Инфляция не успела за транспортом. Стоимость проездных в Петербурге обгоняет средний рост цен вдвое
Комтранс направил своим коллегам в тарифный блок полную линейку проездных билетов на 2021 год с указанием стоимости. Почти все растут выше инфляции, но Смольный говорит, что это вопрос пары рублей.
По данным «Фонтанки», предложения комтранса дошли до комитета по тарифам буквально накануне, теперь их будут обсуждать. Казалось, самое показательное уже озвучивали раньше: разовый проезд в наземном транспорте подорожает в 2021 году с 50 рублей до 55, по «Подорожнику» — с 33 рублей до 36; в метро цены вырастут соответственно с 55 до 60 и с 38 до 41 рубля. Теперь видно, что и другие проездные уехали от инфляции.
О предложениях комтранса «Фонтанке» рассказал собеседник в транспортном блоке. Интересны в них не только конкретные цифры, но и трехлетняя перспектива. Первое предположение: 2020 год с пандемией и просадкой пассажиропотока и правда обеспечил тот самый форс-мажор, который разогнал цены. Для примера: жетон с нового года подорожает на 5 рублей (9,1%); предложения на 2022 и 2023 годы — 62 и 64 рубля (то есть 3,3% и 3,2%). При этом цель по инфляции — 4%. Похожим образом ситуация обстоит и с разовым проездом на наземном транспорте: рост на 5 рублей через полтора месяца (10%); а потом — 57 и 59 рублей, то есть по 4% ежегодно. Чиновники и раньше говорили, что жетоны и талоны — удел туристов, и субсидировать их из бюджета резона нет.
Теперь к единому электронном билету. По нему тоже разовая поездка дорожает вдвое быстрее инфляции в 2021 году, а затем — дважды на искомые 4% в год. То есть в трехлетней перспективе получаем следующее: на метро — 41 рубль, 43 рубля, 44 рубля; по земле — 36 рублей, 37 рублей, 39 рублей.
Ряд месячных билетов прибавляют в цене 7,5–8%. К примеру, автобусный дорожает с 1 615 до 1 745 рублей; комбинированный на весь наземный транспорт — с 2 035 рублей до 2 195 рублей; если еще и с метро — с 3 015 до 3 255 рублей. Для студентов и школьников все варьируется: месячный именной проездной учащегося на все виды транспорта станет дороже на 7,9% — с 1 075 до 1 160 рублей; а если речь идет о студентах — то лишь на 4,9% (с 505 до 580 рублей в наземном транспорте, с 570 до до 655 рублей в метро). По словам председателя комтранса Кирилла Полякова, на сегодня реальная стоимость одной поездки для студента составляет от 7 до 9 рублей; после изменений будет составлять 7,5–9,7 рубля.
Именной льготный билет прибавит 3,4% (с 624 до 645 рублей); впрочем, ранее чиновники уже поясняли, что и выплаты пенсионерам на их приобретение пропорционально вырастут, так что на них изменение тарифа не скажется.
Самая «жара» происходит с суточными билетами. Ранее «Фонтанка» уже писала, что комтранс при формировании нового тарифного меню решил сократить эту линейку из-за низкого спроса, оставив только «нечетные» интервалы. Одновременно резко повышают цены: на 1 сутки и на 3 суток — практически на треть (до 240 и 460 рублей соответственно); на 5 суток — в полтора раза (до 830 рублей). По словам Полякова, здесь имела место избыточная льготность. «Суточные билеты берут опять же туристы и командированные. И экспедиторы, которые в итоге в день совершают 5–10 поездок и платят за каждую 10 рублей, — говорит чиновник. — Изначально это придумали именно с тем, чтобы привлекать туристов, а также чтобы в целом переводить людей на электронную форму оплаты. Теперь пришло время менять этот перекос».
Более чем на четверть дорожают месячные билеты на метро (до 2 400 рублей); автобус и трамвай скромно катятся следом с 8%. Полуторачасовой билет для тех, кто четко намерен уложиться в 90 минут, сейчас стоит 68 рублей, предлагается поднять стоимость на 2 рубля. От месячных пригородных автобусных проездных общественный транспорт вообще может отказаться — от обычного и для учащихся.
Кирилл Поляков предлагает считать не в процентах, а в рублях. «Мы приводим в порядок тарифное меню, и получается, что реальные затраты человека, который постоянно ездит на работу по билету длительного пользования, вырастут примерно на 2 рубля в один конец, — говорит он. — То есть на 4 рубля в день, на 80 рублей в месяц».
По словам чиновника, изменение в тарифах не связано с пандемией. «Мы разработали, как нам кажется, оптимальное тарифное меню, убрав оттуда ненужные льготы и целые позиции, — пояснил он. — Уже отталкиваясь от него, запросили субсидии из бюджета на компенсацию перевозчикам вилки между экономически обоснованной и льготной ценой проезда. И это субсидию в бюджет заложили исходя из того, что пассажиропоток не меняется, то есть эффект пандемии не учитывали. Это плановая работа, а не форс-мажорная».
Напомним, на этапе подготовки бюджета обсуждались несколько вариантов подорожания разового проезда: самым вероятным называли вилку 62–55 для метро и наземного транспорта. Именно исходя из него, комитет по транспорту запрашивал дополнительное финансирование, так как предполагал, что пассажиропоток в 2021 году окажется на 10% ниже, чем в 2019 году. В итоге заложенная изначально субсидия не изменилась, и теперь понятно почему: Смольный решил в главном финансовом документе отразить свои лучшие ожидания по части наполнения вагонов и автобусов.
При этом эффект от пандемии по итогам 2020 года очевиден. По данным «Фонтанки», в транспортном блоке озвучивали цифру в 65% — таким в результате может оказаться пассажиропоток по отношению к нормальным показателям перевозчиков. Средняя стоимость поездки для пассажира метро в первом квартале 2020 года составляла 30,7 рубля (себестоимость 62,1 рубля), в наземном транспорте — 20,6 рубля (себестоимость — 52,7). В связи с пандемией ожидается, что себестоимость составит 70,2 и 62,5 рубля соответственно.
На 2021 год расчеты примерно такие. «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс» повезут по новым тарифам, но по полной цене не заплатят даже разовые путешественники, так как себестоимость перевозки составит 57,4 и 64,4 рубля соответственно. В среднем же пассажир будет платить 21,9 рубля в автобусе и 21 рубль в трамвае. Таким образом, за каждого бюджет должен будет накинуть перевозчикам от 35 до 43 рублей.
Метрополитен в предложенной тарифной модели в среднем получит 31,6 рубля с каждого пассажира за поездку. При себестоимости в 64,1 рубля из казны он должен черпать каждый раз 32,5 рубля.
Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»