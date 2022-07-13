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    Последняя маршрутка уедет 15 июля. Посмотрите, какие автобусы отменят на третьем этапе транспортной реформы

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    26 комментариев

    15 июля стартует третий и заключительный этап внедрения новой транспортной модели в Петербурге. Горожане могут попрощаться с маршрутками как с классом.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    На вопрос, какие маршрутки отменят с 15 июля, простой ответ — все оставшиеся. «Фонтанка» называет конкретные исчезающие номера и показывает, чем их заменят.


    К-4 МЕГА     (Станция метро «Ломоносовская» — ТК «МЕГА Дыбенко»)
    Маршрут дублируется автобусом № 56, открыт новый маршрут № 239

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    К-01 (Станция метро «Пр. Просвещения» — ул. 1-го Мая)

    Маршрут полностью дублируется автобусом № 397

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    К-1 (Станция метро «Нарвская» — наб. канала Грибоедова, 54–56)

    Маршрут дублируется автобусами № 2, 6, 49


    К-3 (Московские ворота — Шушары, Школьная ул.)

    Откроется новый маршрут № 281

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    К-6 (Станция метро «Новочеркасская» — ул. Обручевых)

    Откроется новый маршрут № 206

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    К-7 (Сенная пл. — наб. реки Фонтанки (пл. Репина)
    Маршрут дублируется автобусами № 49 и 181, трамваем № 3

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    К-8 (Уткина заводь — пл. Александра Невского)
    Маршрут полностью дублируется автобусом № 8

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    К-10 (Станция метро «Василеостровская» — Выборгское шоссе)

    Откроется новый маршрут № 275

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    К-11к (Троицкое поле — ж/д ст. Предпортовая)
    Маршрут полностью дублируется автобусом № 11

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    К-13 (Станция метро «Московская» — Авиагородок, ул. Пилотов, 34)

    Маршрут полностью дублируется автобусом № 13 и автобусом № 13А

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    К-14 (Станция метро «Пионерская» — Глухарская улица)

    Маршрут дублируется трамваями № 47 и 55, новым автобусом № 258

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    К-17 (Станция метро «Ладожская» — станция метро «Чёрная речка»)

    Маршрут дублируется автобусами № 33, 123 и 185

    К-20 (Станция метро «Нарвская» — ул. Пионерстроя)

    Маршрут дублируется троллейбусами № 20, 37 и 46

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    К-23 (Станция метро «Старая Деревня» — Арцеуловская аллея)

    Маршрут дублируется автобусом № 127, троллейбусом № 23, новым автобусом № 223

    К-25 (Станция метро «Купчино» — станция метро «Владимирская»)

    Открывается новый автобус № 225

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    К-29 (Ивановская ул. — ул. Солдата Корзуна)
    Маршрут дублируется троллейбусом № 29 и автобусом № 114

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    К-31 (Пл. Конституции — Б. Смоленский пр.)
    Маршрут полностью дублируется автобусом № 31

    31-й автобус
    31-й автобус
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    К-35 (Станция метро «Ленинский проспект» — ул. Адмирала Черокова)

    Маршрут дублируется троллейбусами № 32 и 45, новыми маршрутами № 226 и 239

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    К-36 (Сенная пл. — пл. Конституции)
    Маршрут дублируется троллейбусом № 17 и автобусом № 50

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    К-41 (Станция метро «Кировский завод» — пр. Героев)

    Маршрут дублируется троллейбусом № 41

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    К-43 (Станция метро «Московская» — пр. Героев)

    Откроется новый маршрут № 243

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    К-45 (Станция метро «Купчино» — ул. Маршала Казакова)

    Маршрут дублируется автобусом № 26, новым автобусом № 239, новым автобусом № 246

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    К-56 (Станция метро «Купчино» — ТЦ «МЕГА Дыбенко»)

    Маршрут дублируется автобусом № 56

    56-й автобус
    56-й автобус
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    К-58 (Станция метро «Озерки» — пр. Культуры, 29)

    Маршрут дублируется трамваем № 20

    К-65 (Станция метро «Пионерская» — ул. Демьяна Бедного)

    Маршрут дублируется троллейбусом № 40, автобусом № 69

    К-67 (Станция метро «Балтийская» — Канонерский остров)

    Маршрут полностью дублируется автобусом № 67 (с продлением по Путиловской наб.)

