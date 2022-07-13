Последняя маршрутка уедет 15 июля. Посмотрите, какие автобусы отменят на третьем этапе транспортной реформы

15 июля стартует третий и заключительный этап внедрения новой транспортной модели в Петербурге. Горожане могут попрощаться с маршрутками как с классом.
На вопрос, какие маршрутки отменят с 15 июля, простой ответ — все оставшиеся. «Фонтанка» называет конкретные исчезающие номера и показывает, чем их заменят.
К-4 МЕГА (Станция метро «Ломоносовская» — ТК «МЕГА Дыбенко»)
Маршрут дублируется автобусом № 56, открыт новый маршрут № 239
К-01 (Станция метро «Пр. Просвещения» — ул. 1-го Мая)
Маршрут полностью дублируется автобусом № 397
К-1 (Станция метро «Нарвская» — наб. канала Грибоедова, 54–56)
Маршрут дублируется автобусами № 2, 6, 49
К-3 (Московские ворота — Шушары, Школьная ул.)
Откроется новый маршрут № 281
К-6 (Станция метро «Новочеркасская» — ул. Обручевых)
Откроется новый маршрут № 206
К-7 (Сенная пл. — наб. реки Фонтанки (пл. Репина)
Маршрут дублируется автобусами № 49 и 181, трамваем № 3
К-8 (Уткина заводь — пл. Александра Невского)
Маршрут полностью дублируется автобусом № 8
К-10 (Станция метро «Василеостровская» — Выборгское шоссе)
Откроется новый маршрут № 275
К-11к (Троицкое поле — ж/д ст. Предпортовая)
Маршрут полностью дублируется автобусом № 11
К-13 (Станция метро «Московская» — Авиагородок, ул. Пилотов, 34)
Маршрут полностью дублируется автобусом № 13 и автобусом № 13А
К-14 (Станция метро «Пионерская» — Глухарская улица)
Маршрут дублируется трамваями № 47 и 55, новым автобусом № 258
К-17 (Станция метро «Ладожская» — станция метро «Чёрная речка»)
Маршрут дублируется автобусами № 33, 123 и 185
К-20 (Станция метро «Нарвская» — ул. Пионерстроя)
Маршрут дублируется троллейбусами № 20, 37 и 46
К-23 (Станция метро «Старая Деревня» — Арцеуловская аллея)
Маршрут дублируется автобусом № 127, троллейбусом № 23, новым автобусом № 223
К-25 (Станция метро «Купчино» — станция метро «Владимирская»)
Открывается новый автобус № 225
К-29 (Ивановская ул. — ул. Солдата Корзуна)
Маршрут дублируется троллейбусом № 29 и автобусом № 114
К-31 (Пл. Конституции — Б. Смоленский пр.)
Маршрут полностью дублируется автобусом № 31
К-35 (Станция метро «Ленинский проспект» — ул. Адмирала Черокова)
Маршрут дублируется троллейбусами № 32 и 45, новыми маршрутами № 226 и 239
К-36 (Сенная пл. — пл. Конституции)
Маршрут дублируется троллейбусом № 17 и автобусом № 50
К-41 (Станция метро «Кировский завод» — пр. Героев)
Маршрут дублируется троллейбусом № 41
К-43 (Станция метро «Московская» — пр. Героев)
Откроется новый маршрут № 243
К-45 (Станция метро «Купчино» — ул. Маршала Казакова)
Маршрут дублируется автобусом № 26, новым автобусом № 239, новым автобусом № 246
К-56 (Станция метро «Купчино» — ТЦ «МЕГА Дыбенко»)
Маршрут дублируется автобусом № 56
К-58 (Станция метро «Озерки» — пр. Культуры, 29)
Маршрут дублируется трамваем № 20
К-65 (Станция метро «Пионерская» — ул. Демьяна Бедного)
Маршрут дублируется троллейбусом № 40, автобусом № 69
К-67 (Станция метро «Балтийская» — Канонерский остров)
Маршрут полностью дублируется автобусом № 67 (с продлением по Путиловской наб.)
К-76 (Шуваловский пр. — БКЗ «Октябрьский»)
Маршрут дублируется автобусами № 46, 54 и 79, новым маршрутом № 227
К-79 (Станция метро «Пионерская» — пр. Королёва)
Маршрут дублируется автобусом № 79 и новым маршрутом № 227
К-82 (Станция метро «Купчино» — Софийская ул.)
Откроется новый маршрут № 282 (с 15.07.2022)
К-83 (Станция метро «Улица Дыбенко» — станция метро «Девяткино»)
Маршрут дублируется автобусами № 183 и 191
К-86 (Станция метро «Звёздная» — Благодатная ул.)
Откроется новый маршрут № 286
К-91 (Станция метро «Пионерская» — Глухарская ул.)
Маршрут дублируется автобусами № 127 и 171
К-93 (Туристская ул. — ул. Демьяна Бедного)
Маршрут дублируется автобусом № 93
К-95 (Станция метро «Ладожская» — Суздальский пр.)
Откроется новый маршрут № 295