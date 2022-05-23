Что изменится с 1 июня в общественном транспорте Петербурга

С 1 июня начнется второй этап внедрения новой транспортной модели или короче говоря — транспортной реформы в Петербурге.

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» объясняет, что конкретно изменится для пассажиров.

Что изменится

Если коротко: в разных районах города откроются 20 новых автобусных маршрутов, возобновится движение по 1 маршруту, изменятся трассы 16 автобусов, закроются 1 «социальный» и 32 «коммерческих» автобусных маршрута с полной заменой другим транспортом. В город выедут 693 новых низкопольных автобуса, работающих на экологичном газомоторном топливе.



Всего маршрутов, работающих в рамках новой модели, станет 213: 97 на первом этапе, 94 на втором — и еще 22 по отдельно заключенным и уже действующим контрактам.



Какие маршруты начнут работать с новым транспортом и по новым правилам

94 автобусных маршрута (на первом этапе было 97) начнут работать по новым правилам: водители на остановках будут открывать все двери для посадки и высадки пассажиров; пассажиры должны самостоятельно оплачивать проезд любым действующим видом электронных проездных билетов, банковской картой, QR-билетом — и без возможности оплаты наличными в салонах. Вот эти маршруты:



№ 1Л, 2Л, 17, 23, 28, 37, 48, 52, 62, 66, 68А, 70, 71, 97, 98, 103, 116, 135, 138, 139, 145Б, 147, 150, 155, 160, 174, 175, 188, 197, 201, 202, 204, 205, 219, 239, 240, 241, 249, 252, 253, 256, 258, 273, 288, 294, 297, 325, 331, 335А, 336, 337, 337А, 343, 347, 348, 349, 352, 360, 364, 366, 367, 368, 369, 370, 373, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 390, 396А, 438, 438з, 469, 469А, 475, 475А, 481, 482, 482В, 484, 485, 489, 494, 545, 682, 683, 683А, 684, 685А, 686.



Так какие автобусы исчезнут, а какие появятся?

Закроется больше 30 коммерческих маршрутов (и один социальный — № 372, который полностью покроет № 252). Их список и схема того, чем их будут менять — по ссылке.



Откроется 20 новых маршрутов (а один — № 62 «Ул. Костюшко — Московские ворота» — восстановит движение). Их список с картами трассировки — по ссылке



Часть социальных маршрутов изменят трассировку. Их список — по ссылке.



Эти новые автобусы — откуда? Коммерческие перевозчики, которые входят в новую транспортную модель, закупают автобусы большой и средней вместимости на газомоторном топливе у разных поставщиков, так что приезжают различные модели ГАЗ, ЛиАЗ, МАЗ, Нефаз, Volgabus. Лишь 7 автобусов из 2801 будут малой вместимости — «Газель Сити». Перевозчик ООО «Такси» начнет катать их в июле, с началом третьего этапа. Посмотреть на них можно здесь.



Что с тарифами?



Да все то же самое. Цены на проезд установили еще в конце прошлого года: по-прежнему дешевле всего ездить по ЕКП на базе карты «Мир», оплачивая с телефона, а дороже всего — не имея никакого проездного и пользуясь разовой поездкой. Последнее изменение был на первом этапе 1 апреля: под общегородские тарифы завели автобусы, которые раньше оплачивались по зонам или по километражу: теперь там те же 60 рублей — за одноразовый проезд, 40 рублей — по «Подорожнику» и так далее.



Тогда же заработал пересадочный тариф 60 минут, он действует только на наземном социальном транспорте — троллейбусы, трамваи, автобусы «Пассажиравтотранса» и автобусы коммерсантов без буквы «К». Смысл такой: первая поездка — 40 рублей по «Подорожнику», вторая (при пересадке в течение часа) — 10 рублей, третья и далее в этом же часе — бесплатно. В первый день новой модели пассажиры столкнулись с тем, что эта льготная лесенка работала не везде, и комтранс признал, что не все оборудование успели перепрошить. Теперь говорят, все технически готово. Но надо помнить, что самый масштабный исход маршруток состоится на третьем этапе 15 июля. До тех пор в городе еще будет полно коммерческих направлений, где все еще будут принимать наличные в салоне и где с вами не поддержат разговор о пересадочном тарифе.



Как платить

На первом этапе 97 автобусных маршрутов перешли на новую модель, я 1 июня перейдут еще 94. Помимо изменений по форме контракта для самих перевозчиков (до которых пассажирам, как правило, нет дела) это означает, что в подвижном составе не будет кондукторов: компаниям больше не интересна выручка с пассажиров, а город избрал модель с контролерами. Это значит, что наличными расплатиться в салоне не получится — не с кем.



