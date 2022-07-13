Последняя маршрутка уедет 15 июля. Посмотрите, какие автобусы отменят на третьем этапе транспортной реформы

Напомним, внедрение новой транспортной модели идет в три этапа. Первый состоялся 1 апреля, второй начался 1 июня, но растянулся на месяц: дело в том, что из-за нарушения логистических цепочек на фоне санкций производители не смогли обеспечить своевременную поставку подвижного состава, основные проблемы возникли у перевозчика «Вест-Сервис» и автобусов «Волгабас». Третий этап, который начнется 15 июля, также решили растянуть.



В конечном итоге после внедрения новой транспортной реформы в Петербурге исчезнут маршрутки, изменится автобусная сеть, будет работать единый тариф и льготы, а все коммерческие перевозчики в итоге перейдут на новые брутто-контракты: город оплачивает им транспортную работу целиком, а выручку с пассажиров забирает в бюджет. Использовать они будут только автобусы на газомоторном топливе. При этом на подвижном составе, который будет работать по брутто-контрактам, уже не будет кондукторов и оплатить проезд наличными прямо в салоне будет нельзя.