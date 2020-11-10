автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По данным «Фонтанки», предложения комтранса дошли до комитета по тарифам буквально накануне, теперь их будут обсуждать. Казалось, самое показательное уже озвучивали раньше: разовый проезд в наземном транспорте подорожает в 2021 году с 50 рублей до 55, по «Подорожнику» — с 33 рублей до 36; в метро цены вырастут соответственно с 55 до 60 и с 38 до 41 рубля. Теперь видно, что и другие проездные уехали от инфляции. О предложениях комтранса «Фонтанке» рассказал собеседник в транспортном блоке. Интересны в них не только конкретные цифры, но и трехлетняя перспектива. Первое предположение: 2020 год с пандемией и просадкой пассажиропотока и правда обеспечил тот самый форс-мажор, который разогнал цены. Для примера: жетон с нового года подорожает на 5 рублей (9,1%); предложения на 2022 и 2023 годы — 62 и 64 рубля (то есть 3,3% и 3,2%). При этом цель по инфляции — 4%. Похожим образом ситуация обстоит и с разовым проездом на наземном транспорте: рост на 5 рублей через полтора месяца (10%); а потом — 57 и 59 рублей, то есть по 4% ежегодно. Чиновники и раньше говорили, что жетоны и талоны — удел туристов, и субсидировать их из бюджета резона нет.



Теперь к единому электронном билету. По нему тоже разовая поездка дорожает вдвое быстрее инфляции в 2021 году, а затем — дважды на искомые 4% в год. То есть в трехлетней перспективе получаем следующее: на метро — 41 рубль, 43 рубля, 44 рубля; по земле — 36 рублей, 37 рублей, 39 рублей.

Ряд месячных билетов прибавляют в цене 7,5–8%. К примеру, автобусный дорожает с 1 615 до 1 745 рублей; комбинированный на весь наземный транспорт — с 2 035 рублей до 2 195 рублей; если еще и с метро — с 3 015 до 3 255 рублей. Для студентов и школьников все варьируется: месячный именной проездной учащегося на все виды транспорта станет дороже на 7,9% — с 1 075 до 1 160 рублей; а если речь идет о студентах — то лишь на 4,9% (с 505 до 580 рублей в наземном транспорте, с 570 до до 655 рублей в метро). По словам председателя комтранса Кирилла Полякова, на сегодня реальная стоимость одной поездки для студента составляет от 7 до 9 рублей; после изменений будет составлять 7,5–9,7 рубля. Именной льготный билет прибавит 3,4% (с 624 до 645 рублей); впрочем, ранее чиновники уже поясняли, что и выплаты пенсионерам на их приобретение пропорционально вырастут, так что на них изменение тарифа не скажется.

Самая «жара» происходит с суточными билетами. Ранее «Фонтанка» уже писала, что комтранс при формировании нового тарифного меню решил сократить эту линейку из-за низкого спроса, оставив только «нечетные» интервалы. Одновременно резко повышают цены: на 1 сутки и на 3 суток — практически на треть (до 240 и 460 рублей соответственно); на 5 суток — в полтора раза (до 830 рублей). По словам Полякова, здесь имела место избыточная льготность. «Суточные билеты берут опять же туристы и командированные. И экспедиторы, которые в итоге в день совершают 5–10 поездок и платят за каждую 10 рублей, — говорит чиновник. — Изначально это придумали именно с тем, чтобы привлекать туристов, а также чтобы в целом переводить людей на электронную форму оплаты. Теперь пришло время менять этот перекос».



Более чем на четверть дорожают месячные билеты на метро (до 2 400 рублей); автобус и трамвай скромно катятся следом с 8%. Полуторачасовой билет для тех, кто четко намерен уложиться в 90 минут, сейчас стоит 68 рублей, предлагается поднять стоимость на 2 рубля. От месячных пригородных автобусных проездных общественный транспорт вообще может отказаться — от обычного и для учащихся.



Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру»

Кирилл Поляков предлагает считать не в процентах, а в рублях. «Мы приводим в порядок тарифное меню, и получается, что реальные затраты человека, который постоянно ездит на работу по билету длительного пользования, вырастут примерно на 2 рубля в один конец, — говорит он. — То есть на 4 рубля в день, на 80 рублей в месяц».

По словам чиновника, изменение в тарифах не связано с пандемией. «Мы разработали, как нам кажется, оптимальное тарифное меню, убрав оттуда ненужные льготы и целые позиции, — пояснил он. — Уже отталкиваясь от него, запросили субсидии из бюджета на компенсацию перевозчикам вилки между экономически обоснованной и льготной ценой проезда. И это субсидию в бюджет заложили исходя из того, что пассажиропоток не меняется, то есть эффект пандемии не учитывали. Это плановая работа, а не форс-мажорная».



Напомним, на этапе подготовки бюджета обсуждались несколько вариантов подорожания разового проезда: самым вероятным называли вилку 62–55 для метро и наземного транспорта. Именно исходя из него, комитет по транспорту запрашивал дополнительное финансирование, так как предполагал, что пассажиропоток в 2021 году окажется на 10% ниже, чем в 2019 году. В итоге заложенная изначально субсидия не изменилась, и теперь понятно почему: Смольный решил в главном финансовом документе отразить свои лучшие ожидания по части наполнения вагонов и автобусов.



При этом эффект от пандемии по итогам 2020 года очевиден. По данным «Фонтанки», в транспортном блоке озвучивали цифру в 65% — таким в результате может оказаться пассажиропоток по отношению к нормальным показателям перевозчиков. Средняя стоимость поездки для пассажира метро в первом квартале 2020 года составляла 30,7 рубля (себестоимость 62,1 рубля), в наземном транспорте — 20,6 рубля (себестоимость — 52,7). В связи с пандемией ожидается, что себестоимость составит 70,2 и 62,5 рубля соответственно.



На 2021 год расчеты примерно такие. «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» повезут по новым тарифам, но по полной цене не заплатят даже разовые путешественники, так как себестоимость перевозки составит 57,4 и 64,4 рубля соответственно. В среднем же пассажир будет платить 21,9 рубля в автобусе и 21 рубль в трамвае. Таким образом, за каждого бюджет должен будет накинуть перевозчикам от 35 до 43 рублей.



Метрополитен в предложенной тарифной модели в среднем получит 31,6 рубля с каждого пассажира за поездку. При себестоимости в 64,1 рубля из казны он должен черпать каждый раз 32,5 рубля.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»