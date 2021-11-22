FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: +4
73.45р82.77р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Проезд в метро по 65 рублей, в автобусе — по 60. В Смольном рассказали о повышении цен на транспорте

В Смольном рассказали, на сколько подорожает проезд в общественном транспорте Петербурга в 2022 году

С 1 января 2022 года разовый проезд в метро будет стоить 65 рублей, в автобусе — 60. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе Смольного по итогам совещания о тарифах на следующий год.

43
Печать

При этом чиновники подчеркнули, что речь идет «гостевых» тарифах на разовые поездки, которые рассчитаны в первую очередь на туристов. Проезд для обладателей Единой карты петербуржца должен подешеветь. «Оплата уменьшится на 4 рубля или 10,2% по сравнению с ценами 2021 года и составит 35 рублей. При использовании мобильных устройств для оплаты проезда стоимость поездки составит 31 рубль. Это на 2 рубля или 6% меньше, чем в этом году», — говорится в сообщении Смольного.

Проезд по «Подорожнику» при этом подорожает, пусть и меньше, чем разовые поездки: он увеличится на 4 рубля (45 рублей в метро и 40 рублей в наземном транспорте).

«При этом с 1 апреля 2022 в рамках первого этапа новой модели транспортного обслуживания планируется ввести пересадочный тариф «60 минут», по которому стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, второй — 10 рублей, а третья и последующие будут для пассажира бесплатными», — добавили в Смольном.

Кроме того, с 1 апреля на некоторых маршрутах собираются отменить участковый и километровый тарифы. Единый городской тариф составит 60 рублей за поездку по «гостевому» тарифу и 40 рублей по билету «Подорожник». Это должно позволить сэкономить жителям пригородов Петербурга, таких как Петергоф, Ломоносов и Зеленогорск.

Напомним, предложение комтранса было другим, и согласно ему гостевой тариф рос медленнее: до 57 и 62 рублей соответственно на наземном транспорте и метро. Это бы позволило удержаться в пределах 4-процентной инфляции, цели по которой ставил Центробанк в начале года. Сейчас, впрочем, уже очевидно, что эта цель невыполнима. То же самое касается поездок по «Подорожнику» (предлагалось 38 и 43 рубля).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (43)

Сергей Базаров
Ура!!! Мы этого так давно ждали, быстрей бы уже новый год. Новый год новые цены, все по новому. Спасибо Вам власти за такие цены. Всё на высшем уровне. Ура товарищи, ура!
90704750974509
А с чего вдруг "Подорожник" в опале оказался? И что делать - брать карту "Мир" и загонять в смартфон? Нет, вы объясните по-человечески...
hoboot
охреневшие. я после 45р уже перестал пользоваться этим общественным транспортом. такси дешевле если от ух человек.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний