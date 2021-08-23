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Обгон инфляции запрещен. «Фонтанка» показывает, как Смольный пересчитал тарифы на общественный транспорт

Стоимость жетона метро вырастет на два рубля

Транспортный блок петербургского правительства направил финансовому свои предложения по стоимости проезда в 2022-м. Если год назад талоны и жетоны обгоняли «Подорожник» в росте, то теперь они чуть ли не единственные отстают от инфляции.

Фото: «Фонтанка.ру» / архив
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В комитете по тарифам рассматривают предварительные расчеты комтранса по тарифам на проезд в 2022 году. Процедура ежегодная — в Законодательном собрании стартовали так называемые нулевые чтения бюджета; пора определяться — сколько денег перевозчики получат от пассажиров, а сколько — из бюджета. Времена, когда выборы позволяли замораживать тарифы, судя по всему, миновали, теперь даже это не повод.

Вопрос тарифов поднимался 23 августа в ходе так называемых нулевых чтений петербургского бюджета 2022 года. Как рассказал председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин, предложение относительно цен на проезд включает повышение в среднем на 4 %.

Напомним, 4 % — это цель по инфляции на текущий год; она заявлена правительством и ЦБ, однако на данный момент индекс потребительских цен уже дошел до 6,5 %. «Фонтанке» удалось ознакомиться с предложенными комтрансом тарифами на 2022-й. Медленнее всего дорожает разовый проезд. Жетон метро — с 60 до 62 рублей (на 3,3 %), билет в наземном транспорте — с 55 до 57 рублей (на 3,6 %). Это что-то новенькое, если сравнивать с прошлогодним циклом: тогда, напомним, обсуждались разные линейки, однако в каждой из них локомотивом подорожания был именно так называемый гостевой тариф. Логика Смольного заключалась в том, что жетоны с билетами покупают туристы и командированные — им и выкладывать полную — или близкую к полной — цену, а бюджет будет субсидировать горожан, которые переходят на электронную форму оплаты. В итоге победил вариант синхронного подорожания на 5 рублей, то есть примерно на 10 % — при том что еще годом ранее они так же дружно прибавили 10 рублей.

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Подавляющая часть тарифов на проезд с использованием многоразовых билетов росла в разы медленнее, теперь все изменилось. В зависимости от комбинации, они, согласно проекту комтранса, дорожают на 3,8 %–5,6 %. Если уж выбирать лидера, то это единый электронный билет (ЕЭБ), на который вы закидываете любую сумму и в рамках нее пользуетесь любым же транспортом: в метро рост с 41 до 43 рублей за поездку (4,9 %), а в автобусе, трамвае и троллейбусе — с 36 до 38 рублей (5,6 %).

Суточные билеты на все виды транспорта в прошлом году дорожали даже быстрее разовых, прибавляя в цене от трети до почти половины. Смольный утверждал, что устраняет необоснованную льготность, которой пользовались туристы и экспедиторы. Параллельно линейку проредили, убрав оттуда четные билеты — на 2, 4 и 6 суток, их сочли невостребованными. В этот раз эта группа держится на среднем околоинфляционном уровне (4,2–4,3 %), как и билет на 90 минут, который может подорожать с 70 до 73 рублей.

Месячный билет на проезд в метро сдвигается с приятного взгляду числа 2 400 и отправляется в 2 495 рублям. Примерно в том же темпе растут цены и на другие билеты со сроком 1 месяц; быстрее остальных — единый для школьников и комбинированный, то есть «наземный», для студентов.

Если присмотреться, видно, что тарифы в целом соответствуют тому трехлетнему графику подорожания, который предлагал комитет по транспорту еще в ноябре 2020 года, хотя есть и отклонения — например, проезд по ЕЭБ на автобусе «ускорился» на один рубль по сравнению с предыдущими планами.

«Тарифная модель была сформирована после поступления письма комитета финансов с методическими рекомендациями по формированию заявок в бюджет на 2022 год, — говорят в комтрансе. — Индекс 104,0 (подорожание на 4 %. — Прим. ред.) был изначально направлен комитетом по тарифам во все комитеты, в том числе и по ценам на проезд на общественный транспорт. Доходы от перевозки и дополнительные субсидии рассчитывались предприятиями уже на основании нашего письма с тарифной моделью 4 %».

Это можно перевести следующим образом. Как известно, перевозчики заявляют на каждый следующий год сумму своих расходов, а с ней — необходимую валовую выручку, чтобы эти расходы покрывать. Транспортникам все равно, откуда брать эти деньги — с пассажиров или из бюджета. Начинается классический торг, в который вплетается и политическая составляющая: практика показывает, что прямое повышение тарифов вызывает больший негатив, чем увеличение бюджетных субсидий, даром что бюджет тоже наполняется горожанами и бизнесом. Именно этим и объясняется традиционная гонка вариантов: поднять цену на проезд на 10 рублей, но зато сохранить в бюджете лишний миллиард или наоборот — поберечь нервы пассажиров, но тогда уже отсыпать из казны перевозчикам несколько сотен миллионов сверх запрошенного.

Финансовый блок обычно нещадно режет заявки перевозчиков, вымарывая оттуда все неактуальное. По данным «Фонтанки», сейчас в комтрансе обсуждается, что расходы предприятий должны вырасти, по-хорошему, на 17 %. Какие цифры им согласует комитет по тарифам — большой вопрос. Но в любом случае из слов комтранса следует, что 4-процентный рост цен на проезд — это константа, от которой и будут отталкиваться. Причин может быть несколько: от все тех же выборов до более или менее восстановившегося пассажиропотока: он все еще не вернулся к доковидным значениям, но и нынешние 80 % от нормы смотрятся гораздо приятнее, чем катастрофические показатели первого локдауна. Плюс важные тарифные решения были приняты год назад, в этот раз можно сбавить обороты.

Что касается субсидий, то с таким «пассажироориентированным» подходом им будет сложно удержаться на уровне, который сейчас заложен в трёхлетнем бюджете города. Напомним, «Петербургский метрополитен» в 2021 году получает 20,6 млрд на перевозку пассажиров, в 2022-м пока вписаны 21,5 млрд; «Горэлектротранс»» — 10,4 млрд (10,9 млрд).

«Пассажиравтотранс» и коммерческие перевозчики в текущем году могут рассчитывать на 13,2 млрд; еще на 11,9 млрд — в 2022-м, ведь частники в какой-то момент уйдут из-под субсидии и въедут в транспортную реформу исключительно на контрактах с фиксированной стоимостью. Здесь тоже придется менять планы: раньше предполагалось, что это случится одним днем — 15 июля; теперь предусмотрена поэтапная смена модели транспортного обслуживания.

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

Фото: «Фонтанка.ру» / архив
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

266075730
До 100, не будем считать эти копейки!
Михаил Петров-Водкин
Пожалели бы кондукторов, округлив стоимость билета до 60р
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