Проезд в метро по 65 рублей, в автобусе — по 60. В Смольном рассказали о повышении цен на транспорте

Проезд по «Подорожнику» при этом подорожает, пусть и меньше, чем разовые поездки: он увеличится на 4 рубля (45 рублей в метро и 40 рублей в наземном транспорте).

При этом чиновники подчеркнули, что речь идет «гостевых» тарифах на разовые поездки, которые рассчитаны в первую очередь на туристов. Проезд для обладателей Единой карты петербуржца должен подешеветь. «Оплата уменьшится на 4 рубля или 10,2% по сравнению с ценами 2021 года и составит 35 рублей. При использовании мобильных устройств для оплаты проезда стоимость поездки составит 31 рубль. Это на 2 рубля или 6% меньше, чем в этом году», — говорится в сообщении Смольного.

«При этом с 1 апреля 2022 в рамках первого этапа новой модели транспортного обслуживания планируется ввести пересадочный тариф «60 минут», по которому стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, второй — 10 рублей, а третья и последующие будут для пассажира бесплатными», — добавили в Смольном.



Кроме того, с 1 апреля на некоторых маршрутах собираются отменить участковый и километровый тарифы. Единый городской тариф составит 60 рублей за поездку по «гостевому» тарифу и 40 рублей по билету «Подорожник». Это должно позволить сэкономить жителям пригородов Петербурга, таких как Петергоф, Ломоносов и Зеленогорск.



Напомним, предложение комтранса было другим, и согласно ему гостевой тариф рос медленнее: до 57 и 62 рублей соответственно на наземном транспорте и метро. Это бы позволило удержаться в пределах 4-процентной инфляции, цели по которой ставил Центробанк в начале года. Сейчас, впрочем, уже очевидно, что эта цель невыполнима. То же самое касается поездок по «Подорожнику» (предлагалось 38 и 43 рубля).