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    К-76 (Шуваловский пр. — БКЗ «Октябрьский»)
    Маршрут дублируется автобусами № 46, 54 и 79, новым маршрутом № 227

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    К-79 (Станция метро «Пионерская» — пр. Королёва)

    Маршрут дублируется автобусом № 79 и новым маршрутом № 227

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    К-82 (Станция метро «Купчино» — Софийская ул.)

    Откроется новый маршрут № 282 (с 15.07.2022)

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    К-83 (Станция метро «Улица Дыбенко» — станция метро «Девяткино»)

    Маршрут дублируется автобусами № 183 и 191

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    К-86 (Станция метро «Звёздная» — Благодатная ул.)

    Откроется новый маршрут № 286

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    К-91 (Станция метро «Пионерская» — Глухарская ул.)

    Маршрут дублируется автобусами № 127 и 171

    К-93 (Туристская ул. — ул. Демьяна Бедного)
    Маршрут дублируется автобусом № 93

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    К-95 (Станция метро «Ладожская» — Суздальский пр.)

    Откроется новый маршрут № 295

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    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    31-й автобус
    31-й автобус
    56-й автобус
    56-й автобус

    Напомним, внедрение новой транспортной модели идет в три этапа. Первый состоялся 1 апреля, второй начался 1 июня, но растянулся на месяц: дело в том, что из-за нарушения логистических цепочек на фоне санкций производители не смогли обеспечить своевременную поставку подвижного состава, основные проблемы возникли у перевозчика «Вест-Сервис» и автобусов «Волгабас». Третий этап, который начнется 15 июля, также решили растянуть.

    В конечном итоге после внедрения новой транспортной реформы в Петербурге исчезнут маршрутки, изменится автобусная сеть, будет работать единый тариф и льготы, а все коммерческие перевозчики в итоге перейдут на новые брутто-контракты: город оплачивает им транспортную работу целиком, а выручку с пассажиров забирает в бюджет. Использовать они будут только автобусы на газомоторном топливе. При этом на подвижном составе, который будет работать по брутто-контрактам, уже не будет кондукторов и оплатить проезд наличными прямо в салоне будет нельзя.

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    Комментарии 26

    Джастис13 Июл 2022 в 20:42
    Эти новые автобусы не удобные. Держаться, сидя на некоторых сиденьях, не за что абсолютно. Сегодня автобус 216 резко затормозил, и женщина с такого сиденья улетела в проход, ушибла спину и локоть разбила, и девочка локоть разбила.
    +0-0
    monch13 Июл 2022 в 20:37
    ОТЛИЧНО!!!
    +0-0
    Tcpip270513 Июл 2022 в 19:53
    Недавно имел случай воспользоваться новыми лазурного цвета автобусами (обычно передвигаюсь на автомобиле). Район знаком в общих чертах, маршруты нет. Был неприятно удивлен тем, что исчезли написанные на материале таблички с описанием маршрута в окне автобуса (на автобусах "старого" вида они ещё есть). Вместо них электронная бегущая строка. Только за те 15-30 секунд, что подъехавший неизвестный мне автобус стоит на остановке, эта бегущая строка физически не успевает показать мне значимую часть маршрута, а показывает случайно выбранную его часть вне связи с текущим положением. В результате приходится пользоваться наугад. Да, ещё электронно светится описание конечного пункта - но он может быть совершенно в другом районе, мне неизвестен вообще, а мне важно понять, налево или прямо пойдет автобус на следующем перекрестке. Полагаю, таблички надо возродить, их можно даже на принтере напечатать и скотчем приклеить для начала. Смартфон это время, он может быть разряжен, без связи, яркое солнце
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