Валидаторы на этих маршрутах поддерживают все доступные способы оплаты, включая так называемые одноразовые билеты с QR-кодом, которые надо прикладывать так же, как «Подорожник». Стоят они по 60 рублей, купить можно на станциях метро или в киосках «Организатора перевозок» по следующим адресам:



— Ул. Рубинштейна, 32 (офис)



— Пл. Ленина, 8/8 (офис)

— Кронштадтская ул., 22 (киоск)

— Ул. Бабушкина, 69 (киоск)

— Большая Пороховская ул., 12/34 (киоск)

— Балканская пл., 5 (киоск)

— Пискарёвский пр., 40 (киоск)

— Ул. Прокофьева, 4 (киоск)

— Колпино, ул. Братьев Радченко, 7/25а (киоск)

— Колпино, Тверская ул., 58/6 (киоск)

— Колпино, Октябрьская ул., 13 (киоск)

— Пушкин, Привокзальная пл. (киоск)

— Красное Село, пр. Ленина, 88 (киоск)

— Петергоф, Привокзальная пл. (киоск)

— Петергоф, Гостилицкая ул., у ж/д ст. Старый Петергоф (киоск)



— Ломоносов, Привокзальная ул, 1 (автостанция)

— Кронштадт, пр. Ленина, 13 (киоск)

— Сестрорецк, ул. Токарева, 15 (киоск)



Идея подключить к этой продаже торговые сети пока не взлетела. Предполагалось, что они хотя бы начнут продавать пластиковые карты на 10 поездок, добавляя к искомым 600 рублям какую-то наценку, но сейчас эта схема не работает. Зато есть возможность купить разовую поездку через приложение BSTR.



Что с контролерами и штрафами

На бескондукторных маршрутах, которые вступают в новую модель, рыщут летучие отряды контролеров. На данный момент это 221 контролёр-ревизор, ещё 23 человека в процессе трудоустройства.



Обещанные драконовские штрафы в 2,5 тысячи для зайцев пока не вступили в силу, действуют привычные 500. С 1 апреля составлено 857 актов о безбилетном проезде.



Когда продолжение

Продолжение — оно же финал — это третий этап, он состоится 15 июля. С этого дня все автобусы должны будут работать по общегородским социальным тарифам, маршрутки исчезнут как класс. На улицы города выедет самая большая порция газомоторных автобусов — 1244, а коммерческие перевозчики перейдут в новую модель целиком — в количестве 347 маршрутов. Николай Кудин, «Фонтанка.ру»

Суть новой модели в том, что коммерческие перевозчики заключили с городом новые брутто-контракты на обновленную маршрутную сеть. Согласно им, компании должны строго выполнять транспортную работу, соблюдать расписание и обеспечивать перевозку по общим социальным тарифам, включая все льготы. При этом выручку с пассажиров забирает бюджет, и кондукторов на маршрутах, которые начинают работать по новой схеме, нет. Идея в Смольном состоит в том, чтобы уйти от дублирования маршрутов, отказаться от коммерческих — с нерегулируемым тарифом, заменить дизельный автопарк на экологичный и более вместимый.



Изначально предполагалось, что новую модель введут одним днем, однако затем было решено разбить этот процесс на три этапа. Первый стартовал 1 апреля. В город тогда выехали 864 новых автобуса на газомоторном топливе, были открыты 24 новых социальных маршрута, закрыты 33 коммерческих и еще три социальных, трассы 19 существующих изменились. Заработал новый пересадочный маршрут для наземного социального транспорта «60 минут». На маршрутах, где раньше была зонная оплата или покилометровая (пригородные), был установлен общегородской тариф: 60 рублей при одноразовой оплате, 40 рублей — по «Подорожнику». На новую модель перешли 97 маршрутов. О том, как проходил первый день НМТО и как ситуация изменилась спустя несколько дней, читайте в материалах «Фонтанки».



Второй состоится 1 июня. Третий и заключительный этап назначен на 15 июля, когда в город выедут еще 1244 газомоторных автобуса, а коммерческие маршруты окончательно исчезнут.



Помимо рубрики «Транспорт-2022» на сайте «Организатора перевозок», карты всех маршрутов — исчезающих, появляющихся и меняющихся — есть у «Яндекса». Там они не выстроены по дате изменений, зато есть адресный сервис — «проверить маршрут»: вбиваете конкретный номер и смотрите, что у него за судьба.





