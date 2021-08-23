Подавляющая часть тарифов на проезд с использованием многоразовых билетов росла в разы медленнее, теперь все изменилось. В зависимости от комбинации, они, согласно проекту комтранса, дорожают на 3,8 %–5,6 %. Если уж выбирать лидера, то это единый электронный билет (ЕЭБ), на который вы закидываете любую сумму и в рамках нее пользуетесь любым же транспортом: в метро рост с 41 до 43 рублей за поездку (4,9 %), а в автобусе, трамвае и троллейбусе — с 36 до 38 рублей (5,6 %).



Суточные билеты на все виды транспорта в прошлом году дорожали даже быстрее разовых, прибавляя в цене от трети до почти половины. Смольный утверждал, что устраняет необоснованную льготность, которой пользовались туристы и экспедиторы. Параллельно линейку проредили, убрав оттуда четные билеты — на 2, 4 и 6 суток, их сочли невостребованными. В этот раз эта группа держится на среднем околоинфляционном уровне (4,2–4,3 %), как и билет на 90 минут, который может подорожать с 70 до 73 рублей.



Месячный билет на проезд в метро сдвигается с приятного взгляду числа 2 400 и отправляется в 2 495 рублям. Примерно в том же темпе растут цены и на другие билеты со сроком 1 месяц; быстрее остальных — единый для школьников и комбинированный, то есть «наземный», для студентов.



Если присмотреться, видно, что тарифы в целом соответствуют тому трехлетнему графику подорожания, который предлагал комитет по транспорту еще в ноябре 2020 года, хотя есть и отклонения — например, проезд по ЕЭБ на автобусе «ускорился» на один рубль по сравнению с предыдущими планами.



«Тарифная модель была сформирована после поступления письма комитета финансов с методическими рекомендациями по формированию заявок в бюджет на 2022 год, — говорят в комтрансе. — Индекс 104,0 (подорожание на 4 %. — Прим. ред.) был изначально направлен комитетом по тарифам во все комитеты, в том числе и по ценам на проезд на общественный транспорт. Доходы от перевозки и дополнительные субсидии рассчитывались предприятиями уже на основании нашего письма с тарифной моделью 4 %».



Это можно перевести следующим образом. Как известно, перевозчики заявляют на каждый следующий год сумму своих расходов, а с ней — необходимую валовую выручку, чтобы эти расходы покрывать. Транспортникам все равно, откуда брать эти деньги — с пассажиров или из бюджета. Начинается классический торг, в который вплетается и политическая составляющая: практика показывает, что прямое повышение тарифов вызывает больший негатив, чем увеличение бюджетных субсидий, даром что бюджет тоже наполняется горожанами и бизнесом. Именно этим и объясняется традиционная гонка вариантов: поднять цену на проезд на 10 рублей, но зато сохранить в бюджете лишний миллиард или наоборот — поберечь нервы пассажиров, но тогда уже отсыпать из казны перевозчикам несколько сотен миллионов сверх запрошенного.



Финансовый блок обычно нещадно режет заявки перевозчиков, вымарывая оттуда все неактуальное. По данным «Фонтанки», сейчас в комтрансе обсуждается, что расходы предприятий должны вырасти, по-хорошему, на 17 %. Какие цифры им согласует комитет по тарифам — большой вопрос. Но в любом случае из слов комтранса следует, что 4-процентный рост цен на проезд — это константа, от которой и будут отталкиваться. Причин может быть несколько: от все тех же выборов до более или менее восстановившегося пассажиропотока: он все еще не вернулся к доковидным значениям, но и нынешние 80 % от нормы смотрятся гораздо приятнее, чем катастрофические показатели первого локдауна. Плюс важные тарифные решения были приняты год назад, в этот раз можно сбавить обороты.



Что касается субсидий, то с таким «пассажироориентированным» подходом им будет сложно удержаться на уровне, который сейчас заложен в трёхлетнем бюджете города. Напомним, «Петербургский метрополитен» в 2021 году получает 20,6 млрд на перевозку пассажиров, в 2022-м пока вписаны 21,5 млрд; «Горэлектротранс»» — 10,4 млрд (10,9 млрд).

