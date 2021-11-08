Оплатить за 200 миллисекунд. Смольный строит систему под полмиллиона талонов на проезд в сутки

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«Организатор перевозок» объявил аукцион на создание автоматизированной системы «Управление билетами на базе штрих-кодов» в 2022 году. Это тот самый талончик с QR-кодом, который смогут покупать заранее туристы и гости Петербурга, а также все, кому недосуг оформить себе длительный проездной. Документация опубликована на прошлой неделе, максимальная стоимость контракта — 40 млн рублей. Согласно техзаданию, все работы должны быть завершены к марту 2022 года. Главное место в этой системе занимает ПБШК (еще одна аббревиатура новой транспортной реальности, способная соперничать в благозвучности с уже привычной ШМСД): это проездной билет, у которого часть реквизитов на бумажном носителе и часть реквизитов в электронной форме, также содержащий в своем составе двухмерный штрих-код (QR-код).



«Фонтанка» подробно писала о том, для чего городу вообще понадобилась эта, прямо скажем, в меру футуристичная реинкарнация талончиков, которые все привыкли покупать у кондукторов: этих самых кондукторов-то и не будет. Сперва это коснется той маршрутной сети, которую с 2022 года будут обслуживать по общему тарифу коммерческие перевозчики, а затем люди в ярких жилетках перестанут постоянно присутствовать и на городском транспорте — в частности этот пункт содержится в программе модернизации Горэлектротранса. Между тем закон не позволяет Смольному лишить пассажира одного из его естественных прав — на оплату проезда наличными.

Техзадание на создание автоматизированной системы (АС ПБШК) наполнено специфическим терминами, которые мало что скажут обывателю (и корреспонденту в том числе). Однако понятно, что это модернизация уже существующей системы оплаты проезда (СЭКОП) и что в основе ее лежат открытые протоколы взаимодействия со следующим треугольником: реализация билета — гашение билета путем прикладывания к валидатору — контроль гашения (работа контролеров).



Фото: ТЗ к электронному аукциону Поделиться Поделиться







Самый интригующий вопрос — где надо будет покупать эти талоны — по-прежнему имеет общий ответ: кассы метро, «Организатора перевозок» и некоторые сети розничной торговли. Масштабы, впрочем, впечатляют: система должна обрабатывать не менее 400 тысяч транзакций в сутки при продаже билета — и, соответственно, столько же гашений. Для понимания: две недели назад, в рабочий понедельник, 25 октября, на городском транспорте проехали 4,4 млн пассажиров, из них по земле — примерно половина. Таким образом, город готов к тому, что каждый пятый из них придет за талончиком. При том, что еще пару лет назад объем «одноразовых» поездок составлял не более 16 процентов от общего числа; сейчас эта доля упала ниже 10 процентов, половина из них приходится на оплату банковской картой.



В точках реализации надо подключить не менее 10 тысяч единиц кассового оборудования, валидаторов — не менее 35 тысяч, срабатывать они должны за 200 миллисекунд. Действовать билет будет три дня с момента покупки. Смольный допускает, что кондукторы останутся на самых напряжённых городских направлениях, а также на маршрутах в центре Санкт-Петербурга; билет с QR-кодом будет действителен и на них.



Для пассажиров цена разового проезда сохранится в пределах общегородского тарифа (на следующий год для наземного транспорта определена стоимость в 57 рублей). Но в контракте упоминаются агентское вознаграждение и сервисный сбор для контрагентов по реализации билетов.



Несмотря на требования к системе, понятно, что эта услуга направлена на узкую и специфическую аудиторию. В транспортном блоке Смольного ее очерчивают как «пассажиров, которым тяжело дается переход на электронные проездные документы», добавляя сюда организованные группы школьников, а также индивидуальных туристов. Однако в случае с последними куда естественнее все же выглядит использование банковской карты, в случае с пенсионерами — льготных билетов. Так что 400 тысяч гашений — это явная перестраховка.



Тот, кто, не имея банковской карты, забыл забежать в кассу «Организатора перевозок» за ПБШК, рискует попасть в число зайцев, которым светит штраф в 500 рублей. Или не попасть. Транспортная реформа — нечастый случай, когда чиновники посчитали, что доверительные отношения с гражданами обойдутся им дешевле, нежели принудительное «обилечивание». Ловить нарушителей будут усиленные группы контролеров, но их анонсированный ранее непредсказуемый график не способен заменить повсеместное присутствие кондукторов.



Смольный ссылается на пресловутый эксперимент, который запустили года полтора назад. Начали тогда с 23 троллейбуса, 85 и 143 автобусов, сейчас в тестовой зоне порядка 20 маршрутов: кондукторов на них нет, зато курсируют мобильные бригады контролёров-ревизоров. Итоги таковы: 89 процентов после входа в салон транспортного средства самостоятельно оплачивают проезд; остальным требуется напоминание контролера. С января по октябрь 2021 года проверены 1 347 378 пассажиров, из них 147 362 манкировали своими обязанностями (10,9 %). Больше всего таких — на трамвайном маршруте № 9 (17%) и автобусном № 141 (15%). Самые совестливые пассажиры катаются в автобусах № 161 и 143 (5 и 7%).



«Комитет по транспорту не ставил задачу штрафовать всех нарушителей за время действия тестового перехода на бескондукторную систему оплаты проезда в наземном городском пассажирском транспорте, — говорят чиновники. — В приоритете стояла задача определить количество безбилетников и приучить пассажиров к новой системе». Приоритеты поменяются с апреля 2022 года: именно тогда город начнет оплачивать перевозчикам их работу полным рублем, вне зависимости от того, сохранится ли у 90 процентов пассажиров джентльменский настрой.



Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

