android и поддерживающими систему бесконтактной оплаты NFC», — отметил Москаленко. Появится ли доступ к 33-рублевому проезду у владельцев айфонов (им он тоже не помешает), он оперативно пояснить не смог.



Проблема не только в совместимости систем. Как рассказали «Фонтанке» читатели, дешево оплатить проезд в петербургском метро с 1 января не могут и те, кто пытается с помощью Mir Pay приложить к турникету банковскую карту «Мир» — она сразу попадает в «бан». «Сейчас наблюдается некорректная работа данного приложения, даже не то что приложения, а самой карты «Мир» на стороне банка, который обслуживает метрополитен. С тех платежей, которые проходят с помощью приложений Mir Pay и Samsung Pay, деньги не списываются, и вы попадаете в стоп-лист», — пояснили в техподдержке процессинговой компании Uniteller, которая реализует проект оплаты проезда в петербургском метрополитене. Когда будет устранена проблема, сказать не смогли, заверив лишь, что «над этой проблемой сейчас работают».



Елизавета Ивантей, Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»